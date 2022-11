Oberliga: Eigener Konter fliegt TSG um die Ohren Pfeddersheim vergisst beim 1:3 in Engers, sich für eine starke Leistung mit Punkten zu belohnen

Engers. Wenn selbst der von der Heimmannschaft geführte Liveticker den Gästen von der TSG Pfeddersheim einen verdienten Punkt zugestanden hatte, dann ist dies ein großes Kompliment an das Team von Daniel Wilde. Wenngleich sich die Fußballer der TSG dafür nach der 1:3 (1:1)-Niederlage beim FV Engers nichts kaufen konnten.

Nach knapp 20 ausgeglichenen Minuten hätte Mathias Tillschneider mit seiner Großchance für die TSG-Führung sorgen können, scheiterte aber an Engers Schlussmann Safet Husic. Auf der anderen Seite verlängerte „Tilli“ einen Eckball unglücklich. Lukas Klappert fiel der Ball vor die Füße und plötzlich rannte man einem Rückstand hinterher (27.). „Das hatte sich nicht unbedingt angedeutet, aber wir haben direkt eine Reaktion gezeigt“, sei der postwendende Ausgleich durch Berke Yücel „absolut verdient“ gewesen. „Danach hatten wir ein, zwei gute Schusschancen“, berichtet Wilde.

„Eine Punkteteilung wäre definitiv fair gewesen, weil wir einfach ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht haben“, hat auch Wilde nicht viel auszusetzen am Auftritt der Wormser. „Engers war heute einfach die erfahrenere und effizientere Mannschaft“, hält der 34-Jährige enttäuscht fest. Dabei war es seine Elf, die im ersten Durchgang, ja vielleicht sogar über 90 Minuten gesehen, die größeren Chancen hatte. „Engers hat aus relativ wenig viel gemacht“, erklärt Wilde, den es so gar nicht überraschte, dass sein Team beim starken Tabellendritten komplett mithalten konnte: „Davon war ich zu 100 Prozent überzeugt.“

Niederlage für TSG am Ende nicht zu verhindern

Schmidt und Dautaj hätten Punkt sichern können

Die größte hatte Mehmet Yildiz kurz vor der Pause. Sein Schuss wurde abgefälscht und flog nur haarscharf über den Querbalken. „Wilder und unkontrollierter“ sei dann die zweite Halbzeit gewesen, mit Chancen auf beiden Seiten. Das Tor machten erneut die Rheinländer. „Eigentlich haben wir eine gute Umschaltaktion, verlieren den Ball aber im Zentrum und werden selbst ausgekontert“, hadert der TSG-Coach. Sören Klappert brachte den FVE wieder in Führung (64.). Doch die Gäste gaben nicht auf, machten Druck und hatten durch Fabio Schmidt und den eingewechselten Vllaznim Dautaj eine riesige Doppelchance (75.): „Beim ersten Versuch schießen wir einen Gegenspieler auf der Linie an, der zweite wird auch irgendwie geblockt“, schüttelt Wilde den Kopf. Immer mehr gingen die Pfeddersheimer ins Risiko und wurden in der Schlussminute ausgekontert. Hasan Kesikci machte den Deckel drauf. „Unsere Leistung hätte mehr verdient gehabt“, befand nach Abpfiff nicht nur Daniel Wilde.

TSG: Pätzold – Ludwig, Gans, Bräuner (70. Himmel), Bhatti – Haber, Oehler, Schmidt (80. Huth) – Yücel (70. Dautaj), Tillschneider, Yildiz.