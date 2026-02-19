Oberliga-Derby in Jüchen, Homberg & Baumberg wollen Befreiungsschlag

Am Samstag steigt das zweite Oberliga-Derby zwischen Jüchen und Holzheim. – Foto: Ulrich Laakmann

Der 20. Spieltag der Oberliga Niederrhein beginnt am Samstag mit dem Derby zwischen dem VfL Jüchen-Garzweiler und der Holzheimer SG (live im Video). Die SpVg Schonnebeck empfängt den VfB 03 Hilden zum Klassiker, zwischen dem SV Sonsbeck und dem ETB Schwarz-Weiß Essen sowie Sportfreunde Baumberg und VfB Homberg stehen wichtige Punkte im Rennen um den Ligaverbleib auf dem Spiel.

Das ist der nächste Spieltag

21. Spieltag

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfL Jüchen-Garzweiler

Fr., 27.02.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SpVg Schonnebeck

So., 01.03.26 14:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - SV Blau-Weiß Dingden

So., 01.03.26 15:00 Uhr VfB Homberg - SV Sonsbeck

So., 01.03.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - TSV Meerbusch

So., 01.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - FC Büderich

So., 01.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SV Biemenhorst

So., 01.03.26 15:30 Uhr Holzheimer SG - Sportfreunde Baumberg

So., 01.03.26 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - 1. FC Kleve

