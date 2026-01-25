Oberliga: Bielefeld II schlägt Ennepetal - So liefen die Generalproben

FuPa Westfalen berichtet im ausführlichen Liveticker von der Partie DSC Arminia Bielefeld II vs. TuS Ennepetal.
Außerdem sind zahlreiche Oberligisten im Testspieleinsatz
Oberliga-Nachholspiel:
DSC Arminia Bielefeld II – TuS Ennepetal 5:2
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Yoost Diezemann, Justin Lukas, Fabiano Krasnic (81. Obed Ofori), Efe Tirpan (81. Milan Hoffmeister), Julien Kracht (81. Marc Gouiffe à Goufan), Eyyüb Yasar, Hassan Mohamad (74. Christopher Rasper), Monti Theiß, Latif-Bilal Alassane (74. Bradley Ndi) - Trainer: Oliver Döking
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Tomislav Simic (62. Sebastian Lötters), Francesco Santacroce-Di Gregorio, Edon Rizaj, Robin Gallus, Cedrick Hupka (57. Joel Westheide), Duje Goles (78. Okan Keskin), Christoph van der Heusen, David Vaitkevicius (85. Lilian-Gabriel Reyes Mellado), Arda Nebi (81. Zakaria Elhankouri), Kevin Hagemann - Trainer: Maximilian Borchmann
Tore: 0:1 David Vaitkevicius (2.), 1:1 Latif-Bilal Alassane (12.), 2:1 (23. Eigentor), 2:2 David Vaitkevicius (39.), 3:2 Monti Theiß (50.), 4:2 Monti Theiß (74.), 5:2 Bradley Ndi (77.)
Gelb-Rot: Edon Rizaj (65./TuS Ennepetal)
1. FC Gievenbeck (OL) – Eintracht Ahaus (WL) 4:2
Tore: 1:0 Benedikt Fallbrock (18.), 2:0 Leon Richter (36.), 3:0 Jonas Tepper (44.), 4:0 Henrik Winkelmann (46.), 4:1 Christopher Behrendt (58.), 4:2 Christopher Behrendt (63.)
Rot Weiss Ahlen (OL) – FC Remscheid (OL) 1:2
Tore: 0:1 Luka Sola (9.),,1:1 Davin Wöstmann (88.), 1:2 Dimitrios Papadopoulos (89.)
SG Wattenscheid 09 (OL) – BSV Schüren (WL) 3:2
Tore: 1:0 Tom Sindermann (3.), 2:0 Kevin Schacht (27. Foulelfmeter), 3:0 Berkan Firat (74.), 3:1 Cem-Ali Dogan (81. Foulelfmeter), 3:2 Murat Keskinkilic (86.)
KFC Uerdingen (OL) – Westfalia Rhynern (OL) 2:3
Tore: 1:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (9.), 1:1 Wladimir Wagner (11.), 2:1 Ephraim Kalonji (70.), 2:2 Johannes Thiemann (72.), 2:3 Michael Rzeha (79.)
SpVg Schonnebeck (OL) – TSG Sprockhövel (OL) 3:1
Tore: 1:0 Niko Bosnjak (8.), 1:1 Cihat Topatan (57.), 2:1 Niko Bosnjak (59.), 3:1 Henri Kvesa (88.)
Besondere Vorkommnis: Steven Frühauf (TSG Sprockhövel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Niklas Lübcke (25.).
VfB Homberg (OL) – SV Schermbeck (OL) 1:3
Tore: 1:0 Julian Bode (25.), 1:1 Jos Krechting (57.), 1:2 Mustafa Gürpinar (63.), 1:3 Canay Niyazi Tufan (90.)
SpVgg Vreden (OL) – Westfalia Kinderhaus (WL) 1:4
Tore: 0:1 Semih Daglar (21.), 0:2 Moritz Alexander Orschel (53.), 1:2 Maximilian Hinkelmann (61.), 1:3 Moritz Alexander Orschel (72.), 1:4 Moritz Alexander Orschel (80.)
TSV Steinbach Haiger (RL) – SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 4:0 (2x 30 Minuten)
Tore: 1:0 Kevin Gleissner (14.), 2:0 Thomas Rotfuß (20.), 3:0 Kevin Gleissner (30.), 4:0 Kevin Gleissner (48.)
Eimsbütteler TV (OL) - FC Eintracht Rheine (OL) 0:0
Sportfreunde Siegen (RL) – SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 6:1 (2x 30 Minuten)
Tore: 1:0 Arif Güclü (6.), 2:0 Leon Pursian (16.), 3:0 Cagatay Kader (41.), 4:0 Ömer Tokac (50.), 5:0 Cagatay Kader (55.), 6:0 Georgios Mavroudis (58.), 6:1 Luca Uwe Herrmann (60.)
Türkspor Dortmund (OL) – Borussia Dortmund II (RL) 0:2
Tore: 0:1 Joseph Boyamba (52.), 0:2 Ousmane Diallo (89.)
ASC 09 Dortmund (OL) – TSV Meerbusch (OL) 5:2
Tore: 0:1 Pablo Ramm (3.), 0:2 (43.), 1:2 Rafael Camprobin (45.), 2:2 Lewin Alexander D Hone (48.), 3:2 Florian Rausch (58. Handelfmeter), 4:2 Luis Sebastian Kehl (70.), 5:2 Josip Kopecki (77.)
Westfalia Rhynern (OL) – SF Ostinghausen (WL) 10:0
Tore: 1:0 Kerim Yüksel Karyagdi (9.), 2:0 Henrik Koch (19.), 3:0 Connor Mc Leod (26.), 4:0 Mathis Paschko (28.), 5:0 Mathis Paschko (38.), 6:0 Mathis Paschko (40.), 7:0 Mathis Paschko (43.), 8:0 Kerim Yüksel Karyagdi (58.), 9:0 Michael Rzeha (63.), 10:0 Tobias Lyttwin (81. Eigentor)