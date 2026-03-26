Oberliga: Diese acht Tage im April können entscheidend sein

Vor der Rückrunde der Oberliga hatten die Trainer des damaligen Spitzen-Trios Ratingen 04/19, KFC Uerdingen und SpVg. Schonnebeck angegeben, einen Zwei-Punkte-Schnitt für die zweite Halbserie anzupeilen. Zehn Spieltage stehen bis zum Saisonende noch aus – Zeit für einen Blick darauf, wie sich das Vorhaben in den bislang absolvierten sieben Partien der Rückrunde angelassen hat.
Vorneweg: Im Aufstiegsrennen gibt es immer noch einen Dreikampf, allerdings nun in etwas anderer Besetzung: Die Ratinger sind zwar weiterhin Spitzenreiter mit 47 Punkten, allerdings nur aufgrund der um einen Treffer besseren Tordifferenz gegenüber der Mannschaft der Stunde vorne: Der VfB 03 Hilden ist mit sieben Siegen am Stück mit nun ebenfalls 47 Zählern auf Rang zwei gestürmt und hat die eingangs erwähnte Zwei-Punkte-Schnitt-Marke damit pulverisiert: Das Team des am Saisonende scheidenden Trainers Tim Schneider steht bei einem Schnitt von 3,0 Punkten – mehr geht nicht.
Weiter im Aufstiegsrennen zur Regionalliga – für die alle drei Klubs an der Spitze auch bis 31. März die Lizenz beantragen werden – ist der KFC, der drei Punkte Rückstand auf 04/19 und VfB 03 und noch die direkten Duelle in den Rückspielen daheim gegen Hilden und in Ratingen zu bestreiten hat. Der Tabellenvierte SC St. Tönis steht mit 40 Zählern schon etwas zurück, Schonnebeck ist gar auf Rang fünf abgerutscht mit aktuell 38 Zählern.
Dabei hatte der Essener Trainer Dirk Tönnies nach der Hinrunde, die sein Team mit 29 Zählern als erster Verfolger der Ratinger abgeschlossen hatte, davon gesprochen, am Saisonende auf „60 bis 65 Punkte“ kommen zu wollen. Dafür hätte es einen Schnitt von eben zwei Zählern pro Partie in der Rückrunde benötigt – die ersten sieben Partien darin bescherten Schonnebeck bei zwei Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen aber die schlechteste Ausbeute der Top Fünf der Tabelle: Diese neun Zähler bedeuten einen aktuellen Punkte-Schnitt von 1,29 pro Partie – auch deswegen sind die „Schwalben“ derzeit nur noch Fünfter des Klassements.
Die zweitschlechteste Ausbeute des Quintetts hat schon der Herbstmeister aus Ratingen: Nach der Niederlage zum Rückrundenstart daheim gegen den VfB 03 Hilden (1:2) legte das Team von Damian Apfeld zwar eine ungeschlagene Serie von sechs Partien hin, darunter waren aber neben drei Siegen auch drei Unentschieden. Macht zwölf Punkte in sieben Spielen und damit einen Schnitt von 1,71 Zählern pro Partie. In der Hinrunde hatte 04/19 noch den Zwei-Punkte-Schnitt, den Apfeld anpeilt, leicht übertroffen: 35 Zähler aus 17 Partien bedeuteten 2,06 im Schnitt.
Einen Punkt mehr bisher in der Rückrunde als die Ratinger gesammelt hat der SC St. Tönis: Nach zwei Niederlagen, einem Unentschieden und vier Siegen sind es 13 Zähler in sieben Spielen, macht einen Schnitt von 1,86 Punkten für das Team von Bekim Kastrati.
Nur von der makellosen Ausbeute des VfB 03 Hilden übertroffen wird die Bilanz des KFC Uerdingen in den ersten sieben Rückrundenspielen: Mit fünf Siegen bei zwei Niederlagen gab es für die Mannschaft von Julian Stöhr, der ebenfalls einen Zwei-Punkte-Schnitt für die zweite Halbserie als Ziel genannt hatte, 15 Punkte und demnach einen Schnitt von 2,14 – auch deswegen ist der KFC voll im Titelrennen, zumal er als einziger aus dem Top-Trio noch gegen die beiden direkten Konkurrenten spielt: am Samstag, 18. April (18 Uhr) in der heimischen Grotenburg gegen Hilden und am Sonntag, 26. April (15 Uhr) in Ratingen. Die Ergebnisse dieser beiden Spiele binnen acht Tagen könnten entscheidend im Aufstiegskampf sein.