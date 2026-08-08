Oberliga: Die Wormatia begeistert ihre Fans

„Überlegt“ in Führung: Nico Jäger trifft zum 1:0 und eröffnet den Wormatia-Torreigen gegen den FK Pirmasens um Torwart Benjamin Reitz. Foto: Christine Dirigo/pakalski-press

Worms. Die Wormatia-Anhänger sind ein kritisches wie ehrliches Publikum. Wenn der Einsatz stimmt, honoriert es die kämpferischen Leistungen durchaus auch unabhängig von Ergebnissen. Besonders euphorisiert oder gar erfolgsverwöhnt hat man sie in der jüngeren Vergangenheit aber nicht erlebt. Umso bemerkenswerter war es also, was sich an Oberliga-Spieltag zwei, beim ersten Heimspiel der Saison, dem 4:0 (2:0)-Sieg gegen Südwestrivale FK Pirmasens, in der EWR-Arena abspielte: Standing Ovations und lautstarke Sprechchöre von den Rängen.

Losgelöst worden war die Stimmung der 1203 Zuschauer in der EWR-Arena von der Darbietung der Wormatia-Mannschaft, die ihre Anhänger mit einem schnörkellosen schnellen Fußball, der in den perfekten Momenten „einfach” aussah, begeisterte. Beispielsweise so: Ein genialer Steckpass von Mert Özkaya hebelt die gesamte FKP-Abwehr aus, Stürmer-Joker Isaac Okwubor hat das richtige Timing, nimmt den Ball gar nicht groß an und schießt ihn aus rund 25 Metern mit dem ersten Kontakt am verdutzten FKP-Torwart Benjmain Reitz zum 3:0 vorbei ins Tor (75.). Oder so: Malik Moore, ein weiterer Joker, läuft die gegnerische Abwehrreihe an, zwingt seinen Gegenspieler zum Fehler und gewinnt den Ball. Den legt er in die Mitte zu Okwubor ab und der schiebt locker ein, 4:0 (88.). Zwei Tore ohne großes Vorgeplänkel, bei denen Genialität, Einsatzbereitschaft und Abschlussstärke belohnt wurden. Und die dafür sorgten, dass die Wormatia-Fans nach dem Abpfiff beinahe etwas verwundert zurückblieben. Sind wir nach einer mittelmäßigen Vorsaison schon wieder auf dem Weg ein Topteam zu werden? Und ist das der FKP, der im Sommer wenig personelle Veränderungen erlebte, in dieser Liga etwa nicht mehr?

Wormatia-Linksaußen Nico Jäger sprach an einem Samstag, an dem alles zu gelingen schien, anschließend auch von "etwas Spielglück", andere VfRler hatten einen "schwachen Auftritt" der FKP-Hintermannschaft gesehen. VfR-Kapitän Tom Fladung lobte seine Mitspieler für einen richtig guten Vortrag. "Ich glaube schon, dass das Ergebnis heute zu 90 Prozent an unserer Spielweise und an uns selbst lag." Heißt auch: Nur die übrigen zehn Prozent des Ergebnisses wären dem enttäuschenden Auftritt der Gäste geschuldet. Nichtsdestotrotz und angesichts der Tatsache, dass zwei Saisonspiele wenig aussagekräftig sind, und ein einziges Spiel erst recht nicht, ist das 4:0-Ergebnis gegen einen Aufstiegsfavoriten ein erstes richtiges "Statement" der Wormser in dieser Saison.

Pedretti verhindert Anschlusstreffer vor der Pause

Dass das Ergebnis am Ende so deutlich ausfiel, hatte auch damit zu tun, dass die Wormaten eine heikle Phase vor dem Seitenwechsel ohne Gegentor überstanden. "Da hatten wir eine Schwächephase und sind zehn Minuten geschwommen", sagte Jäger und Fladung glaubte: "Wenn da ein Ball reingeht, kippt das Spiel vielleicht. Da hat ‘Ped’ (Anm. d. Red. Wormatia-Torwart Luca Pedretti) ein paar Mal sehr gut gehalten." Besagter Schlussmann war bis in die 37. Minute nur als An- und Aufbauspieler gefragt, vereitelte dann aber gleich dreimal spektakulär den Anschlusstreffer des vorjährigen Vizemeisters (37., 39., 45+1.).

Mit 2:0 führten die Wormser zu diesem Zeitpunkt. Nico Jäger, von Mert Özkaya perfekt in Szene gesetzt, schob den Ball als erster Spieler über die Torlinie (3.). "Ich wollte ihn ins Eck legen, habe den Torwart ausgeguckt und den Ball dann flach eingeschoben", beschrieb der Torschütze seinen zweiten Saisontreffer im zweiten Saisonspiel. Sein Gedanke in den Sekunden vor dem Schuss: "Hoch niemals." Das 2:0 der Wormser fiel dann etwas aus dem Nichts. Nach einem dominanten Start des VfR war das Spiel etwas verflacht, ehe Mert Özkaya, der wie schon beim Auftakt in Koblenz bei nahezu jeder Offensivszene der Wormaten seine Füße im Spiel hatte, den Ball nach einer verunglückten Kopfballablage der Pirmasenser aus 16 Metern per Dropkick unter die Latte drosch (29.). Spätestens da waren nicht nur Lemm und Co auf der Bank, sondern alle, die es mit der Wormatia hielten, vor Freude aus dem Häuschen.

Einziger Wermutstropfen an einem sonst makellosen Wormatia-Nachmittag: Außenverteidiger Volkan Rona zog sich eine Muskelverletzung am hinteren rechten Oberschenkel zu und musste verletzt ausgewechselt werden.

VfR Wormatia: Pedretti – Akoto, Vrella, Büker (46. Alagi), Rona (56. Siontis) – Fladung – Obas, M. Özkaya (82. K. Özkaya) – Barry (82. Moore), Graf (68. Okwubor), Jäger. - Tore: 1:0 Jäger (3.), 2:0 M. Özkaya (29.), 3:0 Okwubor (75.), 4:0 Okwubor (88.). - Zuschauer: 1203.





