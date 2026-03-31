Oberliga-Durchmarsch als Krönung? 200-Spiele-Jubilar verlässt Hordel

Es sind Geschichten, die nur der Fußball schreiben kann: Mit dem vorentscheidenden Treffer zum 2:0 gegen die SpVg Hagen 11 machte Patrick Rudolph am vorletzten Wochenende nicht nur den ersten Sieg nach zwei Niederlagen perfekt, er setzte dem 21. Spieltag auch den für ihn und "seine" DJK TuS Hordel perfekten Schlusspunkt, denn es war sein 200. Spiel im Dress der Grün-Weißen, die mit Ausnahme von Spieltag 12 und 13 ununterbrochen an der Tabellenspitze der Westfalenliga Staffel 2 stehen.
Für Rudolph hat seitdem seine Abschiedstournee aus Hordel begonnen. Nach insgesamt achteinhalb Jahren wird sich der 34-Jährige zum Saisonende verabschieden – und das am besten mit dem Durchmarsch in die Oberliga. Es wäre der vierte Aufstieg ins westfälische Oberhaus in seiner Karriere und der aller erste mit der DJK TuS Hordel.
"Nach Rücksprache mit Trainer Mirko Talaga und Manager Jörg Versen werde ich im Sommer in Hordel aufhören. Ich werde mich beruflich verändern, zudem soll die Family-Time einen größeren zeitlichen Rahmen einnehmen", erklärt er in der "WAZ". Er könne sich vorstellen, in der Bezirksliga weiterzuspielen, werde in der Zukunft allerdings nur einmal in der Woche trainieren können.
Patrick Rudolph zählt zu den verdientesten Spieler im Kader der Grün-Weißen. Im Januar 2010 wechselte er aus der Jugend des VfL Bochum an die Hordeler Heide. Von dort verabschiedete sich Rudolph 2015 und kehrte sieben Jahre später zurück. Währenddessen spielte er für den SC Hassel (2015-17), SV Schermbeck (2017-20), TuS Bövinghausen (2020-21), mit denen er alle den Aufstieg in die Oberliga (dort 74 Einsätze) feierte und schließlich für ein halbes Jahr für den SV Sodingen (2022).
Nun will er auch mit Hordel das Husarenstück vollziehen und den direkten Durchmarsch aus der Landes- in die Oberliga schaffen. Man müsse jetzt "einfach die Nerven behalten", sagt Rudolph mit Blick auf den knappen Vorsprung auf die SpVgg Horsthausen und nimmt die erfahrenen Spieler, ihn mit inbegriffen, in die Pflicht. Wenn alles nach Plan läuft, könnte auf Rudolph dann ein Super-Sommer warten. Erst im Mai ein möglicher Aufstieg mit Hordel und wenige Tage später, Anfang Juni, seine nachgeholte Hochzeit mit Ehefrau Helen, die wegen Corona einst ausfallen musste. "Hochzeit und den Hordel-Aufstieg gleichzeitig zu feiern, das gäbe eine Mega-Party."