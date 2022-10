Der KFC Uerdingen ist am Samstag im Einsatz. – Foto: Ralph Görtz

Oberliga: Das sind die Spiele am Sonntag Oberliga-Spieltag am Niederrhein: Drei Spiele am Samstagnachmittag, der KFC Uerdingen ist dabei. Am Sonntag steht dann das Topspiel an.

Am 15. Spieltag der Oberliga Niederrhein stehen bereits drei Spiele am Samstagnachmittag auf dem Programm. Auf dem Platz stehen dann etwa bereits der KFC Uerdingen bei TuRU Düsseldorf und Schwarz-Weiß Essen gegen den TSV Meerbusch. Die Top-Partie des Spieltags ist dann zweifelsfrei am Sonntag die Begegnung zwischen dem Dritten VfB 03 Hilden und dem Spitzenreiter SSVg Velbert.

Mit einer souveränen Vorstellung konnte der KFC letztlich den erwarteten Dreier im Auswärtsspiel bei TuRU einfahren. In einem durchschnittlichen Oberliga-Spiel setzte sich der Aufstiegskandidat klar mit 4:2 durch. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht. TuRU Düsseldorf – KFC Uerdingen 05 2:4

TuRU Düsseldorf: Johannes Kultscher, Daniel Rey Alonso, Tolga Erginer, Maxwell Bimpeh (66. Tsukasa Yakumaru), Lukas Reitz, Batuhan Özden (84. Yannick Wollert), Niklas Harth (73. Kristijan Stefanovski), Aaron Thomas (59. Cameron Mc Gregor), Atsushi Inoue, Oluremi Martins Williams (78. Erick Surmanski), Sahin Ayas - Trainer: Francisco Carrasco

KFC Uerdingen 05: Robin Udegbe, Vedran Beric, Sander Rau, Leonel Kadiata, Philipp Meißner, Levan Kenia (85. Yaman Hasal), Alexander Lipinski, Kevin Weggen (29. Maik Odenthal), Maximilian Funk (78. Kai-Bastian Evers), Gianluca Rizzo (62. Younes Mouadden), Shun Terada (70. Pascale Talarski) - Trainer: Alexander Voigt

Schiedsrichter: Guido Tenhofen (Bocholt) - Zuschauer: 360

Tore: 0:1 Gianluca Rizzo (5.), 1:1 Atsushi Inoue (33.), 1:2 Alexander Lipinski (37.), 1:3 Vedran Beric (68.), 1:4 Levan Kenia (75.), 2:4 Sahin Ayas (77.) _______________ ETB-Generalprobe geglückt

Drei Tage vor dem Niederrheinpokal-Spiel gegen Stadtrivale Rot-Weiss Essen ist die Generalprobe geglückt. Der ETB Schwarz-Weiß Essen siegte gegen den TSV Meerbusch mit 3:2. Noel Futkeu verwandelte dabei zwei Elfmeter. Mit nun 29 Zählern kletterte Schwarz-Weiß mindestens bis Sonntag auf den dritten Tabellenplatz in der Oberliga und hält auf jeden Fall den Anschluss an die Spitzengruppe. ETB Schwarz-Weiß Essen – TSV Meerbusch 3:2

ETB Schwarz-Weiß Essen: Stefan Jaschin, Pascal Kubina, Marvin Matten, Bünyamin Sahin, Frederik Lach, Giuliano Zimmerling (89. Ferhat Mumcu), Matthias Tietz (79. Fatih Özbayrak), Dominik Reichardt (64. Mehmet Serif Dalyanoglu), Marcello Romano (75. Junior Landry Dongue Tsanou), Prince Kimbakidila (90. Marc Andre Gotzeina), Noel Futkeu - Trainer: Damian Apfeld - Trainer: Ulf Ripke

TSV Meerbusch: Marvin Oberhoff, Patrick Ellguth (74. Memlan Darwish), Janik Roeber (58. Leon Kempkens), Lukas van den Bergh, Daniel Hoff, Fabio Fahrian, Tim Nehrbauer (71. Emre Geneli), Dominik Reinert (94. Dion Gutaj), Dennis Dowidat, Micah Cain, Oguz Ayan - Trainer: Kevin Kreuzberg

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 153

Tore: 0:1 Patrick Ellguth (8.), 1:1 Noel Futkeu (39. Foulelfmeter), 2:1 Marcello Romano (66.), 2:2 Daniel Hoff (71.), 3:2 Noel Futkeu (77. Foulelfmeter) _______________ TVD Velbert fährt Last-Minute-Erfolg ein

Ein Herzschlagfinale gab es zwischen den Sportfreunden Hamborn 07 und dem TVD Velbert. Nachdem die Gäste nach Toren von Maik Bleckmann und David Glavas nach einer gute halben Stunde bereits mit zwei Treffern vorn lagen, machte Justin Bock die Partie noch einmal spannend. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel gelang dem Hamborner der Anschlusstreffer. Und es lief bereits die Nachspielzeit, als Bock mit seinem zweiten Treffer den Ausgleich erzielte, doch die Freude währte nur kurz: Weitere zwei Zeigerumdrehungen später gelang dem TVD das 3:2 und somit auch der Sieg über den Aufsteiger. Sportfreunde Hamborn 07 – TVD Velbert 2:3

Sportfreunde Hamborn 07: Marius Delker, Dennis Wichert, Michel Roth, Nick Bennmann, Gino Mastrolonardo (93. Ahmet Ünal Ergün), Noah Gabriel Herrmann, Mamadou Lamarana Diallo, Timm Golley, Julian Bode (77. Marco De Stefano), Justin Bock, Pascal Spors - Trainer: Julian Berg

TVD Velbert: Robin Offhaus, Alex Fagasinski, Jan Corsten, Noah Korczowski, Maik Bleckmann, Timo Brauer, Fabio di Gaetano (86. Nico Wolters), Florian Schikowski (78. Jan-Niklas Forger), Denzel Oteng Adjei (59. Marius Heck), David Glavas (90. Justin Härtel), Björn Kluft (75. Jan Niklas Pia) - Trainer: Marcel Bastians

Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 350

Tore: 0:1 Maik Bleckmann (23.), 0:2 David Glavas (32.), 1:2 Justin Bock (50.), 2:2 Justin Bock (90.+2), 2:3 Justin Härtel (90.+4)

Rot: Timm Golley (36./Sportfreunde Hamborn 07/) _______________

