Oberliga-Derby unter Freunden in Gau-Heppenheim Der Platz in Gau-Odernheim ist nicht bespielbar +++ Deshalb muss der TSV fürs Punktspiel gegen den SV Gonsenheim ausweichen – und das nicht im Wartbergstadion in Alzey von Torben Schröder · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Luca Dietrich (rechts, hier gegen den SV Emmelshausen-Karbach mit Keita Kinoshita und Kieran Ike) ist gut drauf, wie er zuletzt beim Sieg des TSV Gau-Odernheim in Auersmacher zeigte. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press.- Archiv

Gau-Odernheim/Mainz. Keine 600 Menschen wohnen in Gau-Heppenheim. Oberliga-Fußball, das wissen sie bei der heimischen TuS, wird hier eher die Ausnahme bleiben. Am Sonntag, 15.30 Uhr, jedoch steigt ein besonderes Spiel auf dem schmalen Rasenplatz im Osten Alzeys. TSV Gau-Odernheim gegen SV Gonsenheim, Rheinhessen-Derby, Treffen der Trainer-Freunde, Prestige-Duell.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Es gibt, erzählt Trainer Florian Diel, beim TSV Hoffnung, dass das nächste Heimspiel am 23. August gegen Ahrweiler wieder auf dem heimischen Rasen, der nun regelmäßig gewässert werden soll, steigt. Einstweilen wird in Gau-Heppenheim und, wo am Dienstag auch im Vereinsheim die Videoanalyse stattfand, in Albig trainiert. In Gau-Heppenheim sind die Kabinen zu klein, weswegen die Besprechung am Sonntag wohl in Gau-Odernheim abgehalten wird. „Man muss kreativ sein“, sagt Diel, dankbar ob der Gastfreundschaft.

Solidaritätsbekenntnis von Luca Vanni Die Entscheidung, der Verlegung zuzustimmen, hat der Gonsenheimer Vorstand dem Trainerteam überlassen. Und das folgte dem Gau-Odernheimer Wunsch. Luca Vanni spielte mal mit der zweiten TSV-Mannschaft zu B-Klasse-Zeiten in Gau-Heppenheim. Der SVG-Coach hält ein entschlossenes Plädoyer pro Gelassenheit: „In der heutigen Zeit, wo viel Missgunst herrscht und an den eigenen Vorteil gedacht wird – lasst uns doch einfach Fußball spielen. Platz und Kabine sind für beide gleich groß. Wenn wir als Vereine in der unmittelbaren Nähe nicht versuchen, einander zu unterstützen – wer denn dann?“ Während die Gau-Odernheimer (2:1 in Auersmacher) den idealen Start erwischten, unterlag der SVG Wittlich 2:3. Genauso wie vorige Saison zweimal dem TSV, 0:1 und 1:2. „Gau-Odernheim hat letztes Jahr in der Tabelle vor uns gestanden, was uns massiv gestört hat“, betont Vanni, „und die beiden Niederlagen wurmen uns.“ Vor dem „sehr disziplinierten, kompakten, in seinen Stärken sehr guten“ Rheinhessen-Nachbarn sind die auf Revanche getrimmten Gonsenheimer gewarnt.