Oberliga-Derby im Rhein-Neckar-Stadion

In der Vorrunde hatte Zuzenhausen (weiß) das Nachsehen gegenüber dem VfR Mannheim. – Foto: Siegfried Lörz

Das Gute vorneweg – das Osterwochenende ist komplett frei. "Die Jungs sollen sich über die Feiertage erholen", gibt Steffen Schieck seinen Oberliga-Fußballern des FC Zuzenhausen eine angenehme Aufgabe bis Anfang kommender Woche mit auf den Weg. Vorher heißt es aber einmal 90 Minuten plus X alles rauszuhauen, was möglich ist. Am Gründonnerstag gastiert der FC nämlich beim VfR Mannheim in dessen Rhein-Neckar-Stadion (Anpfiff, 19.30 Uhr).

Die Anfrage, ob das Spiel bereits zwei Tage früher würde stattfinden können, kam aus der Quadratestadt. "Das hat für uns gepasst und unsere Spieler haben sich schnell dafür ausgesprochen, das Spiel vorzuverlegen", so Schieck, doch im Nachgang tat sich eine Terminüberschneidung auf, die nun etwas schmerzt. Der FC-Coach klärt auf: "Am Donnerstag spielt unsere Zweite ihr Kreispokalhalbfinale in Reihen und das ist jetzt nicht so gut gelaufen, da wir dort natürlich gerne zugeschaut und die Jungs unterstützt hätten." Stattdessen fahren die Zuzenhausener nach "Monnem" und das anstehende Oberliga-Derby ist für so sie ungleich wichtiger als für den VfR. Selbiger hatte zur Winterpause noch berechtigte Hoffnungen auf Rang zwei und somit die Aufstiegsrunde im Sommer. Diese Wunschvorstellung ist seit knapp zwei Wochen jedoch gänzlich dahin.

Die eigene Ausbeute von 51 Punkten aus 27 Spielen ist exzellent, wären da nicht die SG Sonnenhof Großaspach und die TSG Balingen. Erstgenannter ist die unangefochtene Ausnahmemannschaft 2024/25 und rast geradezu der Meisterschaft entgegen. Elf Zähler dahinter, aber auch 15 vor dem VfR, ist den Balingern die Vizemeisterschaft nur noch theoretisch zu nehmen. Die Mannheimer spielen darum den dritten Rang zu halten und werden in der kommenden Spielzeit ganz sicher einen neuen Anlauf auf die Spitze nehmen. Vielleicht führt das ja dazu, dass der Favorit das Derby nicht ganz so sehr mit verbissenen Zähnen in Angriff nimmt. Das kann ein Vorteil für Zuze sein, kann aber genauso gut dazu führen, dass der VfR befreit aufspielt und dann nicht zu halten ist. Grau ist alle Theorie, am Donnerstagabend gegen 21.20 Uhr wissen alle Beteiligten und Interessierten mehr.