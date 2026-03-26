Oberliga: Diese acht Tage im April können entscheidend sein Oberliga: Der KFC Uerdingen liegt im Aufstiegsrennen nur drei Punkte hinter den Spitzenreitern Ratingen 04/19 und VfB 03 Hilden – und spielt noch gegen beide. Der Punkte-Schnitt der bisherigen Rückrunde ist zehn Spieltage vor Saisonende bei einem Team makellos. von Georg Amend · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Julian Stöhr steht aktuell mit seinem Team auf dem dritten Platz – Foto: Ralph Görtz

Vor der Rückrunde der Oberliga hatten die Trainer des damaligen Spitzen-Trios Ratingen 04/19, KFC Uerdingen und SpVg. Schonnebeck angegeben, einen Zwei-Punkte-Schnitt für die zweite Halbserie anzupeilen. Zehn Spieltage stehen bis zum Saisonende noch aus – Zeit für einen Blick darauf, wie sich das Vorhaben in den bislang absolvierten sieben Partien der Rückrunde angelassen hat.

Vorneweg: Im Aufstiegsrennen gibt es immer noch einen Dreikampf, allerdings nun in etwas anderer Besetzung: Die Ratinger sind zwar weiterhin Spitzenreiter mit 47 Punkten, allerdings nur aufgrund der um einen Treffer besseren Tordifferenz gegenüber der Mannschaft der Stunde vorne: Der VfB 03 Hilden ist mit sieben Siegen am Stück mit nun ebenfalls 47 Zählern auf Rang zwei gestürmt und hat die eingangs erwähnte Zwei-Punkte-Schnitt-Marke damit pulverisiert: Das Team des am Saisonende scheidenden Trainers Tim Schneider steht bei einem Schnitt von 3,0 Punkten – mehr geht nicht. Alle drei wollen die Regionalliga-Lizenz beantragen Weiter im Aufstiegsrennen zur Regionalliga – für die alle drei Klubs an der Spitze auch bis 31. März die Lizenz beantragen werden – ist der KFC, der drei Punkte Rückstand auf 04/19 und VfB 03 und noch die direkten Duelle in den Rückspielen daheim gegen Hilden und in Ratingen zu bestreiten hat. Der Tabellenvierte SC St. Tönis steht mit 40 Zählern schon etwas zurück, Schonnebeck ist gar auf Rang fünf abgerutscht mit aktuell 38 Zählern.

Dabei hatte der Essener Trainer Dirk Tönnies nach der Hinrunde, die sein Team mit 29 Zählern als erster Verfolger der Ratinger abgeschlossen hatte, davon gesprochen, am Saisonende auf „60 bis 65 Punkte“ kommen zu wollen. Dafür hätte es einen Schnitt von eben zwei Zählern pro Partie in der Rückrunde benötigt – die ersten sieben Partien darin bescherten Schonnebeck bei zwei Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen aber die schlechteste Ausbeute der Top Fünf der Tabelle: Diese neun Zähler bedeuten einen aktuellen Punkte-Schnitt von 1,29 pro Partie – auch deswegen sind die „Schwalben“ derzeit nur noch Fünfter des Klassements. Herbstmeister mit zweitschlechtester Ausbeute Die zweitschlechteste Ausbeute des Quintetts hat schon der Herbstmeister aus Ratingen: Nach der Niederlage zum Rückrundenstart daheim gegen den VfB 03 Hilden (1:2) legte das Team von Damian Apfeld zwar eine ungeschlagene Serie von sechs Partien hin, darunter waren aber neben drei Siegen auch drei Unentschieden. Macht zwölf Punkte in sieben Spielen und damit einen Schnitt von 1,71 Zählern pro Partie. In der Hinrunde hatte 04/19 noch den Zwei-Punkte-Schnitt, den Apfeld anpeilt, leicht übertroffen: 35 Zähler aus 17 Partien bedeuteten 2,06 im Schnitt.