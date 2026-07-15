Oberliga: Die Spiele aller Teams auf einen Blick

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Restprogramm Fortuna Düsseldorf II
1. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 2. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 3. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 4. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 5. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 7. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 6. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 8. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 9. Spieltag: (H) FC Büderich 10. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 11. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 12. Spieltag: (A) Holzheimer SG 13. Spieltag: (A) SSVg Velbert 14. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 15. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 16. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 17. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 18. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 19. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 20. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 21. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 22. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 24. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 23. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 25. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 26. Spieltag: (A) FC Büderich 27. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 28. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 29. Spieltag: (H) Holzheimer SG 30. Spieltag: (H) SSVg Velbert 31. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 32. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 33. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 34. Spieltag: (H) SV Sonsbeck Restprogramm Wuppertaler SV 1. Spieltag: (A) SSVg Velbert 2. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 3. Spieltag: (A) FC Büderich 4. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 5. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 7. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 6. Spieltag: (H) Holzheimer SG 8. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 9. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 10. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 11. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 12. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 13. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 14. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 15. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 16. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 17. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 18. Spieltag: (H) SSVg Velbert 19. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 20. Spieltag: (H) FC Büderich 21. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 22. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 24. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 23. Spieltag: (A) Holzheimer SG 25. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 26. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 27. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 28. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 29. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 30. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 31. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 32. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 33. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 34. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 Restprogramm SSVg Velbert 1. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 2. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 3. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 4. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 5. Spieltag: (H) FC Büderich 6. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 7. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 8. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 9. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 10. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 11. Spieltag: (H) Holzheimer SG 12. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 13. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 14. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 15. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 16. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 17. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 18. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 19. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 20. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 21. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 22. Spieltag: (A) FC Büderich 23. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 24. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 25. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 26. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 27. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 28. Spieltag: (A) Holzheimer SG 29. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 30. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 31. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 32. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 33. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 34. Spieltag: (H) SV Scherpenberg Restprogramm 1. Spvg. Solingen Wald 03 1. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 2. Spieltag: (H) Holzheimer SG 3. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 4. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 5. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 6. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 7. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 8. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 9. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 10. Spieltag: (H) SSVg Velbert 11. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 12. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 13. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 14. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 15. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 16. Spieltag: (A) FC Büderich 17. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 18. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 19. Spieltag: (A) Holzheimer SG 20. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 21. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 22. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 23. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 24. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 25. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 26. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 27. Spieltag: (A) SSVg Velbert 28. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 29. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 30. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 31. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 32. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 33. Spieltag: (H) FC Büderich 34. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden Restprogramm SV Scherpenberg 1. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 2. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 3. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 4. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 5. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 6. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 7. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 8. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 9. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 10. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 11. Spieltag: (H) FC Büderich 12. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 13. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 14. Spieltag: (A) Holzheimer SG 15. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 16. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 17. Spieltag: (H) SSVg Velbert 18. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 19. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 20. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 21. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 22. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 23. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 24. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 25. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 26. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 27. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 28. Spieltag: (A) FC Büderich 29. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 30. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 31. Spieltag: (H) Holzheimer SG 32. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 33. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 34. Spieltag: (A) SSVg Velbert Restprogramm KFC Uerdingen 1. Spieltag: (A) Holzheimer SG 2. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 3. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 4. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 5. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 6. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 7. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 8. Spieltag: (H) SSVg Velbert 9. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 10. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 11. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 12. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 13. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 14. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 15. Spieltag: (H) FC Büderich 16. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 17. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 18. Spieltag: (H) Holzheimer SG 19. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 20. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 21. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 22. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 23. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 24. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 25. Spieltag: (A) SSVg Velbert 26. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 27. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 28. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 29. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 30. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 31. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 32. Spieltag: (A) FC Büderich 33. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 34. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 Restprogramm ETB Schwarz-Weiß Essen 1. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 2. Spieltag: (H) SSVg Velbert 3. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 4. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 5. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 6. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 7. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 8. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 9. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 10. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 11. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 12. Spieltag: (A) FC Büderich 13. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 14. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 15. Spieltag: (H) Holzheimer SG 16. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 17. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 18. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 19. Spieltag: (A) SSVg Velbert 20. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 21. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 22. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 23. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 24. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 25. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 26. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 27. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 28. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 29. Spieltag: (H) FC Büderich 30. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 31. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 32. Spieltag: (A) Holzheimer SG 33. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 34. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg Restprogramm Ratingen 04/19 1. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 2. Spieltag: (H) FC Büderich 3. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 4. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 5. Spieltag: (A) Holzheimer SG 6. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 7. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 8. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 9. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 10. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 11. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 12. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 13. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 14. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 15. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 16. Spieltag: (A) SSVg Velbert 17. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 18. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 19. Spieltag: (A) FC Büderich 20. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 21. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 22. Spieltag: (H) Holzheimer SG 23. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 24. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 25. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 26. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 27. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 28. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 29. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 30. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 31. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 32. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 33. Spieltag: (H) SSVg Velbert 34. Spieltag: (A) Wuppertaler SV Restprogramm Sportfreunde Baumberg 1. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 2. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 3. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 4. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 5. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 6. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 7. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 8. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 9. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 10. Spieltag: (A) FC Büderich 11. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 12. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 13. Spieltag: (H) Holzheimer SG 14. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 15. Spieltag: (A) SSVg Velbert 16. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 17. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 18. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 19. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 20. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 21. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 22. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 23. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 24. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 25. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 26. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 27. Spieltag: (H) FC Büderich 28. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 29. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 30. Spieltag: (A) Holzheimer SG 31. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 32. Spieltag: (H) SSVg Velbert 33. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 34. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen Restprogramm SV Sonsbeck 1. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 2. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 3. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 4. Spieltag: (H) SSVg Velbert 5. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 6. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 7. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 8. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 9. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 10. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 11. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 12. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 13. Spieltag: (H) FC Büderich 14. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 15. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 16. Spieltag: (A) Holzheimer SG 17. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 18. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 19. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 20. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 21. Spieltag: (A) SSVg Velbert 22. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 23. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 24. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 25. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 26. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 27. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 28. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 29. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 30. Spieltag: (A) FC Büderich 31. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 32. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 33. Spieltag: (H) Holzheimer SG 34. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II Restprogramm SpVg Schonnebeck 1. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 2. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 3. Spieltag: (A) SSVg Velbert 4. Spieltag: (H) FC Büderich 5. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 6. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 7. Spieltag: (A) Holzheimer SG 8. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 9. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 10. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 11. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 12. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 13. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 14. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 15. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 16. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 17. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 18. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 19. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 20. Spieltag: (H) SSVg Velbert 21. Spieltag: (A) FC Büderich 22. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 23. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 24. Spieltag: (H) Holzheimer SG 25. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 26. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 27. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 28. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 29. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 30. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 31. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 32. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 33. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 34. Spieltag: (H) 1. FC Monheim Restprogramm FC Büderich 1. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 2. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 3. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 4. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 5. Spieltag: (A) SSVg Velbert 6. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 7. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 8. Spieltag: (H) Holzheimer SG 9. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 10. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 11. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 12. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 13. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 14. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 15. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 16. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 17. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 18. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 19. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 20. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 21. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 22. Spieltag: (H) SSVg Velbert 23. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 24. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 25. Spieltag: (A) Holzheimer SG 26. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 27. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 28. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 29. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 30. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 31. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 32. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 33. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 34. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler Restprogramm 1. FC Monheim 1. Spieltag: (A) FC Büderich 2. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 3. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 4. Spieltag: (H) Holzheimer SG 5. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 6. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 7. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 8. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 9. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 10. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 11. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 12. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 13. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 14. Spieltag: (H) SSVg Velbert 15. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 16. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 17. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 18. Spieltag: (H) FC Büderich 19. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 20. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 21. Spieltag: (A) Holzheimer SG 22. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 23. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 24. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 25. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 26. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 27. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 28. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 29. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 30. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 31. Spieltag: (A) SSVg Velbert 32. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 33. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 34. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck Restprogramm VfL Jüchen-Garzweiler 1. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 3. Spieltag: (A) Holzheimer SG 4. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 2. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 5. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 6. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 7. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 8. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 9. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 10. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 11. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 12. Spieltag: (H) SSVg Velbert 13. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 14. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 15. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 16. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 17. Spieltag: (H) FC Büderich 18. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 19. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 20. Spieltag: (H) Holzheimer SG 21. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 22. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 23. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 24. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 25. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 26. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 27. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 28. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 29. Spieltag: (A) SSVg Velbert 30. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 31. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 32. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 33. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 34. Spieltag: (A) FC Büderich Restprogramm Holzheimer SG 1. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 2. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 3. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 4. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 5. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 6. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 7. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 8. Spieltag: (A) FC Büderich 9. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 10. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 11. Spieltag: (A) SSVg Velbert 12. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 13. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 14. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 15. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 16. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 17. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 18. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 19. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 20. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 21. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 22. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 23. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 24. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 25. Spieltag: (H) FC Büderich 26. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 27. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 28. Spieltag: (H) SSVg Velbert 29. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 30. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 31. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 32. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 33. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 34. Spieltag: (H) TSV Meerbusch Restprogramm SV Blau-Weiß Dingden 1. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 2. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 3. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 4. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 5. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 6. Spieltag: (A) FC Büderich 7. Spieltag: (A) SSVg Velbert 8. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 9. Spieltag: (A) Holzheimer SG 10. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 11. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 12. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 13. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 14. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 15. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 16. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 17. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 18. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 19. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 20. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 21. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 22. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 23. Spieltag: (H) FC Büderich 24. Spieltag: (H) SSVg Velbert 25. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 26. Spieltag: (H) Holzheimer SG 27. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 28. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 29. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 30. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 31. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 32. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 33. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 34. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 Restprogramm TSV Meerbusch 1. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 2. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 3. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 4. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 5. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 6. Spieltag: (H) SSVg Velbert 7. Spieltag: (H) KFC Uerdingen 8. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 9. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 10. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 11. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 12. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 13. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 14. Spieltag: (A) FC Büderich 15. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 16. Spieltag: (A) SC St. Tönis 1911/20 17. Spieltag: (H) Holzheimer SG 18. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 19. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 20. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 21. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 22. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 23. Spieltag: (A) SSVg Velbert 24. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 25. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 26. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 27. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 28. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 29. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 30. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 31. Spieltag: (H) FC Büderich 32. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 33. Spieltag: (H) SC St. Tönis 1911/20 34. Spieltag: (A) Holzheimer SG Restprogramm SC St. Tönis 1911/20 1. Spieltag: (H) 1. Spvg. Solingen Wald 03 3. Spieltag: (H) 1. FC Monheim 4. Spieltag: (A) Ratingen 04/19 2. Spieltag: (A) VfL Jüchen-Garzweiler 5. Spieltag: (H) Wuppertaler SV 6. Spieltag: (A) SpVg Schonnebeck 7. Spieltag: (H) FC Büderich 8. Spieltag: (A) SV Blau-Weiß Dingden 9. Spieltag: (A) SSVg Velbert 10. Spieltag: (H) Holzheimer SG 11. Spieltag: (A) Fortuna Düsseldorf II 12. Spieltag: (H) Sportfreunde Baumberg 13. Spieltag: (A) SV Scherpenberg 14. Spieltag: (H) ETB Schwarz-Weiß Essen 15. Spieltag: (A) SV Sonsbeck 16. Spieltag: (H) TSV Meerbusch 17. Spieltag: (A) KFC Uerdingen 18. Spieltag: (A) 1. Spvg. Solingen Wald 03 19. Spieltag: (H) VfL Jüchen-Garzweiler 20. Spieltag: (A) 1. FC Monheim 21. Spieltag: (H) Ratingen 04/19 22. Spieltag: (A) Wuppertaler SV 23. Spieltag: (H) SpVg Schonnebeck 24. Spieltag: (A) FC Büderich 25. Spieltag: (H) SV Blau-Weiß Dingden 26. Spieltag: (H) SSVg Velbert 27. Spieltag: (A) Holzheimer SG 28. Spieltag: (H) Fortuna Düsseldorf II 29. Spieltag: (A) Sportfreunde Baumberg 30. Spieltag: (H) SV Scherpenberg 31. Spieltag: (A) ETB Schwarz-Weiß Essen 32. Spieltag: (H) SV Sonsbeck 33. Spieltag: (A) TSV Meerbusch 34. Spieltag: (H) KFC Uerdingen