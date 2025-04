Oberliga: Büderich geht unter, Baumberg und Kleve siegen

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte sorgte der VfB für den ersten Stich. Nachdem Robin Schofs eine Hereingabe in den Rückraum klärte, nahm sich Dustin Walker einfach mal ein Herz und zimmerte das Leder für Keeper Jonas Holzum unhaltbar neben den rechten Innenpfosten (63.). Homberg war nun am Drücker und legte mit Anbruch der Schlussphase auch noch einmal nach.

Ein Eckball prallte quer durch den Sonsbecker Strafraum auf den zweiten Pfosten, wo Andres Gomez Dimas freistehend nur noch einköpfen musste (76.). Daraufhin ließ Homberg nicht mehr viel anbrennen und brachte den Heimsieg sicher über die Bühne. Im Tableau schiebt sich die Elf von Stefan Janßen für den Moment bis auf Platz zwei vor, auf Tabellenführer Schonnebeck – der am Sonntag an der Reihe ist –, fehlen nur noch drei Zähler.

VfB Homberg – SV Sonsbeck 2:0

VfB Homberg: Kenneth Christopher Hersey, Felix Hohmann, Henrik Scheibe, Ryo Iwata (79. Heni Ben Salah), Justin Walker, Berkan Bartu (86. Aaron Addo), Kilian Schaar (46. Andres Gerardo Gomez Dimas), Leon Schütz (64. Sakaki Ota), Vahidin Turudija, Luca Thissen (88. Milen Manchev), Florian Berisha - Trainer: Stefan Janßen

SV Sonsbeck: Jonas Holzum, Robin Schoofs, Tobias Meier (78. Sebastian Leurs), Philipp Elspaß, Ruben Joan Martens (82. Yuichiro Kichize), Luca Terfloth (82. Hayato Uchimura), Alexander Maas, Philip Pokora, Linus Krajac (86. David Somodi), Klaus Keisers, Niklas Binn - Trainer: Heinrich Losing

Schiedsrichter: Stefan van Wickeren - Zuschauer: 500

Tore: 1:0 Justin Walker (63.), 2:0 Andres Gerardo Gomez Dimas (76.)

________________

In Büderich wird es fast zweistellig

Baris Sarikaya (31.), Bilal Sezer (37.) und Florian Haderer (73.) ließen die Sportfreunde Baumberg beim TVD Velbert über einen 3:1-Erfolg jubeln. Die Monheimer holten den extrem wichtig Auswärtssieg und bleiben deshalb auf einem Nichtabstiegsplatz. Für den TVD war es die große Chance, Kontakt zum rettenden Ufer herzustellen, so aber sind es jetzt sieben Punkte Rückstand. TVD Velbert – Sportfreunde Baumberg 1:3

TVD Velbert: Robin Offhaus, Ebrahim Omayrat, Phil Britscho, Marvin Brüggehoff, Leif Sören Linnig (70. Mehmet Demirci), Baran Seker (81. Alihan Adigüzel), Kaan Terzi, Keita Taguchi, Alessandro Marino (70. Joel Agbo), Taira Kayama (70. Kerem-Murat Cigerli), Joshua Kapenda - Trainer: Hakan Yalcinkaya

Sportfreunde Baumberg: Daniel Schwabke, Günter Mabanza, Cem Dag, Florian Haderer, Sertan Yigenoglu, Bilal Sezer (73. Hayato Matsuzoe), Baris Sarikaya (81. Babacar M'Bengue), Lukas Felix Bludau (64. Frederik Brünen), Shoyo Akaogi, Enes Topal (70. Tim Knetsch), Robin Schnadt (64. Robin Hömig) - Trainer: Salah El Halimi

Schiedsrichter: Christina Junkers (Kaarst) - Zuschauer: 116

Tore: 0:1 Baris Sarikaya (31.), 0:2 Bilal Sezer (37.), 0:3 Florian Haderer (73.), 1:3 Phil Britscho (89.) ________________ Zwei Doppelpacks: SV Biemenhorst schlägt Union Nettetal

Sollte es noch einmal ein Aufbäumen des Schlusslichts Union Nettetal geben? Zu Beginn der Partie beim SV Biemenhorst sah es so aus, als Malik Timmerberg in der 9. Minute zum 1:0 für die Gäste traf. Kaies Alaisame hätte das 2:0 nachlegen können. Doch stattdessen traf Joshua Müller zum 1:1, und noch vor der Pause drehte Luca Puhe das Spiel. Nach dem Seitenwechsel trafen beide Torschützen ein weiteres Mal, beim Stand von 4:1 war das Spiel nach 54 Minuten praktisch zugunsten des Aufsteigers entschieden. Demnach tat der SV Biemenhorst dann auch nicht mehr, als er musste. Während der Aufsteiger mit 29 Punkten im Abstiegskampf jetzt ziemlich ordentlich dasteht, wird es für die Gäste aus Nettetal zunehmend enger. SV Biemenhorst – SC Union Nettetal 4:1

SV Biemenhorst: Rene Konst, Justin Heckers, Pascal Spallek, Marc Beckert, Haris Memic, Niklas Laigre (71. Iker Prudencio), Niklas Ridder, Luca Felix Puhe, Luca Ridder, Jannis Schmitz (53. Laurin Büdding), Joshua Müller (85. John Gertzen) - Trainer: Javier Garcia Dinis

SC Union Nettetal: Daniel Leupers, Florian Wilhelm Wolters (59. Samuel Laurin Darius Derkum), Pascal Schellhammer (64. Miguel Jason Franz Bügler), Niklas Götte, Florian Heise, Luka Drca, Maximilian Köhler (78. Jesse Probst), Kaies Alaisame, Leonit Popova (58. Drilon Istrefi), Vedad Music (58. Luca Dorsch), Malik Timmerberg - Trainer: Kemal Kuc

Schiedsrichter: Jens Laux (Duisburg) - Zuschauer: 516

Tore: 0:1 Malik Timmerberg (9.), 1:1 Joshua Müller (27.), 2:1 Luca Felix Puhe (38.), 3:1 Jannis Schmitz (51.), 4:1 Joshua Müller (54.) ________________ Sportfreunde Niederwenigern nehmen Punkte beim Mülheimer FC mit

Im Kellerduell gingen die Gäste von den Sportfreunden Niederwenigern nach 16 Spielminuten durch Schevan Rascho mit 1:0 in Führung. Die Freude währte allerdings nur sieben Minuten, dann nämlich war Serhat Sat mit seinem vierten Saisontreffer und dem 1:1 zur Stelle. Dabei blieb es dann in der Tat bis kurz vor dem Schlusspfiff, was in der Tat beiden Mannschaften nicht wirklich geholfen hätte. Doch letztlich war es in der 84. Minute Dominik Enz, der mit seinem achten Saisontor die Gäste aus Hattingen noch in Führung schoss, in der 90. Minute stellte Nils van Kleef dann sogar noch den 3:1-Endstand zugunsten der Gäste her. Damit verbessert sich Niederwenigern auf den 15. Tabellenplatz und ist dem sicher rettenden Ufer ganz nahe, während die Mülheimer auf Platz 16 abgerutscht sind. Mülheimer FC 97 – Sportfreunde Niederwenigern 1:3

Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Serhat Sat, Servet Furkan Aydin, Muhammed-Ali Karkar, Eun-seok Ko, Cem Sabanci, Harding Mac Stuell Beira, Lorik Rama (87. Jesse Okoye), Berkem Kurt (46. Luan Petsch), Alison Rafael Leite Dos Santos (75. Nurettin Kayaoğlu), Oben Robert Molango - Trainer: Nurettin Yılmaz

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Jakob Elias Heufken (66. Paul Schütte), Ole Nissen, Marvin Schurig, Florian Machtemes, Dominik Enz, Marc Fabian Rapka (92. Nico Van Der Heuvel), Paul Anton Renneberg, Schevan Rascho (60. Kevin Stinnen) (82. Nils van Kleef), Finn Dorka, Sekvan Azad Rascho - Trainer: Marcel Kraushaar

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Schevan Rascho (16.), 1:1 Serhat Sat (23.), 1:2 Dominik Enz (84.), 1:3 Nils van Kleef (90.+1) ________________ Tyler Nkamanyi überragt

Tyler Nkamanyi war der überragende Mann des SC St. Tönis, denn der 20-jährige Stürmer schoss gegen Ratingen 04/19 drei der insgesamt vier Tore des Tabellenzweiten (5., 34., 58.). Branimir Galic sorgte in der Schlussphase für den Schlusspunkt der Kastrati-Elf, die weiterhin fünf Punkte weniger als Schonnebeck haben. Für Ratingen passt dieser Auftritt in das Gesamtbild der laufenden Saison. SC St. Tönis 1911/20 – Ratingen 04/19 4:0

SC St. Tönis 1911/20: Simon Sell, Luca Esposito, Niklas Withofs, Philipp Baum (63. Kohei Nakano), Dominik Dohmen (76. Ilias Bouassaria), Mario Knops (75. Branimir Galic), Daiki Kamo, Maksym Lufarenko, Julio Torrens (64. Adonis Milaj), Morten Heffungs (69. Julian Andres Suaterna Florez), Tyler Nkamanyi - Trainer: Bekim Kastrati

Ratingen 04/19: Dennis Raschka, Phil Spillmann, Bo Lasse Henrichs, James Shepard, Slone Matondo, Emre Demircan, Ali-Can Ilbay, Clinton Asare, Rinor Rexha (46. Daniel Gorden Raul), Edin Hadzibajramovic, Zissis Alexandris - Trainer: Peter Radojewski

Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 125

Tore: 1:0 Tyler Nkamanyi (5.), 2:0 Tyler Nkamanyi (34.), 3:0 Tyler Nkamanyi (58.), 4:0 Branimir Galic (78.) ________________ Bilali schießt 1. FC Kleve zum Sieg gegen den TSV Meerbusch

Früh dran war die Partie, was die Tore anbetrifft. Bereits nach fünf Spielminuten sorgte Luca Thuyl am Bresserberg mit seinem achten Saisontreffer für die Führung des 1. FC Kleve, nur sechs Minuten später war Mohamed Benslaiman Benktib (4. Saisontor) mit dem 1:1 für den TSV Meerbusch zur Stelle. Lange gab es dann für beide Seiten nichts zu bejubeln, ehe in der 71. Minute Edison Bilali den eminent wichtigen Siegtreffer für den 1. FC Kleve erzielte. In der Tabelle ziehen sich die Schützlinge von Umut Akpinar erst einmal aus der gröbsten Gefahrenzone heraus, während die Meerbuscher den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte ein wenig verlieren und weiter noch ein paar Punkte brauchen, um restlos sicher zu sein. 1. FC Kleve – TSV Meerbusch 2:1

1. FC Kleve: Ahmet Taner, Frederik Meurs, Philipp Divis, Elidon Bilali, Memlan Darwish, Justin Paul Francis (69. Pascal Hühner), Niklas Klein-Wiele, Fabio Forster, Luca Thuyl (94. Luka Grlic), Diwan Duyar (86. Tim Haal), Dario Gerling (88. Nathnael Scheffler) - Trainer: Umut Akpinar

TSV Meerbusch: Kevin Bartschies, Daniel Hoff, Leon Kempkens, Oktay Enes Soytürk, Leonel Kadiata, Dion Gutaj (80. Jan Ziebell), Moise Lionel Gae (92. Micah Cain), Yasin Bas (85. Yasar Emin Uzun), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, Venhar Ismailji (69. Niklas Harth), Vincent Boldt (85. Nils Christian Werner) - Trainer: Samir Sisic

Schiedsrichter: Daniel Schierok (Essen) - Zuschauer: 289

Tore: 1:0 Luca Thuyl (5.), 1:1 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (11.), 2:1 Elidon Bilali (72.) ________________ FC Monheim holt einen Punkt gegen den VfB 03 Hilden

Die ersten beiden Großchancen der Partie gehörten mit Dominick Wasiliewski (7. und 19. Minute) den Gästen, nach einer halben Stunde musste beim 1. FC Monheim dann Maurice Röttgen verletzt aus dem Spiel. Zunächst einmal ging es aber ohne Tore in die Pause, weil Routinier Pascal Weber in der Nachspielzeit das Hildener 1:0 liegen ließ. Besser machte es nach der Pause dann aber Wasilewski in seinem dritten Versuch, bei dem er zum 1:0 für den VfB traf. Kurz zuvor hatte auch Mohamed El Mouhouti eine Großchance für die Gastgeber gehabt, doch in der 56. Minute machte es Joshua Sumbunu per Foulelfmeter besser, es stand 1:1. Danach drückten die Schützlinge von Dennis Ruess massiv darauf, das Spiel komplett zu drehen. Assani Lukimya, Gianluca Cserep und David Galonske ließen beste Möglichkeiten jedoch liegen, so dass es beim 1:1 blieb. Die Monheimer müssen so den 1. FC Kleve an sich vorbeiziehen lassen. 1. FC Monheim – VfB 03 Hilden 1:1

1. FC Monheim: Tayfun Altin, Sebastian Spinrath, Assani Lukimya, Luca Jan Kiefer, Joshua Sumbunu (84. Youssef El Boudihi), Maurice Röttgen (32. Merveil Tekadiomona), Mohamed El Mouhouti (77. Gianluca Cserep), Talha Demir, Kaan Karaduman, Kameron Joseph Blaise (62. David Etiosa Galonske) - Trainer: Dennis Ruess

VfB 03 Hilden: Yannic Lenze, Nick Sangl, Simon Metz, Phil Zimmermann (84. Serkan Güzel), Gabriel-Eromose Imoiseza (61. Peter Schmetz), Fabian zur Linden, Maximilian Wagener, Calvin Marion Mockschan, Lukas Lier (72. Luke Kawabe), Pascal Weber, Dominick Wasilewski (66. Dominik Rodrigues Figueiredo) - Trainer: Tim Schneider

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Dominick Wasilewski (51.), 1:1 Joshua Sumbunu (56. Foulelfmeter) ________________ Nullnummer, die keinem hilft

Der ETB Schwarz-Weiß Essen und die SSVg Velbert haben sich jeweils auf die Regionalliga-Lizenz beworben, doch die Nullnummer im direkten Vergleich hat nicht geholfen. Velbert hat jetzt acht Punkte weniger als Schonnebeck, beim ETB sind es zehn Punkte, die auf den Aufstiegsplatz fehlen.

ETB Schwarz-Weiß Essen – SSVg Velbert 0:0

ETB Schwarz-Weiß Essen: Ryan Valentine, Frederik Lach, Christopher Stöhr, Jan Bachmann (63. Collin Weihmann), Jan Corsten, Robin Urban, Guiliano Zimmerling (80. Denzel Oteng Adjei), Niko Bosnjak, Nico Lucas (74. Armen Shavershyan) (84. Almedin Gusic), Sanjin Vrebac (72. Umut Yildiz), Lukas Korytowski - Trainer: Maximilian Klink - Trainer: Julian Stöhr - Trainer: Peter Schreiner

SSVg Velbert: Marcel Lenz, Noah Abdel Hamid, Felix Herzenbruch, Valon Zhushi (70. David Glavas), Yasin-Cemal Kaya (61. Cellou Diallo), Timo Mehlich (81. Harumi Goto), Timo Böhm, Benjamin Hemcke (89. Marco De Stefano), Jonas Büchte, Robin Hilger (89. Mohammed Hassouni), Andri Buzolli - Trainer: Niklas Bonnekessel - Trainer: Ismail Jaroui

Schiedsrichter: Davide Zeisberg (Solingen) - Zuschauer: 545

Tore: keine Tore

Das ist der nächste Spieltag

27. Spieltag

Fr., 11.04.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - 1. FC Kleve

Fr., 11.04.25 19:30 Uhr SSVg Velbert - VfB Homberg

Sa., 12.04.25 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - SV Biemenhorst

So., 13.04.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - 1. FC Monheim

So., 13.04.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SC St. Tönis 1911/20

So., 13.04.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - FC Büderich

So., 13.04.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - TVD Velbert

So., 13.04.25 15:15 Uhr SC Union Nettetal - Mülheimer FC 97

So., 13.04.25 15:30 Uhr VfB 03 Hilden - ETB Schwarz-Weiß Essen



28. Spieltag

Mi., 16.04.25 19:30 Uhr FC Büderich - SC Union Nettetal

Do., 17.04.25 19:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - TSV Meerbusch

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SpVg Schonnebeck

Do., 17.04.25 20:00 Uhr Mülheimer FC 97 - Sportfreunde Baumberg

Do., 17.04.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve - SC St. Tönis 1911/20

Do., 17.04.25 20:00 Uhr 1. FC Monheim - Ratingen 04/19

Do., 17.04.25 20:00 Uhr VfB Homberg - VfB 03 Hilden

Do., 17.04.25 20:00 Uhr TVD Velbert - SSVg Velbert

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SV Biemenhorst - SV Sonsbeck

