Oberliga: Die Wormatia in der Herbstkrise

Zu wenig Durchschlagskraft: Wormatias Offensivreihe um Joker Niklas Meyer (rotes Trikot), hier im Heimspiel in Aktion gegen Marcel Wingender (TuS Koblenz), blieb in Karbach blass. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Karbach. Änderungen in Taktik und Personal – aber kein Befreiungsschlag nach den jüngsten Nackenschlägen. Die Oberliga-Fußballer des VfR Wormatia Worms haben auch bei der Auswärtspartie beim FC Emmelshausen-Karbach ihr Formtief nicht hinter sich lassen können. Die Mannschaft von Trainer Anouar Ddaou verlor die Partie 0:2 (0:2) – und damit seit dem Pokalaus gegen Pirmasens Mitte Oktober auch das dritte Ligaspiel in Folge – zehn Gegentore in drei Spielen inklusive.

Gestern, 14:30 Uhr FC Emmelshausen-Karbach Emm.-Karbach VfR Wormatia Worms Worma. Worms 2 0 Abpfiff

An Ideen mangelt es Anouar Ddaou nicht. In einer 4-3-3-Formation (zuvor 4-2-3-1 oder 4-1-4-1) und ohne Luca Baderschneider (beruflicher Termin), dafür mit Laurenz Graf in der Innenverteidigung und erstmals mit Rechtsverteidiger Moritz Gotthardt in der Startelf, hatte der Wormser Trainer sein Team in Karbach mit einer neuen Viererkette auf den Rasen geschickt. Gut ins Spiel kam die neu formierte Wormser (auch Kaan Özkaya und Bobby Edet rückten in die Startelf) Elf jedoch nicht. Dafür die Gastgeber, die schon nach fünf Minuten durch ihren Torjäger Max Wilschrey nach einem schnell vorgetragenen Angriff in Führung gingen. Ein klassischer Fehlstart für den VfR, bei einem guten Gegner wohlgemerkt. „Karbach hat eine gewisse Qualität auf dem Platz und Jungs mit Regionalliga-Erfahrung, die wir in Halbzeit nicht geschafft haben auszuschalten”, berichtete Anouar Ddaou anschließend und bezeichnete das zweite Gegentor der Wormaten als „unglücklich”. Interims-Innenverteidiger Laurenz Graf, in der laufenden Saison von Ddaou auch schon als Stürmer eingesetzt, lenkte den Ball bei einem Klärungsversuch ins eigene Tor (34.). Ein frühes und ein „unglückliches“ Gegentor