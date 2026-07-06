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Oberliga: Der Spielplan ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Oberliga Baden-Württemberg der Saison 2026/27 steht fest. Dieser ist bei FuPa online.
1. Spieltag
Sa., 08.08.26 14:00 Uhr TSG Backnang - 1.FC Mühlhausen
Sa., 08.08.26 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - FC Teningen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr TSG Balingen - FC 08 Villingen
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - FV Ravensburg
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr FC Holzhausen - 1. CfR Pforzheim
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SV Oberachern - Karlsruher SC II
Sa., 08.08.26 15:30 Uhr SSV Reutlingen - FC Nöttingen
So., 09.08.26 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - Türkspor Neckarsulm
So., 09.08.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSV Essingen
2. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - Bahlinger SC
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr FC 08 Villingen - SSV Reutlingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Nöttingen - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Teningen - TSG Backnang
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FV Ravensburg - Türkischer SV Singen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSV Essingen - TSG Balingen
So., 16.08.26 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - Young Boys Reutlingen
So., 16.08.26 15:00 Uhr 1.FC Mühlhausen - SV Oberachern
So., 16.08.26 15:00 Uhr Karlsruher SC II - FC Holzhausen
3. Spieltag
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr TSG Backnang - FC Nöttingen
Sa., 22.08.26 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - FC 08 Villingen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSG Balingen - SSV Reutlingen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - Karlsruher SC II
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr FC Holzhausen - 1.FC Mühlhausen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr SV Oberachern - FC Teningen
Sa., 22.08.26 15:30 Uhr TSV Essingen - Türkspor Neckarsulm
So., 23.08.26 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - 1. CfR Pforzheim
So., 23.08.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - FV Ravensburg
4. Spieltag
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - Young Boys Reutlingen
Sa., 29.08.26 15:00 Uhr FC 08 Villingen - TSG Backnang
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Nöttingen - SV Oberachern
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FC Teningen - FC Holzhausen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr FV Ravensburg - TSV Essingen
Sa., 29.08.26 15:30 Uhr SSV Reutlingen - 1. FC Normannia Gmünd
So., 30.08.26 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - TSG Balingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1.FC Mühlhausen - Bahlinger SC
So., 30.08.26 15:00 Uhr Karlsruher SC II - Türkischer SV Singen
5. Spieltag
Sa., 05.09.26 14:00 Uhr TSG Backnang - SSV Reutlingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSG Balingen - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - FC Teningen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr FC Holzhausen - FC Nöttingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr SV Oberachern - FC 08 Villingen
Sa., 05.09.26 15:30 Uhr TSV Essingen - 1. CfR Pforzheim
So., 06.09.26 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - 1.FC Mühlhausen
So., 06.09.26 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - FV Ravensburg
So., 06.09.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - Karlsruher SC II
6. Spieltag
Mi., 09.09.26 17:30 Uhr FC Teningen - Türkischer SV Singen
Mi., 09.09.26 17:30 Uhr 1.FC Mühlhausen - Young Boys Reutlingen
Mi., 09.09.26 17:30 Uhr FV Ravensburg - TSG Balingen
Mi., 09.09.26 17:30 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - TSG Backnang
Mi., 09.09.26 18:30 Uhr FC Nöttingen - Bahlinger SC
Mi., 09.09.26 18:30 Uhr Karlsruher SC II - TSV Essingen
Mi., 09.09.26 18:30 Uhr 1. CfR Pforzheim - Türkspor Neckarsulm
Mi., 09.09.26 18:30 Uhr SSV Reutlingen - SV Oberachern
Mi., 09.09.26 18:30 Uhr FC 08 Villingen - FC Holzhausen
7. Spieltag
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr TSG Balingen - TSG Backnang
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - FC 08 Villingen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FC Holzhausen - SSV Reutlingen
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr SV Oberachern - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr FV Ravensburg - 1. CfR Pforzheim
Sa., 12.09.26 15:30 Uhr TSV Essingen - 1.FC Mühlhausen
So., 13.09.26 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - FC Nöttingen
So., 13.09.26 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - Karlsruher SC II
So., 13.09.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - FC Teningen
8. Spieltag
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - TSG Balingen
Sa., 19.09.26 14:00 Uhr TSG Backnang - SV Oberachern
Sa., 19.09.26 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - FC Holzhausen
Sa., 19.09.26 15:00 Uhr FC 08 Villingen - Türkischer SV Singen
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr FC Nöttingen - Young Boys Reutlingen
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr FC Teningen - TSV Essingen
Sa., 19.09.26 15:30 Uhr SSV Reutlingen - Bahlinger SC
So., 20.09.26 15:00 Uhr 1.FC Mühlhausen - Türkspor Neckarsulm
So., 20.09.26 15:00 Uhr Karlsruher SC II - FV Ravensburg
9. Spieltag
Sa., 26.09.26 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - Karlsruher SC II
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr TSG Balingen - SV Oberachern
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr FC Holzhausen - TSG Backnang
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr FV Ravensburg - 1.FC Mühlhausen
Sa., 26.09.26 15:30 Uhr TSV Essingen - FC Nöttingen
So., 27.09.26 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - SSV Reutlingen
So., 27.09.26 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - FC Teningen
So., 27.09.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - FC 08 Villingen
10. Spieltag
Sa., 03.10.26 14:00 Uhr TSG Backnang - Bahlinger SC
Sa., 03.10.26 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - Türkischer SV Singen
Sa., 03.10.26 15:00 Uhr FC 08 Villingen - TSV Essingen
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr FC Nöttingen - Türkspor Neckarsulm
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr FC Teningen - FV Ravensburg
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SV Oberachern - FC Holzhausen
Sa., 03.10.26 15:30 Uhr SSV Reutlingen - Young Boys Reutlingen
So., 04.10.26 15:00 Uhr 1.FC Mühlhausen - 1. CfR Pforzheim
So., 04.10.26 15:00 Uhr Karlsruher SC II - TSG Balingen
11. Spieltag
Sa., 10.10.26 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - FC Teningen
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr TSG Balingen - FC Holzhausen
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - SV Oberachern
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr FV Ravensburg - FC Nöttingen
Sa., 10.10.26 15:30 Uhr TSV Essingen - SSV Reutlingen
So., 11.10.26 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - TSG Backnang
So., 11.10.26 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - FC 08 Villingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr Karlsruher SC II - 1.FC Mühlhausen
So., 11.10.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - 1. FC Normannia Gmünd
12. Spieltag
Sa., 17.10.26 14:00 Uhr TSG Backnang - Young Boys Reutlingen
Sa., 17.10.26 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - TSV Essingen
Sa., 17.10.26 15:00 Uhr FC 08 Villingen - FV Ravensburg
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr FC Nöttingen - 1. CfR Pforzheim
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr FC Teningen - Karlsruher SC II
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr FC Holzhausen - Bahlinger SC
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SV Oberachern - Türkischer SV Singen
Sa., 17.10.26 15:30 Uhr SSV Reutlingen - Türkspor Neckarsulm
So., 18.10.26 15:00 Uhr 1.FC Mühlhausen - TSG Balingen
13. Spieltag
Sa., 24.10.26 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - FC 08 Villingen
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr TSG Balingen - Bahlinger SC
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr FV Ravensburg - SSV Reutlingen
Sa., 24.10.26 15:30 Uhr TSV Essingen - TSG Backnang
So., 25.10.26 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - FC Holzhausen
So., 25.10.26 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - 1. FC Normannia Gmünd
So., 25.10.26 15:00 Uhr 1.FC Mühlhausen - FC Teningen
So., 25.10.26 15:00 Uhr Karlsruher SC II - FC Nöttingen
So., 25.10.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - SV Oberachern
14. Spieltag
Sa., 31.10.26 14:00 Uhr TSG Backnang - Türkspor Neckarsulm
Sa., 31.10.26 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - FV Ravensburg
Sa., 31.10.26 15:00 Uhr FC 08 Villingen - Karlsruher SC II
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr FC Nöttingen - 1.FC Mühlhausen
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr FC Teningen - TSG Balingen
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr Bahlinger SC - Türkischer SV Singen
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr FC Holzhausen - Young Boys Reutlingen
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SV Oberachern - TSV Essingen
Sa., 31.10.26 15:30 Uhr SSV Reutlingen - 1. CfR Pforzheim
15. Spieltag
Sa., 07.11.26 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr TSG Balingen - Türkischer SV Singen
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr FC Teningen - FC Nöttingen
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr FV Ravensburg - TSG Backnang
Sa., 07.11.26 15:30 Uhr TSV Essingen - FC Holzhausen
So., 08.11.26 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - SV Oberachern
So., 08.11.26 14:30 Uhr 1.FC Mühlhausen - FC 08 Villingen
So., 08.11.26 15:00 Uhr Karlsruher SC II - SSV Reutlingen
So., 08.11.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - Bahlinger SC
16. Spieltag
Sa., 14.11.26 14:00 Uhr TSG Backnang - 1. CfR Pforzheim
Sa., 14.11.26 14:30 Uhr Bahlinger SC - TSV Essingen
Sa., 14.11.26 14:30 Uhr FC Holzhausen - Türkspor Neckarsulm
Sa., 14.11.26 14:30 Uhr SSV Reutlingen - 1.FC Mühlhausen
Sa., 14.11.26 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - Karlsruher SC II
Sa., 14.11.26 15:00 Uhr FC 08 Villingen - FC Teningen
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr TSG Balingen - FC Nöttingen
Sa., 14.11.26 15:30 Uhr SV Oberachern - FV Ravensburg
So., 15.11.26 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - Young Boys Reutlingen
17. Spieltag
Sa., 21.11.26 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - SV Oberachern
Sa., 21.11.26 14:30 Uhr FC Nöttingen - FC 08 Villingen
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr FC Teningen - SSV Reutlingen
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr FV Ravensburg - FC Holzhausen
Sa., 21.11.26 15:30 Uhr TSV Essingen - Türkischer SV Singen
So., 22.11.26 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - Bahlinger SC
So., 22.11.26 14:30 Uhr 1.FC Mühlhausen - 1. FC Normannia Gmünd
So., 22.11.26 15:00 Uhr Karlsruher SC II - TSG Backnang
So., 22.11.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Balingen
18. Spieltag
Sa., 28.11.26 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - FC Holzhausen
Sa., 28.11.26 14:30 Uhr FC Nöttingen - SSV Reutlingen
Sa., 28.11.26 15:00 Uhr FC 08 Villingen - TSG Balingen
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr FV Ravensburg - Bahlinger SC
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr FC Teningen - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 28.11.26 15:30 Uhr TSV Essingen - Young Boys Reutlingen
So., 29.11.26 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - Türkischer SV Singen
So., 29.11.26 14:30 Uhr 1.FC Mühlhausen - TSG Backnang
So., 29.11.26 15:00 Uhr Karlsruher SC II - SV Oberachern
19. Spieltag
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr TSG Backnang - FC Teningen
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr FC Holzhausen - Karlsruher SC II
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr Bahlinger SC - 1. CfR Pforzheim
Sa., 05.12.26 14:00 Uhr SSV Reutlingen - FC 08 Villingen
Sa., 05.12.26 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - FC Nöttingen
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr SV Oberachern - 1.FC Mühlhausen
Sa., 05.12.26 15:30 Uhr TSG Balingen - TSV Essingen
So., 06.12.26 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - FV Ravensburg
So., 06.12.26 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - Türkspor Neckarsulm
20. Spieltag
Sa., 20.02.27 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - Türkischer SV Singen
Sa., 20.02.27 15:00 Uhr SSV Reutlingen - TSG Balingen
Sa., 20.02.27 15:00 Uhr FC Nöttingen - TSG Backnang
Sa., 20.02.27 15:00 Uhr FC 08 Villingen - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 20.02.27 15:30 Uhr FC Teningen - SV Oberachern
Sa., 20.02.27 15:30 Uhr FV Ravensburg - Young Boys Reutlingen
So., 21.02.27 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - TSV Essingen
So., 21.02.27 15:00 Uhr Karlsruher SC II - Bahlinger SC
So., 21.02.27 15:00 Uhr 1.FC Mühlhausen - FC Holzhausen
21. Spieltag
Sa., 27.02.27 14:00 Uhr TSG Backnang - FC 08 Villingen
Sa., 27.02.27 15:00 Uhr FC Holzhausen - FC Teningen
Sa., 27.02.27 15:00 Uhr Bahlinger SC - 1.FC Mühlhausen
Sa., 27.02.27 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - SSV Reutlingen
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr SV Oberachern - FC Nöttingen
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr TSV Essingen - FV Ravensburg
Sa., 27.02.27 15:30 Uhr TSG Balingen - Türkspor Neckarsulm
So., 28.02.27 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - Karlsruher SC II
So., 28.02.27 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - 1. CfR Pforzheim
22. Spieltag
Sa., 06.03.27 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - TSV Essingen
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - TSG Balingen
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr FC Nöttingen - FC Holzhausen
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr FC 08 Villingen - SV Oberachern
Sa., 06.03.27 15:00 Uhr SSV Reutlingen - TSG Backnang
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr FC Teningen - Bahlinger SC
Sa., 06.03.27 15:30 Uhr FV Ravensburg - Türkspor Neckarsulm
So., 07.03.27 15:00 Uhr 1.FC Mühlhausen - Türkischer SV Singen
So., 07.03.27 15:00 Uhr Karlsruher SC II - Young Boys Reutlingen
23. Spieltag
Sa., 13.03.27 14:00 Uhr TSG Backnang - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 13.03.27 15:00 Uhr Bahlinger SC - FC Nöttingen
Sa., 13.03.27 15:00 Uhr FC Holzhausen - FC 08 Villingen
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr TSV Essingen - Karlsruher SC II
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr TSG Balingen - FV Ravensburg
Sa., 13.03.27 15:30 Uhr SV Oberachern - SSV Reutlingen
So., 14.03.27 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - FC Teningen
So., 14.03.27 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - 1. CfR Pforzheim
So., 14.03.27 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - 1.FC Mühlhausen
24. Spieltag
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr TSG Backnang - TSG Balingen
Sa., 20.03.27 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - FV Ravensburg
Sa., 20.03.27 15:00 Uhr FC Nöttingen - Türkischer SV Singen
Sa., 20.03.27 15:00 Uhr FC 08 Villingen - Bahlinger SC
Sa., 20.03.27 15:00 Uhr SSV Reutlingen - FC Holzhausen
Sa., 20.03.27 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - SV Oberachern
Sa., 20.03.27 15:30 Uhr FC Teningen - Young Boys Reutlingen
So., 21.03.27 15:00 Uhr Karlsruher SC II - Türkspor Neckarsulm
So., 21.03.27 15:00 Uhr 1.FC Mühlhausen - TSV Essingen
25. Spieltag
Sa., 27.03.27 15:00 Uhr FC Holzhausen - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 27.03.27 15:00 Uhr Bahlinger SC - SSV Reutlingen
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr TSV Essingen - FC Teningen
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr FV Ravensburg - Karlsruher SC II
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr TSG Balingen - 1. CfR Pforzheim
Sa., 27.03.27 15:30 Uhr SV Oberachern - TSG Backnang
So., 28.03.27 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - 1.FC Mühlhausen
So., 28.03.27 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - FC 08 Villingen
So., 28.03.27 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - FC Nöttingen
26. Spieltag
Sa., 03.04.27 14:00 Uhr TSG Backnang - FC Holzhausen
Sa., 03.04.27 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - Bahlinger SC
Sa., 03.04.27 15:00 Uhr FC 08 Villingen - Young Boys Reutlingen
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SV Oberachern - TSG Balingen
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr SSV Reutlingen - Türkischer SV Singen
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr FC Teningen - Türkspor Neckarsulm
Sa., 03.04.27 15:30 Uhr FC Nöttingen - TSV Essingen
So., 04.04.27 15:00 Uhr Karlsruher SC II - 1. CfR Pforzheim
So., 04.04.27 15:00 Uhr 1.FC Mühlhausen - FV Ravensburg
27. Spieltag
Sa., 10.04.27 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - 1.FC Mühlhausen
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr FV Ravensburg - FC Teningen
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr TSG Balingen - Karlsruher SC II
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr FC Holzhausen - SV Oberachern
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr Bahlinger SC - TSG Backnang
Sa., 10.04.27 15:30 Uhr TSV Essingen - FC 08 Villingen
So., 11.04.27 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - FC Nöttingen
So., 11.04.27 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - 1. FC Normannia Gmünd
So., 11.04.27 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - SSV Reutlingen
28. Spieltag
Sa., 17.04.27 14:00 Uhr TSG Backnang - Türkischer SV Singen
Sa., 17.04.27 15:00 Uhr FC 08 Villingen - Türkspor Neckarsulm
Sa., 17.04.27 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - Young Boys Reutlingen
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr FC Holzhausen - TSG Balingen
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SV Oberachern - Bahlinger SC
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr FC Teningen - 1. CfR Pforzheim
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr FC Nöttingen - FV Ravensburg
Sa., 17.04.27 15:30 Uhr SSV Reutlingen - TSV Essingen
So., 18.04.27 15:00 Uhr 1.FC Mühlhausen - Karlsruher SC II
29. Spieltag
Sa., 24.04.27 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - FC Nöttingen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr TSG Balingen - 1.FC Mühlhausen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr Bahlinger SC - FC Holzhausen
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr TSV Essingen - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 24.04.27 15:30 Uhr FV Ravensburg - FC 08 Villingen
So., 25.04.27 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - SV Oberachern
So., 25.04.27 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - SSV Reutlingen
So., 25.04.27 15:00 Uhr Karlsruher SC II - FC Teningen
So., 25.04.27 15:00 Uhr Young Boys Reutlingen - TSG Backnang
30. Spieltag
Sa., 01.05.27 14:00 Uhr TSG Backnang - TSV Essingen
Sa., 01.05.27 15:00 Uhr FC 08 Villingen - 1. CfR Pforzheim
Sa., 01.05.27 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - Türkspor Neckarsulm
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr Bahlinger SC - TSG Balingen
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr FC Holzhausen - Türkischer SV Singen
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr FC Teningen - 1.FC Mühlhausen
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr FC Nöttingen - Karlsruher SC II
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SSV Reutlingen - FV Ravensburg
Sa., 01.05.27 15:30 Uhr SV Oberachern - Young Boys Reutlingen
31. Spieltag
Mi., 05.05.27 18:30 Uhr 1.FC Mühlhausen - FC Nöttingen
Mi., 05.05.27 18:30 Uhr TSG Balingen - FC Teningen
Mi., 05.05.27 18:30 Uhr Türkischer SV Singen - Bahlinger SC
Mi., 05.05.27 18:30 Uhr Young Boys Reutlingen - FC Holzhausen
Mi., 05.05.27 18:30 Uhr TSV Essingen - SV Oberachern
Mi., 05.05.27 18:30 Uhr Türkspor Neckarsulm - TSG Backnang
Mi., 05.05.27 18:30 Uhr FV Ravensburg - 1. FC Normannia Gmünd
Mi., 05.05.27 18:30 Uhr 1. CfR Pforzheim - SSV Reutlingen
Mi., 05.05.27 18:30 Uhr Karlsruher SC II - FC 08 Villingen
32. Spieltag
Sa., 08.05.27 14:00 Uhr TSG Backnang - FV Ravensburg
Sa., 08.05.27 15:00 Uhr FC 08 Villingen - 1.FC Mühlhausen
Sa., 08.05.27 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - 1. CfR Pforzheim
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr FC Nöttingen - FC Teningen
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SSV Reutlingen - Karlsruher SC II
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr SV Oberachern - Türkspor Neckarsulm
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr FC Holzhausen - TSV Essingen
Sa., 08.05.27 15:30 Uhr Bahlinger SC - Young Boys Reutlingen
So., 09.05.27 14:00 Uhr Türkischer SV Singen - TSG Balingen
33. Spieltag
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr FC Nöttingen - TSG Balingen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr Young Boys Reutlingen - Türkischer SV Singen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr TSV Essingen - Bahlinger SC
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr Türkspor Neckarsulm - FC Holzhausen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr FV Ravensburg - SV Oberachern
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr 1. CfR Pforzheim - TSG Backnang
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr Karlsruher SC II - 1. FC Normannia Gmünd
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr 1.FC Mühlhausen - SSV Reutlingen
Sa., 15.05.27 15:30 Uhr FC Teningen - FC 08 Villingen
34. Spieltag
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr FC 08 Villingen - FC Nöttingen
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SSV Reutlingen - FC Teningen
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - 1.FC Mühlhausen
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr TSG Backnang - Karlsruher SC II
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr SV Oberachern - 1. CfR Pforzheim
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr FC Holzhausen - FV Ravensburg
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr Bahlinger SC - Türkspor Neckarsulm
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr Türkischer SV Singen - TSV Essingen
Sa., 22.05.27 15:30 Uhr TSG Balingen - Young Boys Reutlingen