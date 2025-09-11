Oberliga: Derby für St. Tönis, schwieriges Gastspiel für Schonnebeck

Wegen des Niederrheinpokals gibt es am 5. Spieltag der Oberliga Niederrhein keine Freitagsspiele, stattdessen eröffnen der SC St. Tönis und der KFC Uerdingen am Samstag mit ihrem Lokalduell das Wochenende. Tabellenführer SpVg Schonnebeck gastiert bei Blau-Weiß Dingden, der Aufsteiger ärgerte zuletzt den VfB 03 Hilden und St. Tönis.

Liveticker: SC St. Tönis - KFC Uerdingen

________________

Liveticker: 1. FC Monheim - VfL Jüchen-Garzweiler

________________ Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Baumberg

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop DJK Frintrop Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:00 PUSH

________________ Liveticker: Holzheimer SG - SV Sonsbeck

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr Holzheimer SG Holzheim SV Sonsbeck SV Sonsbeck 15:30 PUSH

________________ Liveticker: VfB Homberg - SV Biemenhorst

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg SV Biemenhorst Biemenhorst 15:00 PUSH

________________ Liveticker: ETB SW Essen - FC Büderich

________________ Liveticker: Blau-Weiß Dingden - SpVg Schonnebeck

________________ Liveticker: Ratingen 04/19 - 1. FC Kleve

________________ Liveticker: VfB 03 Hilden - TSV Meerbusch

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag

Fr., 19.09.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Blau-Weiß Dingden

Fr., 19.09.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - SC St. Tönis 1911/20

Sa., 20.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim

Sa., 20.09.25 16:00 Uhr KFC Uerdingen - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - DJK Adler Union Frintrop

So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB 03 Hilden

So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19

So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Holzheimer SG

So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB Homberg

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: