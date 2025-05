Oberliga-Duell verschoben, Transfer in der Landesliga und Kreisliga

Zum Start in die neue Woche, haben wir die nächsten Transfernews der neuen Saison für euch! Mit Manuel Nothacker wechselt ein flexibler Defensivspieler zu uns auf die #Schalkwiese. Manu war Kapitän in der A-Jugend Verbandsstaffel der SV Böblingen. Mit ihm gelang der Aufstieg in die Oberliga. Die letzten beiden Jahre konnte er bereits erste Landesliga Erfahrung im aktiven Bereich sammeln. Leider verhinderten in den letzten Monaten immer wieder Verletzungen seine Einsätze. Johannes Pfeiffer: Mit Manu gewinnen wir einen flexibel einsetzbaren Spieler, der die Tugenden verkörpert, die uns in den vergangenen Monaten immer wieder gefehlt haben. Darüber hinaus passt er auch menschlich sehr gut rein und kennt bereits einige seiner zukünftigen Mitspielern.

