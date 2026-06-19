Oberliga bis 3. Liga: Die Testspiele von der U23 des 1. FC Magdeburg

– Foto: Axel Kammerer

Am Donnerstagabend ist der Hallesche FC in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Zum Start der neuen Woche zieht auch der zweite Regionalligist aus Sachsen-Anhalt nach: Vorab steht der Sommerfahrplan von der U23 des 1. FC Magdeburg fest.

Am Montag wird der neue Cheftrainer Ronny Thielemann - einst Assistent in der Erfolgszeit von Jens Härtel - seine erste Einheit bei der FCM-Reserve leiten. Daniel Wölfel, der die Blau-Weißen nach der Beförderung des Trainer-Duos Petrik Sander und Pascal Ibold weitgehend durch die Saison 2025/26 in der Regionalliga Nordost geführt hatte, wird ihm dann genauso wie Maximilian Heidel als Co-Trainer zu Seite stehen.

Bis zum ersten Auftritt der Vorbereitung ist es dann schon nicht mehr lange. Insgesamt stehen bisher fünf Testspiele im Fahrplan der FCM-Reserve. Den Auftakt gibt es bereits am 27. Juni, wenn die Magdeburger U23 in Beelitz auf den Regionalliga-Kontrahenten SV Babelsberg 03 trifft. Danach testet der Regionalligist - nach aktuellem Plan - nur noch in der eigenen Stadt.