Oberliga-Derby unter Freunden in Gau-Heppenheim

Gau-Odernheim/Mainz. Keine 600 Menschen wohnen in Gau-Heppenheim. Oberliga-Fußball, das wissen sie bei der heimischen TuS, wird hier eher die Ausnahme bleiben. Am Sonntag, 15.30 Uhr, jedoch steigt ein besonderes Spiel auf dem schmalen Rasenplatz im Osten Alzeys. TSV Gau-Odernheim gegen SV Gonsenheim, Rheinhessen-Derby, Treffen der Trainer-Freunde, Prestige-Duell.
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Es gibt, erzählt Trainer Florian Diel, beim TSV Hoffnung, dass das nächste Heimspiel am 23. August gegen Ahrweiler wieder auf dem heimischen Rasen, der nun regelmäßig gewässert werden soll, steigt. Einstweilen wird in Gau-Heppenheim und, wo am Dienstag auch im Vereinsheim die Videoanalyse stattfand, in Albig trainiert. In Gau-Heppenheim sind die Kabinen zu klein, weswegen die Besprechung am Sonntag wohl in Gau-Odernheim abgehalten wird. „Man muss kreativ sein“, sagt Diel, dankbar ob der Gastfreundschaft.
Die Entscheidung, der Verlegung zuzustimmen, hat der Gonsenheimer Vorstand dem Trainerteam überlassen. Und das folgte dem Gau-Odernheimer Wunsch. Luca Vanni spielte mal mit der zweiten TSV-Mannschaft zu B-Klasse-Zeiten in Gau-Heppenheim. Der SVG-Coach hält ein entschlossenes Plädoyer pro Gelassenheit: „In der heutigen Zeit, wo viel Missgunst herrscht und an den eigenen Vorteil gedacht wird – lasst uns doch einfach Fußball spielen. Platz und Kabine sind für beide gleich groß. Wenn wir als Vereine in der unmittelbaren Nähe nicht versuchen, einander zu unterstützen – wer denn dann?“
Während die Gau-Odernheimer (2:1 in Auersmacher) den idealen Start erwischten, unterlag der SVG Wittlich 2:3. Genauso wie vorige Saison zweimal dem TSV, 0:1 und 1:2. „Gau-Odernheim hat letztes Jahr in der Tabelle vor uns gestanden, was uns massiv gestört hat“, betont Vanni, „und die beiden Niederlagen wurmen uns.“ Vor dem „sehr disziplinierten, kompakten, in seinen Stärken sehr guten“ Rheinhessen-Nachbarn sind die auf Revanche getrimmten Gonsenheimer gewarnt.
„Die Frage ist, wie beide Mannschaften die Bedingungen annehmen“, sagt Diel, der viel Positives beim Gonsenheimer Auftakt sah: „Sie haben eine richtig gute Mannschaft, eine starke Physis, eine gute Bank und unglücklich verloren. Aber wir kommen mit gesundem Selbstbewusstsein.“ Beide Teams stehen personell noch besser da als zum Start, und beide Trainer schenken der anstehenden Pokalwoche – Mittwoch geht es für den TSV nach Gimbsheim und den SVG nach Waldalgesheim – noch keinerlei Aufmerksamkeit.
In Paul Simon, Yannik Ischdonat oder dem langzeitverletzten Lukas Rodwald sind noch ein paar Spieler aus Luca Dietrichs Zeit am Wildpark übrig. In Auersmacher trug der 25-Jährige die Binde. Kapitän Jakob Friedrich saß auf der Bank, Dietrich und Sechser-Nebenmann Noah Juricinec sind gleichrangige Stellvertreter. Diel hebt die sehr gute Vorbereitung Dietrichs hervor, seine Führungsqualitäten in der Kabine.
Von einer Rivalität mit seinem Ex-Club möchte Dietrich nicht sprechen: „Aber wir sind nicht weit auseinander, kennen uns gegenseitig, haben uns auf Malle getroffen. Prestige ist dabei.“ Die aktuelle Situation einer relativen Heimatlosigkeit nehme das Team gut auf: „Wir sind froh, dass wir zwei Wochen auf besseren Plätzen trainieren konnten, und hoffen, bald nach Hause zurückzukehren. Es ist doof, wenn Heimspiele zu Auswärtsspielen werden, aber wir nehmen es, wie es kommt.“