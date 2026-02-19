 2026-02-19T12:53:34.809Z

Allgemeines

Oberliga-Derby in Jüchen, Homberg & Baumberg wollen Befreiungsschlag

In der Oberliga Niederrhein steht am 20. Spieltag das Aufsteiger-Derby zwischen VfL Jüchen-Garzweiler und Holzheimer SG im Blickpunkt. Außerdem steigen spannende Spiele in Schonnebeck, Sonsbeck und Baumberg.

von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Am Samstag steigt das zweite Oberliga-Derby zwischen Jüchen und Holzheim.
Am Samstag steigt das zweite Oberliga-Derby zwischen Jüchen und Holzheim. – Foto: Ulrich Laakmann

Der 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein beginnt am Samstag mit dem Derby zwischen dem VfL Jüchen-Garzweiler und der Holzheimer SG (live im Video). Die SpVg Schonnebeck empfängt den VfB 03 Hilden zum Klassiker, zwischen dem SV Sonsbeck und dem ETB Schwarz-Weiß Essen sowie Sportfreunde Baumberg und VfB Homberg stehen wichtige Punkte im Rennen um den Ligaverbleib auf dem Spiel.

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - Holzheimer SG

Sa., 21.02.2026, 18:30 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
18:30live

Liveticker: FC Büderich - SC St. Tönis

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:30live

Liveticker: 1. FC Kleve - 1. FC Monheim

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00

Liveticker: TSV Meerbusch - DJK Adler Union Frintrop

So., 22.02.2026, 16:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
16:30live

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - VfB Homberg

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
15:00

Liveticker: SV Sonsbeck - ETB SW Essen

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00live

Liveticker: SV Biemenhorst - KFC Uerdingen

So., 22.02.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:15live

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00

Liveticker: SpVg Schonnebeck - VfB Hilden

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfL Jüchen-Garzweiler
Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SpVg Schonnebeck
So., 01.03.26 14:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Blau-Weiß Dingden
So., 01.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Sonsbeck
So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - TSV Meerbusch
So., 01.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - FC Büderich
So., 01.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Biemenhorst
So., 01.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - Sportfreunde Baumberg
So., 01.03.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve

