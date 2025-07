In der vergangenen Saison im Verbandspokal Gegner, demnächst auch in der Oberliga: Der TSV Gau-Odernheim (in blau) und die Wormatia aus Worms. Archivfoto: Boris Korpak/pakalski-press

Oberliga: Derby und Duell bei Vizemeister zum Auftakt Der Spielplan steht: Wormatia startet beim FCK II, Traumlos für Aufsteiger TSV Gau-Odernheim

Worms/Gau-Odernheim. Am 14. September kommt es erstmals überhaupt zu einem Ligaspiel zwischen dem TSV Gau-Odernheim und Wormatia Worms. Das besagt der Spielplan für die Oberliga. Dass das Hinspiel im bei weitem höchstrangigen Alzey-Wormser Kreisduell auf dem Rasenplatz am Petersberg so früh steigt, wird den Aufsteiger freuen. Denn vermutlich zwischen November und März drohen Heimspiele auf anderen Anlagen, weil der Kunstrasen laut Verbandsstatuten zu klein ist.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Wormatia schon früh gegen zwei Aufstiegsaspiranten

Los geht es für den VfR Wormatia mit einem Knaller beim 1. FC Kaiserslautern II (aktuelle Ansetzung: 2. August), ehe eine Woche später der Heim-Auftakt gegen den finanzstarken Aufsteiger Cosmos Koblenz folgt. Auch Auswärtsspiel Nummer zwei beim FK Pirmasens (17. August) hat es in sich. Das andere Rheinhessen-Duell gegen den SV Gonsenheim, bei dem VfR-Trainer Anouar Ddaou auf seinen Ex-Club trifft, steigt am Mittwoch, 1. Oktober, in der EWR-Arena. Mehr Englische Wochen sehen die Liga-Planer nicht vor – den Verbandspokal ausgenommen –, ehe es mit dem Rückspiel gegen den FKP (6. Dezember) in die Winterpause geht. Die Saison beschließen werden die Wormser bei Rot-Weiß Koblenz. Terminverschiebungen durch die Vorrundentagung am 19. Juli sind möglich. Gau-Odernheim eröffnet die Saison mit einem Rheinhessen-Duell gegen den SV Gonsenheim (3. August). Das Duell der befreundeten Cheftrainer Florian Diel und Luca Vanni bildet also die Oberliga-Premiere der Petersberg-Elf. Weiter geht es für den TSV bei Arminia Ludwigshafen und gegen den FV Engers. Tolle Heimspiel-Kulissen erwarten den Aufsteiger auch gegen die TuS Koblenz (31. August), den FCK II (27. September) und, zum Oremer Markt, den FK Pirmasens (6. Oktober). Damit kommen alle Top-Gegner an den Petersberg, ehe der Rasenplatz voraussichtlich gesperrt werden muss.