Oberliga bis 3. Liga: Die Testspiele von der U23 des 1. FC Magdeburg

Am Donnerstagabend ist der Hallesche FC in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Zum Start der neuen Woche zieht auch der zweite Regionalligist aus Sachsen-Anhalt nach: Vorab steht der Sommerfahrplan von der U23 des 1. FC Magdeburg fest.
Am Montag wird der neue Cheftrainer Ronny Thielemann - einst Assistent in der Erfolgszeit von Jens Härtel - seine erste Einheit bei der FCM-Reserve leiten. Daniel Wölfel, der die Blau-Weißen nach der Beförderung des Trainer-Duos Petrik Sander und Pascal Ibold weitgehend durch die Saison 2025/26 in der Regionalliga Nordost geführt hatte, wird ihm dann genauso wie Maximilian Heidel als Co-Trainer zu Seite stehen.
Bis zum ersten Auftritt der Vorbereitung ist es dann schon nicht mehr lange. Insgesamt stehen bisher fünf Testspiele im Fahrplan der FCM-Reserve. Den Auftakt gibt es bereits am 27. Juni, wenn die Magdeburger U23 in Beelitz auf den Regionalliga-Kontrahenten SV Babelsberg 03 trifft. Danach testet der Regionalligist - nach aktuellem Plan - nur noch in der eigenen Stadt.
Es folgen Duelle mit dem Nord-Regionalligisten FSV Schöningen (30. Juni, Sportplatz Tonschacht), mit dem niedersächsischen Oberligisten VfV Borussia Hildesheim (4. Juli, Stadion am Schöppensteg) und mit dem Nord-Regionalligisten HSC Hannover (11. Juli, Nebenplatz Avnet Arena). Zur Generalprobe vor dem Saisonstart eine Woche später ist am 18. Juli noch der Drittligist TSV Havelse auf dem Nebenplatz an der Avnet Arena zu Gast (12 Uhr). Es wird zugleich der Härtetest für die Mannschaft des neuen Cheftrainers Ronny Thielemann.