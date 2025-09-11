 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Dingden und St. Tönis vor spannenden Aufgaben.
Dingden und St. Tönis vor spannenden Aufgaben. – Foto: Jens Terhardt

Oberliga: Derby für St. Tönis, schwieriges Gastspiel für Schonnebeck

Oberliga Niederrhein: Der SC St. Tönis eröffnet den Spieltag gegen den KFC Uerdingen, die SpVg Schonnebeck muss zum Aufsteiger Blau-Weiß Dingden.

Wegen des Niederrheinpokals gibt es am 5. Spieltag der Oberliga Niederrhein keine Freitagsspiele, stattdessen eröffnen der SC St. Tönis und der KFC Uerdingen am Samstag mit ihrem Lokalduell das Wochenende. Tabellenführer SpVg Schonnebeck gastiert bei Blau-Weiß Dingden, der Aufsteiger ärgerte zuletzt den VfB 03 Hilden und St. Tönis.

Liveticker: SC St. Tönis - KFC Uerdingen

Sa., 13.09.2025, 16:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
16:00

Liveticker: 1. FC Monheim - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00live

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop - Sportfreunde Baumberg

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:00

Liveticker: Holzheimer SG - SV Sonsbeck

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:30

Liveticker: VfB Homberg - SV Biemenhorst

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00

Liveticker: ETB SW Essen - FC Büderich

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:00

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - SpVg Schonnebeck

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00

Liveticker: Ratingen 04/19 - 1. FC Kleve

So., 14.09.2025, 16:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
16:00

Liveticker: VfB 03 Hilden - TSV Meerbusch

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:30

Das ist der nächste Spieltag

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr 1. FC Kleve - SV Blau-Weiß Dingden
Fr., 19.09.25 19:30 Uhr SpVg Schonnebeck - SC St. Tönis 1911/20
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - 1. FC Monheim
Sa., 20.09.25 16:00 Uhr KFC Uerdingen - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - DJK Adler Union Frintrop
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - VfB 03 Hilden
So., 21.09.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - Ratingen 04/19
So., 21.09.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - Holzheimer SG
So., 21.09.25 15:30 Uhr FC Büderich - VfB Homberg

