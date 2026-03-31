Oberliga-Durchmarsch als Krönung? 200-Spiele-Jubilar verlässt Hordel Nach insgesamt achteinhalb Saisons an der Hordeler Heide wird für Patrick Rudolph Schluss sein. von red · Heute, 16:33 Uhr · 0 Leser

Patrick Rudolph (m.) verlässt die DJK TuS Hordel nach über 200 Spielen. – Foto: David Zimmer

Es sind Geschichten, die nur der Fußball schreiben kann: Mit dem vorentscheidenden Treffer zum 2:0 gegen die SpVg Hagen 11 machte Patrick Rudolph am vorletzten Wochenende nicht nur den ersten Sieg nach zwei Niederlagen perfekt, er setzte dem 21. Spieltag auch den für ihn und "seine" DJK TuS Hordel perfekten Schlusspunkt, denn es war sein 200. Spiel im Dress der Grün-Weißen, die mit Ausnahme von Spieltag 12 und 13 ununterbrochen an der Tabellenspitze der Westfalenliga Staffel 2 stehen.

Für Rudolph hat seitdem seine Abschiedstournee aus Hordel begonnen. Nach insgesamt achteinhalb Jahren wird sich der 34-Jährige zum Saisonende verabschieden – und das am besten mit dem Durchmarsch in die Oberliga. Es wäre der vierte Aufstieg ins westfälische Oberhaus in seiner Karriere und der aller erste mit der DJK TuS Hordel. "Nach Rücksprache mit Trainer Mirko Talaga und Manager Jörg Versen werde ich im Sommer in Hordel aufhören. Ich werde mich beruflich verändern, zudem soll die Family-Time einen größeren zeitlichen Rahmen einnehmen", erklärt er in der "WAZ". Er könne sich vorstellen, in der Bezirksliga weiterzuspielen, werde in der Zukunft allerdings nur einmal in der Woche trainieren können.