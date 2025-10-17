Oberliga: Biemenhorst will gegen Ratingen punkten, Monheim beim KFC

Oberliga Niederrhein: In der Formkurve rangieren der SV Biemenhorst und der 1. FC Monheim auf den letzten Plätzen - jetzt geht es am Samstag gegen Ratingen 04/19 und den KFC Uerdingen, die erst am Mittwoch noch im Pokal gespielt haben. So läuft der 10. Spieltag:

________________

Liveticker: SV Sonsbeck - Blau-Weiß Dingden

________________ Liveticker: Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SpVg Schonnebeck Schonnebeck 15:00 PUSH

________________ Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Kleve

________________ Liveticker: TSV Meerbusch - SC St. Tönis

________________ Liveticker: VfB Homberg - Holzheimer SG

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg Holzheimer SG Holzheim 15:00 live PUSH

________________ Liveticker: ETB SW Essen - Adler Union Frintrop

________________ Liveticker: FC Büderich - VfB 03 Hilden

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr FC Büderich FC Büderich VfB 03 Hilden VfB Hilden 15:30 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag

Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich

Sa., 25.10.25 15:00 Uhr VfB 03 Hilden - KFC Uerdingen

Sa., 25.10.25 16:00 Uhr 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen

Sa., 25.10.25 17:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Biemenhorst

So., 26.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB Homberg

So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg

So., 26.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck

So., 26.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Holzheimer SG

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: