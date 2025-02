Oberliga: Buzzoli nach Doppelpack in Top-Elf - Wer auch dabei ist

FuPa präsentiert euch die Top-Elf des 19. Spieltags in der Oberliga Niederrhein. Mit dabei sind zum einen die Dauergäste Calvin Marion Mockschan und Andri Buzzoli. Mit Alison Rafael Leite dos Santos, Kevin Weggen und Georgios Touloupis haben es zum anderen aber auch drei Neulinge in die Bestenauswahl geschafft.

Mit Justin Möllering hat es an diesem Spieltag der Schlussmann vom FC Büderich ins Tor der Top-Elf geschafft. Mit einer starken Leistung beim 5:0-Heimerfolg über den 1. FC Kleve konnte der 23-Jährige zum vierten Mal in dieser Saison seinen Kasten sauber halten. Bei bisherigen elf Einsätzen eine beachtliche Quote. Möllering schafft es damit zum dritten Mal in das Team der Woche.

Mit Daniel Hoff und Ariyoh Yussuf Ayinla stehen gleich zwei Defensivakteure des TSV Meerbusch in der EdW. Während Hoff den TSV als Kapitän zum 4:0-Auswärtserfolg bei den Sportfreuden Baumberg führte, gelang es dem 23-jährigen Ayinla, den 1:0-Führungstreffer durch Mohammed Yassin Benslaiman Benktip vorzubereiten. Das Abwehrtrio der Bestenelf vervollständigt Niklas Withofs vom SC St. Tönis, der die Blau-Gelbe Defensive beim 2:0-Auswärtssieg bei Aufsteiger Sportfreunde Niederwenigern zusammenhielt und großen Anteil daran hatte, dass der Aufstiegsaspirant die Heimreise ohne Gegentreffer antrat. Damit schafft es der 22-Jährige bereits zum sechsten Mal innerhalb dieser Spielzeit in die Elf der Woche.

Dos Santos nach starkem Debüt gleich in Top-Elf

Nach einem starken Debüt bei Abstiegskandidat Mülheimer FC 97 hat es Alison Rafael Leite Dos Santos direkt in die Elf der Woche der Oberliga geschafft. Der Brasilianer steuerte bei seinem Debüt für den Tabellen-Vierzehnten gleich einen Treffer bei und markierte mit seinem Tor in der 88. Spielminute gegen Tabellennachbar FC Monheim den wichtigen 2:2-Ausgleich. Ebenfalls in der EdW steht Dauergast Calvin Marion Mockschan, der es trotz einer 1:2-Pleite beim SV Sonsbeck bereits zum siebten Mal ins Aufgebot geschafft hat. Der 20-jährige Mittelfeld-Akteur des VfB Hilden konnte dabei den zwischenzeitlichen 1:0-Führungstreffer durch Pascal Weber vorbereiten, der letztlich allerdings nicht für einen Punktgewinn im Auftaktspiel ausreichte. Ebenfalls mit dabei ist auch Büderich-Akteur Kevin Weggen, der durch einen sensationellen Dreierpack beim 5:0-Heimerfolg über Kleve hervorstach. Der 31-jährige Offensivmann, der im vergangenen Jahr vor allem durch seine starken Leistungen in der Baller League auf sich aufmerksam machte, kommt durch seinen Hattrick nun auf fünf Saisontore und ist zum ersten Mal in der Top-Elf mit dabei. Vervollständigt wird das Mittelfeld-Quartett durch Kaan Terzi von Tabellenschlusslicht TVD Velbert, der mit seiner Mannschaft im Heimspiel gegen den VfB Homberg einen starken Punktgewinn verzeichnen konnte. Immerhin stehen die Homberger auf Rang fünf der Tabelle.

Dauergast Buzolli erneut dabei

Mit Andri Buzolli von der SSVg Velbert gehört ein Dauergast der EdW in der Oberliga auch am 19. Spieltag zum Aufgebot der Bestenauswahl. Mit einem Doppelpack im Top-Duell bei der SpVg Schonnebeck führte der Top-Scorer sein Team zu einem umkämpften 3:2-Auswärtssieg. Damit führen die Blau-Weißen um Buzolli nun die Oberliga als Spitzenreiter vor Schonnebeck an. Mit Georgios Touloupis von Ratingen 04/19 hat es zudem auch ein Neuling ins Sturm-Trio der Bestenelf geschafft. Der 25-jährige Stürmer konnte den 1:0-Führungstreffer gegen Abstiegskandidat SC Union Nettetal im Auftaktspiel am Freitagabend erzielen. Zum dritten Mal hingegen ist Micah Cain Teil der Elf der Woche. Der Offensivmann, der vergangene Saison noch für die SSVg Velbert in der Regionalliga auflief, leistete mit einem Tor und einer Vorlage einen großen Beitrag zum 4:0-Auswärtserfolg bei der SF Baumberg.