Oberliga: Derby für St. Tönis, schwieriges Gastspiel für Schonnebeck

Wegen des Niederrheinpokals gibt es am 5. Spieltag der Oberliga Niederrhein keine Freitagsspiele, stattdessen eröffnen der SC St. Tönis und der KFC Uerdingen am Samstag mit ihrem Lokalduell das Wochenende. Tabellenführer SpVg Schonnebeck gastiert bei Blau-Weiß Dingden, der Aufsteiger ärgerte zuletzt den VfB 03 Hilden und St. Tönis.
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Blau-Weiß Dingden
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - SC St. Tönis 1911/20
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr KFC Uerdingen - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - DJK Adler Union Frintrop
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB 03 Hilden
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Holzheimer SG
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB Homberg
