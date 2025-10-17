 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Biemenhorst gegen Ratingen.
Biemenhorst gegen Ratingen. – Foto: Ralph Görtz

Oberliga: Biemenhorst will gegen Ratingen punkten, Monheim beim KFC

Oberliga Niederrhein: In der Formkurve rangieren der SV Biemenhorst und der 1. FC Monheim auf den letzten Plätzen - jetzt geht es am Samstag gegen Ratingen 04/19 und den KFC Uerdingen, die erst am Mittwoch noch im Pokal gespielt haben.

Oberliga Niederrhein: In der Formkurve rangieren der SV Biemenhorst und der 1. FC Monheim auf den letzten Plätzen - jetzt geht es am Samstag gegen Ratingen 04/19 und den KFC Uerdingen, die erst am Mittwoch noch im Pokal gespielt haben. So läuft der 10. Spieltag:

Liveticker: SV Biemenhorst - Ratingen 04/19

Morgen, 15:00 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
15:00

Liveticker: KFC Uerdingen - 1. FC Monheim

Morgen, 18:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
18:00live

Liveticker: SV Sonsbeck - Blau-Weiß Dingden

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
15:00live

Liveticker: Sportfreunde Baumberg - SpVg Schonnebeck

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
15:00

Liveticker: VfL Jüchen-Garzweiler - 1. FC Kleve

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00live

Liveticker: TSV Meerbusch - SC St. Tönis

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:00live

Liveticker: VfB Homberg - Holzheimer SG

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:00live

Liveticker: ETB SW Essen - Adler Union Frintrop

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

Liveticker: FC Büderich - VfB 03 Hilden

So., 19.10.2025, 15:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:30

Das ist der nächste Spieltag

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 19:30 Uhr Ratingen 04/19 - FC Büderich
Sa., 25.10.25 15:00 Uhr VfB 03 Hilden - KFC Uerdingen
Sa., 25.10.25 16:00 Uhr 1. FC Monheim - ETB Schwarz-Weiß Essen
Sa., 25.10.25 17:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden - SV Biemenhorst
So., 26.10.25 15:00 Uhr DJK Adler Union Frintrop - VfB Homberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - VfL Jüchen-Garzweiler
So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - Sportfreunde Baumberg
So., 26.10.25 15:00 Uhr SpVg Schonnebeck - SV Sonsbeck
So., 26.10.25 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Holzheimer SG

