Oberliga-Derby gleicht einem Pokalspiel Viel Spannung verspricht das Nachbarschaftsduell in der Fußball-Oberliga zwischen der SG Sonnenhof Großaspach und der TSG Backnang. Am heutigen Freitag um 19 Uhr scheint alles offen in der Partie zwischen dem Tabellenzweiten und den Gästen, die auf Rang 15 stehen, zu sein.

Es ist alles angerichtet für das Derby in der Fußball-Oberliga. Gastgeber SG Sonnenhof Großaspach gilt gegen die TSG Backnang als Favorit. Doch wie die folgenden Punkte zeigen, ist im Vorfeld nicht alles so klar. Die Antwort wird es heute auf dem Rasen in der Arena in Großaspach geben.

Das vergangene Spiel Die SG musste sich beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen nach einer 2:0-Führung noch mit 2:4 geschlagen geben. „Auch einige Tage danach bleibt der Eindruck, dass wir das Spiel verschenkt haben. Daraus müssen wir lernen“, sagt Großaspachs Trainer Evangelos Sbonias. Auch die TSG bekleckerte sich zuletzt nicht mit Ruhm und kassierte gegen den SSV Reutlingen eine bittere 1:3-Heimniederlage. „Das Spiel ist abgehakt“, erklärt TSG-Coach Oguzhan Biyik. Mehr will er nicht zum vergangenen Spiel sagen.

Tabelle Auf dem zweiten Platz steht die SG Sonnenhof. 41 Punkte hat die Mannschaft aus dem Fautenhau aus den bisherigen 19 Partien geholt. Das Torverhältnis der Gastgeber sieht mit 34:23 sehr gut aus. Die Backnanger belegen Rang 15 unter den 18 Teams. Damit kämpft die TSG um den Ligaverbleib. 21 Punkte und 34:45 Tore hat das Etzwiesenteam auf dem Konto.

Hinspiel In der Vorrunde setzte sich Großaspach am Mittwoch, 17. August, mit 2:1 auf den Etzwiesen durch. Vor 1000 Zuschauern führte die SG Sonnenhof durch die Tore von Volkan Celiktas (44.) und Manuel Konrad (45.+2) mit 2:0. Backnangs Sebastian Gleißner (48.) verkürzte. Die TSG beendete das Match in numerischer Unterzahl, da Flavio Santoro in der 76. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Vorbereitung Auf das Derby haben sich beide Teams intensiv vorbereitet. Die Backnanger absolvierten drei Trainingseinheiten. „Wir haben uns intensive Gedanken vor dem Spiel gemacht“, sagt Backnangs Biyik. Bei der TSG wird es „sicherlich Veränderungen“ in der Startelf geben. Welche genau, möchte der Coach aber nicht verraten. Auch die Großaspacher haben sich einige Möglichkeiten über die Anfangsformation überlegt. „Zunächst müssen wir überlegen, welches System wir spielen lassen wollen“, so Sbonias. Offen ist, ob die Gastgeber weiter im 4-4-2 anfangen oder ins 4-3-3 oder 4-2-3-1 wechseln. Erst danach möchte Sbonias mit seinem Trainerteam danach schauen, welche Spieler am besten für die taktische Ausrichtung passen.

Erwartungen Für beide Teams ist es das letzte Spiel vor der Winterpause. „Die Ergebnisse und Leistungskurven der vergangenen Wochen zählen nicht. Das Derby ist wie ein Pokalspiel, bei dem die Tagesform entscheiden wird“, macht Großaspachs Sbonias klar. Ähnlich sieht es sein Pendant Biyik und sagt: „Es ist alles möglich. Wir müssen die richtige Einstellung auf den Platz bringen und selbstbewusst auftreten.“ Er sieht seine Mannschaft aufgrund der Tabellensituation als Underdog. Sein Rat an seine Akteure: „Freitagsspiel, Flutlicht und Derby – jeder soll die Atmosphäre genießen.“

Wiedersehen Beide Trainer waren in der Vergangenheit beim gegnerischen Verein tätig. Großaspachs Coach Evangelos Sbonias stand von Mitte November 2018 bis zum Sommer 2020 bei den Backnangern an der Seitenlinie und hat die Kommandos gegeben. „Während des Spiels ruhen alle Freundschaften“, sagt der 40-Jährige. Er berichtet auch, dass es in dieser Woche keine Kontakte zur TSG gab. Auf der Gegenseite hat Backnangs Trainer Oguzhan Biyik in der Saison 2009/2010 für die Großaspacher gespielt. „Viele Gesichter bei SG kenne ich noch“, erklärt Biyik. Der 36-Jährige kommt bei den Bedingungen in Großaspach ins Schwärmen. „Es ist für jeden toll, in so einem schönen Stadion zu spielen.“ Die TSG absolviert übrigens heute ihre erste Pflichtbegegnung in der im Jahr 2011 neugebauten Arena im Fautenhau.

Personalsituation Die Großaspacher müssen weiterhin auf Elias Rahn (Verletzung am Hüftbeuger) verzichten. Ebenfalls nicht mit dabei ist Volkan Celiktas, der aufgrund der Gelb-Roten Karte bei der Partie zuletzt in Bissingen nun für eine Begegnung gesperrt ist. Die personelle Lage ist bei den Backnangern unverändert im Vergleich zur Vorwoche. Kapitän Julian Geldner steht aufgrund des Risses der Syndesmose und einer Absplitterung am Wadenbein weiterhin nicht zur Verfügung. Torhüter Marcel Knauß dürfte nach seiner Verletzung noch nicht so weit sein. Ebenfalls keine Option ist zudem der langzeitverletzte Abwehrmann Michl Bauer. Außerdem fehlen der TSG die beiden Defensivspieler Philipp Zentler und Baba Mbodji jeweils aus privaten Gründen.

Zuschauer Eintrittskarten gibt es an den Tageskassen. Diese öffnen 90 Minuten vor Spielbeginn. Im Vorverkauf gingen einige Tickets weg. Es wird mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen gerechnet. Daher wird um eine frühzeitige Anreise gebeten. Es wird außerdem empfohlen, die Parkflächen im Gewerbegebiet Aspach sowie im Industriegebiet Forstboden zu nutzen. Die Zufahrt zur Arena erfolgt über Großaspach, zu beachten gilt dabei die Einbahnstraßenregelung (Zufahrt zur Arena von Allmersbach am Weinberg kommend gesperrt). Unmittelbar nach dem Spiel beginnt das SG-Weihnachtsfest in der SG-Alm.