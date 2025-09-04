Oberliga: Derby, Topspiel – TSV Essingen empfängt VfR Aalen

Was für eine Konstellation: Der glänzend gestartete TSV Essingen empfängt am Samstag um 14:30 Uhr den großen Nachbarn VfR Aalen zum Spitzenspiel der Oberliga.

Damit gab der TSV die ersten Punkte ab und hat nun 16 Zähler auf dem Konto – zwei mehr als der VfR Aalen.

Um ein Haar wäre der TSV mit makelloser Bilanz ins Derby am siebten Spieltag gegangen. Nur wenige Minuten fehlten in Pforzheim, dann hätte Essingen den nächsten dicken Coup in der noch jungen Saison gelandet. Die Regionalliga-Absteiger Villingen und Göppingen wurden bereits besiegt, in Pforzheim gab es jedoch noch den späten 2:2-Ausgleich der Gastgeber.

Große Vorfreude beim TSV Essingen

Ein Derby mit besten Vorzeichen steht also bevor. „Die Vorfreude ist riesig. Wir hoffen auf eine große Kulisse, weil es beide Mannschaften nach dem super Saisonstart verdient haben“, so Essingens Trainer Simon Köpf.

Beim Hinspiel in der vergangenen Saison stand der TSV nach schwachem Start schon etwas unter Druck – diesmal ist die Ausgangslage eine andere. „Jetzt befinden wir uns in einer komfortablen Situation. Wir freuen uns auf ein schönes Spiel, wollen es genießen und möglichst etwas mitnehmen. Auch wenn wir nicht vergessen dürfen, dass wir weiterhin Punkte für den Klassenerhalt brauchen.“

Essingen mit viel Selbstvertrauen

Der VfR ist unter seinem neuen Trainer Beniamino Molinari ebenfalls noch ungeschlagen. Köpf hebt die Stärken des großen Nachbarn hervor: „Sie haben brutal viel Tempo, vor allem über außen mit Kindsvater, Melo, Maksimovic und Hannam. Zudem haben sie in der Mitte viele richtig gute Fußballer. Thomas Geyer ist ein Spieler, der den ganzen Spielaufbau leitet – das macht er richtig gut. Kahriman auf der Zehn ist ebenfalls ein sehr guter Kicker.“

Gerade für Dean Melo dürfte die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ein besonderes Spiel sein. Vier Jahre trug der 23-Jährige das Essinger Trikot und feierte mit dem TSV unter anderem den Aufstieg in die Oberliga. Dass er beim VfR inzwischen zeitweise auf der rechten Abwehrseite eingesetzt wird, kann Köpf nachvollziehen: „Dean hat seine Stärken eher in der Offensive. Aber er ist sehr laufstark. Aalen hat zudem in jedem Spiel viel Ballbesitz, sodass er von dieser Position viel nach vorne gehen kann. Hinten haben sie trotzdem genug Klasse, um es zu verteidigen.“

Trotz der Qualität des VfR geht Essingen selbstbewusst in die Partie. Köpf formuliert die Marschroute klar: „Wir wollen von unserem Spiel nicht abrücken, möchten hoch pressen, Bälle erobern und sie nicht zur Entfaltung kommen lassen. Wir wollen sie immer wieder in Situationen bringen, die sie nicht mögen – und selbst Nadelstiche setzen.“

Personell stehen bis auf die langfristig verletzten Spieler alle Mann zur Verfügung.

Ticketinfo

Der TSV Essingen bietet für diese Partie einen Vorverkauf an. Tickets gibt es bei Getränke Meyer, Promac4u und im Vereinsheim „TSV für Leib und Seele“.