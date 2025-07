Oberliga-Duell zum Testspiel-Auftakt

Mit einem saarlandinternen Ligaduell eröffnen der FV Eppelborn und der SV Auersmacher am Sonntag ihre Testspiel- Serie. Beide stehen sich ab 14 Uhr im Eppelborner Illtal-Stadion gegenüber. Für Gäste-Trainer Heiko Wilhelm ist es nach dessen Amtsübernahme sogar das Debut-Spiel für den neuen Verein. Zum Spiel und dem aktuellen Stand der Vorbereitung sagte er: "Wir haben am Montag angefangen, am Mittwoch, als es so heiss war, sind wir in den Wald, wir hatten also nur am Donnerstag eine echte Trainingseinheit. Ich will das Spiel nutzen, um mein neues Team noch besser kennenzulernen, wir können da dann nach so kurzer Zeit wohl nicht so viel rausholen, aber sie sollen sich gegen einen guten Gegner auch bewegen und präsentieren. Allerdings werden uns mit Marius Schley und Lars Birster noch zwei wichtige Spieler fehlen. Wir werden aber noch einige Spiele bestreiten, wir haben derzeit keinen Spieler, der zum Rundenstart ausfallen würde".