Oberliga-Duell: Holzheimer SG feiert Kantersieg gegen SC St. Tönis

Die Holzheimer SG hat in einem Testspiel gegen den SC St. Tönis eine Duftmarke gesetzt. Nach einer Nullnummer zur Pause gelang dem Aufsteiger gegen den künftigen Gegner in der Oberliga Niederrhein ein 6:0-Kantersieg.

Natürlich, Ergebnisse in der Vorbereitung sind immer mit Vorsicht zu genießen, weil schließlich im Regelfall häufig gewechselt wird. Das war auch in diesem Test am Dienstag der Fall. Luca Busch Garcia traf im zweiten Durchgang zeitig doppelt (47., 58.), ehe Oguz Ayan ebenfalls zwei Treffer für die HSG erzielte (67., 76.). In der Schlussphase jubelten für Holzheim noch Zugang Oscar James Callen (79.) und Yannick Joosten (87.), die für den bis dato höchsten Erfolg in der Vorbereitung sorgten.

Holzheim am Sonntag mit Doppel-Test

Aus Sicht des SC St. Tönis muss das Ergebnis aber ebenfalls richtig eingeordnet werden, denn die Truppe von Bekim Kastrati spielte bereits am Donnerstag, Samstag und Sonntag auf dem Burgpokal in Brüggen. Am kommenden Samstag steht ein Härtetest gegen den FC Wegberg-Beeck an. Ähnlich intensiv wird es nun auch für Holzheim, denn in den kommenden Tagen geht es mit Auftrieb gegen Bayer Dormagen (Donnerstag), die U23 von Borussia Mönchengladbach und Grün-Weiß Brauweiler (Doppel-Test am Sonntag).