 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Oberliga-Derby am Donnerstag: Holzheim empfängt Jüchen

Oberliga Niederrhein: Das Derby zwischen der Holzheimer SG und dem VfL Jüchen-Garzweiler steigt wegen des Schützenfestes schon am Donnerstag. Drei Freitagsspiele

von André Nückel · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Oberliga-Derby zwischen Holzheim und Jüchen.
Oberliga-Derby zwischen Holzheim und Jüchen. – Foto: Hubert Wilschrey

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Oberliga Niederrhein
F. Düsseld. II
Wuppertaler SV
SSVg Velbert
Solingen 03

Spieltag 3 in der Oberliga Niederrhein: Das Derby zwischen der Holzheimer SG und dem VfL Jüchen-Garzweiler steigt wegen des Schützenfestes schon am Donnerstag. Drei Freitagsspiele um Fortuna Düsseldorf II, SSVg Velbert und Blau-Weiß Dingden.

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Liveticker: Holzheimer SG - VfL Jüchen-Garzweiler

Heute, 20:00 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
20:00live

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Liveticker: SSVg Velbert - SpVg Schonnebeck

Morgen, 19:30 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
19:30

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Liveticker: Fortuna Düsseldorf II - 1. Spvg Solingen-Wald 03

Morgen, 19:15 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
19:15

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Liveticker: Blau-Weiß Dingden - Ratingen 04/19

Morgen, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
20:00live

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Liveticker: Sportfreunde Baumberg - KFC Uerdingen

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live

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Liveticker: ETB SW Essen - SV Sonsbeck

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:00

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Liveticker: SV Scherpenberg - TSV Meerbusch

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00

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Liveticker: FC Büderich - Wuppertaler SV

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
15:30

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Liveticker: SC St. Tönis - 1. FC Monheim

So., 30.08.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:30live

Das ist der nächste Spieltag

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr KFC Uerdingen - SV Scherpenberg
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr Wuppertaler SV - SV Blau-Weiß Dingden
So., 06.09.26 15:00 Uhr 1. FC Monheim - Holzheimer SG
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Fortuna Düsseldorf II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - SSVg Velbert
So., 06.09.26 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - FC Büderich
So., 06.09.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - Sportfreunde Baumberg

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