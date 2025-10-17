Oberliga: Biemenhorst will gegen Ratingen punkten, Monheim beim KFC

Oberliga Niederrhein: In der Formkurve rangieren der SV Biemenhorst und der 1. FC Monheim auf den letzten Plätzen - jetzt geht es am Samstag gegen Ratingen 04/19 und den KFC Uerdingen, die erst am Mittwoch noch im Pokal gespielt haben. So läuft der 10. Spieltag:
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr VfB 03 Hilden - KFC Uerdingen
Sa., 25.10.25 16:00 Uhr 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen
Sa., 25.10.25 17:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Biemenhorst
So., 26.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB Homberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Holzheimer SG
