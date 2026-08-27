Oberliga-Derby am Donnerstag: Holzheim empfängt Jüchen

Spieltag 3 in der Oberliga Niederrhein: Das Derby zwischen der Holzheimer SG und dem VfL Jüchen-Garzweiler steigt wegen des Schützenfestes schon am Donnerstag. Drei Freitagsspiele um Fortuna Düsseldorf II, SSVg Velbert und Blau-Weiß Dingden.
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - SV Scherpenberg
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SV Blau-Weiß Dingden
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Fortuna Düsseldorf II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SSVg Velbert
So., 06.09.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich
So., 06.09.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Sportfreunde Baumberg
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