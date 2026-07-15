 2026-07-15T13:02:00.603Z

Allgemeines

Oberliga: Die Spiele aller Teams auf einen Blick

Wann die Klubs aus der Oberliga Niederrhein gegen welchen Gegner spielen, erfahrt ihr in dieser Übersicht.

von André Nückel · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser
Der Oberliga-Spielplan.
Der Oberliga-Spielplan. – Foto: Markus Becker

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Mit der Funktion "Restprogramm" zeigt euch FuPa das jeweilige Saison-Programm der Klubs aus der Oberliga Niederrhein.

>>> Zum vollständigen Spielplan der Oberliga Niederrhein

Restprogramm Fortuna Düsseldorf II

1. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
2. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
3. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
4. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
5. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
7. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
6. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
8. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
9. Spieltag: (H) FC Büderich
10. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
11. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
12. Spieltag: (A) Holzheimer SG
13. Spieltag: (A) SSVg Velbert
14. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
15. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
16. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
17. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
18. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
19. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
20. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
21. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
22. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
24. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
23. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
25. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
26. Spieltag: (A) FC Büderich
27. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
28. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
29. Spieltag: (H) Holzheimer SG
30. Spieltag: (H) SSVg Velbert
31. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
32. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
33. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
34. Spieltag: (H) SV Sonsbeck


Restprogramm Wuppertaler SV

1. Spieltag: (A) SSVg Velbert
2. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
3. Spieltag: (A) FC Büderich
4. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
5. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
7. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
6. Spieltag: (H) Holzheimer SG
8. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
9. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
10. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
11. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
12. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
13. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
14. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
15. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
16. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
17. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
18. Spieltag: (H) SSVg Velbert
19. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
20. Spieltag: (H) FC Büderich
21. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
22. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
24. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
23. Spieltag: (A) Holzheimer SG
25. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
26. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
27. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
28. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
29. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
30. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
31. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
32. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
33. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
34. Spieltag: (H) Ratingen 04/19


Restprogramm SSVg Velbert

1. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
2. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
3. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
4. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
5. Spieltag: (H) FC Büderich
6. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
7. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
8. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
9. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
10. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
11. Spieltag: (H) Holzheimer SG
12. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
13. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
14. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
15. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
16. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
17. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
18. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
19. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
20. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
21. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
22. Spieltag: (A) FC Büderich
23. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
24. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
25. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
26. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
27. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
28. Spieltag: (A) Holzheimer SG
29. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
30. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
31. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
32. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
33. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
34. Spieltag: (H) SV Scherpenberg


Restprogramm 1. Spvg. Solingen Wald 03

1. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
2. Spieltag: (H) Holzheimer SG
3. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
4. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
5. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
6. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
7. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
8. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
9. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
10. Spieltag: (H) SSVg Velbert
11. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
12. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
13. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
14. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
15. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
16. Spieltag: (A) FC Büderich
17. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
18. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
19. Spieltag: (A) Holzheimer SG
20. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
21. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
22. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
23. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
24. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
25. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
26. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
27. Spieltag: (A) SSVg Velbert
28. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
29. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
30. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
31. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
32. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
33. Spieltag: (H) FC Büderich
34. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden


Restprogramm SV Scherpenberg

1. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
2. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
3. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
4. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
5. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
6. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
7. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
8. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
9. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
10. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
11. Spieltag: (H) FC Büderich
12. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
13. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
14. Spieltag: (A) Holzheimer SG
15. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
16. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
17. Spieltag: (H) SSVg Velbert
18. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
19. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
20. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
21. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
22. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
23. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
24. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
25. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
26. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
27. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
28. Spieltag: (A) FC Büderich
29. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
30. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
31. Spieltag: (H) Holzheimer SG
32. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
33. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
34. Spieltag: (A) SSVg Velbert


Restprogramm KFC Uerdingen

1. Spieltag: (A) Holzheimer SG
2. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
3. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
4. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
5. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
6. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
7. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
8. Spieltag: (H) SSVg Velbert
9. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
10. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
11. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
12. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
13. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
14. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
15. Spieltag: (H) FC Büderich
16. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
17. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
18. Spieltag: (H) Holzheimer SG
19. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
20. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
21. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
22. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
23. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
24. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
25. Spieltag: (A) SSVg Velbert
26. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
27. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
28. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
29. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
30. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
31. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
32. Spieltag: (A) FC Büderich
33. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
34. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20


Restprogramm ETB Schwarz-Weiß Essen

1. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
2. Spieltag: (H) SSVg Velbert
3. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
4. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
5. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
6. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
7. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
8. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
9. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
10. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
11. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
12. Spieltag: (A) FC Büderich
13. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
14. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
15. Spieltag: (H) Holzheimer SG
16. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
17. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
18. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
19. Spieltag: (A) SSVg Velbert
20. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
21. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
22. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
23. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
24. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
25. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
26. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
27. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
28. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
29. Spieltag: (H) FC Büderich
30. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
31. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
32. Spieltag: (A) Holzheimer SG
33. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
34. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg


Restprogramm Ratingen 04/19

1. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
2. Spieltag: (H) FC Büderich
3. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
4. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
5. Spieltag: (A) Holzheimer SG
6. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
7. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
8. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
9. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
10. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
11. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
12. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
13. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
14. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
15. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
16. Spieltag: (A) SSVg Velbert
17. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
18. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
19. Spieltag: (A) FC Büderich
20. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
21. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
22. Spieltag: (H) Holzheimer SG
23. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
24. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
25. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
26. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
27. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
28. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
29. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
30. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
31. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
32. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
33. Spieltag: (H) SSVg Velbert
34. Spieltag: (A) Wuppertaler SV


Restprogramm Sportfreunde Baumberg

1. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
2. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
3. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
4. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
5. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
6. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
7. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
8. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
9. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
10. Spieltag: (A) FC Büderich
11. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
12. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
13. Spieltag: (H) Holzheimer SG
14. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
15. Spieltag: (A) SSVg Velbert
16. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
17. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
18. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
19. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
20. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
21. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
22. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
23. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
24. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
25. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
26. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
27. Spieltag: (H) FC Büderich
28. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
29. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
30. Spieltag: (A) Holzheimer SG
31. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
32. Spieltag: (H) SSVg Velbert
33. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
34. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen


Restprogramm SV Sonsbeck

1. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
2. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
3. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
4. Spieltag: (H) SSVg Velbert
5. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
6. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
7. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
8. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
9. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
10. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
11. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
12. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
13. Spieltag: (H) FC Büderich
14. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
15. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
16. Spieltag: (A) Holzheimer SG
17. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
18. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
19. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
20. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
21. Spieltag: (A) SSVg Velbert
22. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
23. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
24. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
25. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
26. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
27. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
28. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
29. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
30. Spieltag: (A) FC Büderich
31. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
32. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
33. Spieltag: (H) Holzheimer SG
34. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II


Restprogramm SpVg Schonnebeck

1. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
2. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
3. Spieltag: (A) SSVg Velbert
4. Spieltag: (H) FC Büderich
5. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
6. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
7. Spieltag: (A) Holzheimer SG
8. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
9. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
10. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
11. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
12. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
13. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
14. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
15. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
16. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
17. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
18. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
19. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
20. Spieltag: (H) SSVg Velbert
21. Spieltag: (A) FC Büderich
22. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
23. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
24. Spieltag: (H) Holzheimer SG
25. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
26. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
27. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
28. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
29. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
30. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
31. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
32. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
33. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
34. Spieltag: (H) 1. FC Monheim


Restprogramm FC Büderich

1. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
2. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
3. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
4. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
5. Spieltag: (A) SSVg Velbert
6. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
7. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
8. Spieltag: (H) Holzheimer SG
9. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
10. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
11. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
12. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
13. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
14. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
15. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
16. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
17. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
18. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
19. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
20. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
21. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
22. Spieltag: (H) SSVg Velbert
23. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
24. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
25. Spieltag: (A) Holzheimer SG
26. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
27. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
28. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
29. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
30. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
31. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
32. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
33. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
34. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler


Restprogramm 1. FC Monheim

1. Spieltag: (A) FC Büderich
2. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
3. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
4. Spieltag: (H) Holzheimer SG
5. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
6. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
7. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
8. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
9. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
10. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
11. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
12. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
13. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
14. Spieltag: (H) SSVg Velbert
15. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
16. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
17. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
18. Spieltag: (H) FC Büderich
19. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
20. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
21. Spieltag: (A) Holzheimer SG
22. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
23. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
24. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
25. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
26. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
27. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
28. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
29. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
30. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
31. Spieltag: (A) SSVg Velbert
32. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
33. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
34. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck


Restprogramm VfL Jüchen-Garzweiler

1. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
3. Spieltag: (A) Holzheimer SG
4. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
2. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
5. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
6. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
7. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
8. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
9. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
10. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
11. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
12. Spieltag: (H) SSVg Velbert
13. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
14. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
15. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
16. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
17. Spieltag: (H) FC Büderich
18. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
19. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
20. Spieltag: (H) Holzheimer SG
21. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
22. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
23. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
24. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
25. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
26. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
27. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
28. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
29. Spieltag: (A) SSVg Velbert
30. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
31. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
32. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
33. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
34. Spieltag: (A) FC Büderich


Restprogramm Holzheimer SG

1. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
2. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
3. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
4. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
5. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
6. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
7. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
8. Spieltag: (A) FC Büderich
9. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
10. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
11. Spieltag: (A) SSVg Velbert
12. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
13. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
14. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
15. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
16. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
17. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
18. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
19. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
20. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
21. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
22. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
23. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
24. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
25. Spieltag: (H) FC Büderich
26. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
27. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
28. Spieltag: (H) SSVg Velbert
29. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
30. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
31. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
32. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
33. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
34. Spieltag: (H) TSV Meerbusch


Restprogramm SV Blau-Weiß Dingden

1. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
2. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
3. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
4. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
5. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
6. Spieltag: (A) FC Büderich
7. Spieltag: (A) SSVg Velbert
8. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
9. Spieltag: (A) Holzheimer SG
10. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
11. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
12. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
13. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
14. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
15. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
16. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
17. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
18. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
19. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
20. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
21. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
22. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
23. Spieltag: (H) FC Büderich
24. Spieltag: (H) SSVg Velbert
25. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
26. Spieltag: (H) Holzheimer SG
27. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
28. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
29. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
30. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
31. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
32. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
33. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
34. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03


Restprogramm TSV Meerbusch

1. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
2. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
3. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
4. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
5. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
6. Spieltag: (H) SSVg Velbert
7. Spieltag: (H) KFC Uerdingen
8. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
9. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
10. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
11. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
12. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
13. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
14. Spieltag: (A) FC Büderich
15. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
16. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20
17. Spieltag: (H) Holzheimer SG
18. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
19. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
20. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
21. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
22. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
23. Spieltag: (A) SSVg Velbert
24. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
25. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
26. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
27. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
28. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
29. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
30. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
31. Spieltag: (H) FC Büderich
32. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
33. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20
34. Spieltag: (A) Holzheimer SG


Restprogramm SC St. Tönis 1911/20

1. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03
3. Spieltag: (H) 1. FC Monheim
4. Spieltag: (A) Ratingen 04/19
2. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler
5. Spieltag: (H) Wuppertaler SV
6. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck
7. Spieltag: (H) FC Büderich
8. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden
9. Spieltag: (A) SSVg Velbert
10. Spieltag: (H) Holzheimer SG
11. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II
12. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg
13. Spieltag: (A) SV Scherpenberg
14. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen
15. Spieltag: (A) SV Sonsbeck
16. Spieltag: (H) TSV Meerbusch
17. Spieltag: (A) KFC Uerdingen
18. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03
19. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler
20. Spieltag: (A) 1. FC Monheim
21. Spieltag: (H) Ratingen 04/19
22. Spieltag: (A) Wuppertaler SV
23. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck
24. Spieltag: (A) FC Büderich
25. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden
26. Spieltag: (H) SSVg Velbert
27. Spieltag: (A) Holzheimer SG
28. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II
29. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg
30. Spieltag: (H) SV Scherpenberg
31. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen
32. Spieltag: (H) SV Sonsbeck
33. Spieltag: (A) TSV Meerbusch
34. Spieltag: (H) KFC Uerdingen