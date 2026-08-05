Oberliga: Derby Germania Halberstadt gegen Wernigerode zum Auftakt

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Fr., 07.08.2026, 19:00 Uhr VfB Germania Halberstadt Halberstadt FC Einheit Wernigerode Wernigerode 19:00 live PUSH

Der VfB Germania Halberstadt startet als Fünfter der vergangenen Saison. 48 Punkte aus 14 Siegen, sechs Unentschieden und zehn Niederlagen sowie 49:44 Tore zeigten eine Mannschaft, die sich in der oberen Tabellenhälfte behauptete, zur Spitze aber einen deutlichen Abstand ließ. Der Auftakt gegen FC Einheit Wernigerode bietet die Gelegenheit, diesen Rückstand nicht erneut früh anwachsen zu lassen. Wernigerode schloss die vorige Spielzeit mit 33 Punkten auf Rang elf ab. Neun Siege, sechs Unentschieden und 15 Niederlagen bei 41:58 Toren verwiesen auf größere defensive Schwierigkeiten. Zwischen beiden Mannschaften lagen 15 Punkte und sechs Tabellenplätze. Halberstadt trägt deshalb die Favoritenrolle, während Wernigerode sofort beweisen kann, dass die neue Saison nicht nur eine Fortsetzung der alten Rangordnung wird.

Mit dem 1. FC Frankfurt und dem SSC Weißenfels treffen zwei Aufsteiger aus den Verbandsligen unmittelbar aufeinander. Für beide Mannschaften liegen keine Werte aus der vergangenen Saison der NOFV-Oberliga Süd vor. Der erste Spieltag wird deshalb zu einer Begegnung ohne belastbaren Vergleich aus dieser Spielklasse. Gerade darin liegt die besondere Bedeutung des Duells. Beide Vereine beginnen bei null, beide müssen sich an die Anforderungen der Oberliga gewöhnen, und beide wissen um die drei direkten Abstiegsplätze. Einer der Neulinge kann sich sofort einen ersten Vorteil verschaffen. Für den Verlierer wäre die Niederlage noch kein Urteil, aber bereits eine frühe Erinnerung daran, wie hart der Kampf um den Verbleib in der neuen Liga werden kann.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen FC Eilenburg Eilenburg 14:00 PUSH

Der FSV Budissa Bautzen empfängt mit dem FC Eilenburg einen Absteiger aus der Regionalliga Nordost. Bautzen beendete die vergangene Oberliga-Saison auf Rang sieben. Zwölf Siege, neun Unentschieden und neun Niederlagen ergaben 45 Punkte, das Torverhältnis von 57:46 fiel klar positiv aus. Eilenburg besitzt als Regionalliga-Absteiger keine Bilanz aus der vergangenen Oberliga-Spielzeit. Der Verein muss sich nach dem Abstieg in einer neuen sportlichen Lage zurechtfinden und trifft dabei sofort auf eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte. Bautzen kann seine Erfahrung mit dem aktuellen Niveau der Liga einbringen. Eilenburg steht dagegen vor der Aufgabe, den Wechsel aus der höheren Spielklasse ohne lange Anlaufzeit zu bewältigen.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr VFC Plauen VFC Plauen FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt 14:00 PUSH

Der VFC Plauen beginnt die Saison mit der Last einer knapp verpassten Spitzenposition. Plauen wurde mit 59 Punkten Dritter und lag damit gleichauf mit dem zweitplatzierten SC Freital. 18 Siege, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen sowie 52:28 Tore belegten eine starke Spielzeit. Nur Meister RSV Eintracht 1949 setzte sich deutlich ab. Der FC Einheit Rudolstadt landete mit 33 Punkten auf Rang zwölf. Neun Siege, sechs Unentschieden und 15 Niederlagen bei 39:60 Toren bedeuteten eine deutlich schwierigere Saison. Plauen sammelte 26 Punkte mehr und kassierte weniger als halb so viele Gegentore. Der Gastgeber muss seinen Anspruch auf einen der vorderen Plätze deshalb schon zum Auftakt unterstreichen. Rudolstadt kann dagegen ohne Favoritenlast versuchen, die erste Hierarchie der Saison zu erschüttern.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 VfB Auerbach 1906 Auerbach 14:00 live PUSH

Das Duell zwischen dem VfL Halle 1896 und dem VfB Auerbach 1906 führt zwei Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte zusammen. Auerbach wurde mit 51 Punkten Vierter. 14 Siege, neun Unentschieden und sieben Niederlagen sowie 51:37 Tore standen für eine stabile Saison mit nur wenigen Rückschlägen. Halle folgte mit 46 Punkten auf Rang sechs. Die Mannschaft gewann 13-mal, spielte siebenmal unentschieden und verlor zehn Begegnungen. Besonders auffällig waren die 68 erzielten Treffer, denen 45 Gegentore gegenüberstanden. Fünf Punkte trennten beide Vereine. Auerbach bringt die bessere Platzierung und die geringere Zahl an Niederlagen mit, Halle die deutlich höhere Torausbeute. Schon am ersten Spieltag wird sichtbar werden, welche Stärke mehr Gewicht besitzt.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr ZFC Meuselwitz Meuselwitz VfB Empor Glauchau VfB Glauchau 14:00 live PUSH

Der ZFC Meuselwitz kehrt nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nordost in die Oberliga zurück. Vergleichswerte aus der vergangenen Saison dieser Spielklasse liegen für Meuselwitz nicht vor. Der erste Gegner ist jedoch kein unbeschriebenes Blatt: VfB Empor Glauchau hat bereits eine vollständige Oberliga-Spielzeit absolviert. Glauchau beendete sein erstes Jahr nach dem Aufstieg mit 40 Punkten auf Rang neun. Elf Siege, sieben Unentschieden und zwölf Niederlagen sowie 46:52 Tore bedeuteten eine Platzierung im Tabellenmittelfeld. Für Meuselwitz beginnt die Neuorientierung gegen einen Gegner, der den Schritt in diese Liga bereits bewältigt hat. Glauchau wiederum kann prüfen, ob aus dem gelungenen ersten Jahr eine weitere Annäherung an die obere Tabellenhälfte entstehen kann.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf Sandersdorf VfB 1921 Krieschow Krieschow 14:00 live PUSH

Zwischen der SG Union Sandersdorf und dem VfB 1921 Krieschow lagen in der vergangenen Saison lediglich vier Punkte. Krieschow erreichte mit 43 Zählern Rang acht. Zwölf Siege, sieben Unentschieden und elf Niederlagen bei 48:42 Toren ergaben eine leicht positive Bilanz. Sandersdorf wurde mit 39 Punkten Zehnter. Zehn Siege, neun Unentschieden und elf Niederlagen sowie 40:41 Tore zeigten eine Mannschaft, die häufig eng an ihren Gegnern blieb. Beide Vereine verloren jeweils elfmal, Krieschow gewann jedoch zwei Begegnungen mehr. Der Auftakt verspricht deshalb keinen klaren Favoriten, sondern einen unmittelbaren Vergleich zweier Teams aus dem Mittelfeld. Für beide bietet sich die Chance, von Beginn an den Blick nach oben zu richten.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr SG Dynamo Dresden SG Dynamo II SC Freital SC Freital 14:00 PUSH