 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Während es für Ennepetal (in Blau) heute schon um wichtige Punkte geht, bestreitet Wattenscheid das letzte Testspiel vor dem regulären Saisonstart.
Während es für Ennepetal (in Blau) heute schon um wichtige Punkte geht, bestreitet Wattenscheid das letzte Testspiel vor dem regulären Saisonstart. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Oberliga: Bielefeld II schlägt Ennepetal - So liefen die Generalproben

Das erste Nachholspiel der Oberliga Westfalen steht an.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Westfalen
Westfalenliga St. 1
Westfalenliga St. 2
Bor.Dortmund II
KFC Uerdingen

FuPa Westfalen berichtet im ausführlichen Liveticker von der Partie DSC Arminia Bielefeld II vs. TuS Ennepetal.

Außerdem sind zahlreiche Oberligisten im Testspieleinsatz

>>> AKTUALISIEREN

Heute, 15:00 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
TuS Ennepetal
TuS EnnepetalTuS Ennepetal
5
2
Abpfiff

Oberliga-Nachholspiel:
DSC Arminia Bielefeld II – TuS Ennepetal 5:2
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Semih Sarli, Yoost Diezemann, Justin Lukas, Fabiano Krasnic (81. Obed Ofori), Efe Tirpan (81. Milan Hoffmeister), Julien Kracht (81. Marc Gouiffe à Goufan), Eyyüb Yasar, Hassan Mohamad (74. Christopher Rasper), Monti Theiß, Latif-Bilal Alassane (74. Bradley Ndi) - Trainer: Oliver Döking
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Tomislav Simic (62. Sebastian Lötters), Francesco Santacroce-Di Gregorio, Edon Rizaj, Robin Gallus, Cedrick Hupka (57. Joel Westheide), Duje Goles (78. Okan Keskin), Christoph van der Heusen, David Vaitkevicius (85. Lilian-Gabriel Reyes Mellado), Arda Nebi (81. Zakaria Elhankouri), Kevin Hagemann - Trainer: Maximilian Borchmann
Tore: 0:1 David Vaitkevicius (2.), 1:1 Latif-Bilal Alassane (12.), 2:1 (23. Eigentor), 2:2 David Vaitkevicius (39.), 3:2 Monti Theiß (50.), 4:2 Monti Theiß (74.), 5:2 Bradley Ndi (77.)
Gelb-Rot: Edon Rizaj (65./TuS Ennepetal)

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
Eintracht Ahaus
Eintracht AhausEintracht Ahaus
4
2
Abpfiff

1. FC Gievenbeck (OL) – Eintracht Ahaus (WL) 4:2
Tore: 1:0 Benedikt Fallbrock (18.), 2:0 Leon Richter (36.), 3:0 Jonas Tepper (44.), 4:0 Henrik Winkelmann (46.), 4:1 Christopher Behrendt (58.), 4:2 Christopher Behrendt (63.)

Heute, 14:30 Uhr
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
1
n.V.
2
Abpfiff

Rot Weiss Ahlen (OL) – FC Remscheid (OL) 1:2
Tore: 0:1 Luka Sola (9.),,1:1 Davin Wöstmann (88.), 1:2 Dimitrios Papadopoulos (89.)

Heute, 15:00 Uhr
SG Wattenscheid 09
SG Wattenscheid 09SG Wattenscheid 09
BSV Schüren
BSV SchürenBSV Schüren
3
2
Abpfiff

SG Wattenscheid 09 (OL) – BSV Schüren (WL) 3:2
Tore: 1:0 Tom Sindermann (3.), 2:0 Kevin Schacht (27. Foulelfmeter), 3:0 Berkan Firat (74.), 3:1 Cem-Ali Dogan (81. Foulelfmeter), 3:2 Murat Keskinkilic (86.)

Heute, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
2
3
Abpfiff

KFC Uerdingen (OL) – Westfalia Rhynern (OL) 2:3
Tore: 1:0 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (9.), 1:1 Wladimir Wagner (11.), 2:1 Ephraim Kalonji (70.), 2:2 Johannes Thiemann (72.), 2:3 Michael Rzeha (79.)

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
3
1
Abpfiff
+Video

SpVg Schonnebeck (OL) – TSG Sprockhövel (OL) 3:1
Tore: 1:0 Niko Bosnjak (8.), 1:1 Cihat Topatan (57.), 2:1 Niko Bosnjak (59.), 3:1 Henri Kvesa (88.)
Besondere Vorkommnis: Steven Frühauf (TSG Sprockhövel) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Niklas Lübcke (25.).

Heute, 15:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
1
3
Abpfiff

VfB Homberg (OL) – SV Schermbeck (OL) 1:3
Tore: 1:0 Julian Bode (25.), 1:1 Jos Krechting (57.), 1:2 Mustafa Gürpinar (63.), 1:3 Canay Niyazi Tufan (90.)

Heute, 17:00 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl II
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen II
17:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Nordkirchen
FC NordkirchenFC Nordkirchen
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
Abgesagt

Die Partien am Samstag:

Gestern, 14:00 Uhr
SpVgg Vreden
SpVgg VredenSpVgg Vreden
Westfalia Kinderhaus
Westfalia KinderhausWestfalia Kinderhaus
1
4
Abpfiff

SpVgg Vreden (OL) – Westfalia Kinderhaus (WL) 1:4
Tore: 0:1 Semih Daglar (21.), 0:2 Moritz Alexander Orschel (53.), 1:2 Maximilian Hinkelmann (61.), 1:3 Moritz Alexander Orschel (72.), 1:4 Moritz Alexander Orschel (80.)

Gestern, 12:45 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
4
0

TSV Steinbach Haiger (RL) – SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 4:0 (2x 30 Minuten)
Tore: 1:0 Kevin Gleissner (14.), 2:0 Thomas Rotfuß (20.), 3:0 Kevin Gleissner (30.), 4:0 Kevin Gleissner (48.)

Gestern, 13:30 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
Eintracht Rheine
Eintracht RheineEintracht Rheine
0
0
Abpfiff

Eimsbütteler TV (OL) - FC Eintracht Rheine (OL) 0:0

Gestern, 15:45 Uhr
Sportfreunde Siegen
Sportfreunde SiegenSF Siegen
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
6
1
Abpfiff

Sportfreunde Siegen (RL) – SG Finnentrop/Bamenohl (OL) 6:1 (2x 30 Minuten)
Tore: 1:0 Arif Güclü (6.), 2:0 Leon Pursian (16.), 3:0 Cagatay Kader (41.), 4:0 Ömer Tokac (50.), 5:0 Cagatay Kader (55.), 6:0 Georgios Mavroudis (58.), 6:1 Luca Uwe Herrmann (60.)

Gestern, 14:00 Uhr
Türkspor Dortmund
Türkspor DortmundTürkspor Dortmund
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund II
0
2
Abpfiff

Türkspor Dortmund (OL) – Borussia Dortmund II (RL) 0:2
Tore: 0:1 Joseph Boyamba (52.), 0:2 Ousmane Diallo (89.)

Gestern, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
5
2
Abpfiff

ASC 09 Dortmund (OL) – TSV Meerbusch (OL) 5:2
Tore: 0:1 Pablo Ramm (3.), 0:2 (43.), 1:2 Rafael Camprobin (45.), 2:2 Lewin Alexander D Hone (48.), 3:2 Florian Rausch (58. Handelfmeter), 4:2 Luis Sebastian Kehl (70.), 5:2 Josip Kopecki (77.)

Gestern, 15:30 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SF Ostinghausen
SF OstinghausenSF Ostinghausen
10
0
Abpfiff

Westfalia Rhynern (OL) – SF Ostinghausen (WL) 10:0
Tore: 1:0 Kerim Yüksel Karyagdi (9.), 2:0 Henrik Koch (19.), 3:0 Connor Mc Leod (26.), 4:0 Mathis Paschko (28.), 5:0 Mathis Paschko (38.), 6:0 Mathis Paschko (40.), 7:0 Mathis Paschko (43.), 8:0 Kerim Yüksel Karyagdi (58.), 9:0 Michael Rzeha (63.), 10:0 Tobias Lyttwin (81. Eigentor)

Gestern, 15:00 Uhr
SV Lippstadt 08
SV Lippstadt 08SV Lippstadt 08
Sportfreunde Lotte
Sportfreunde LotteSF Lotte
Abgesagt

Gestern, 14:30 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterSC Preußen Münster II
Abgesagt

Gestern, 13:00 Uhr
1. FC Gievenbeck
1. FC Gievenbeck1. FC Gievenbeck
TuS Bersenbrück
TuS BersenbrückBersenbrück
Abgesagt

Gestern, 14:30 Uhr
TuS Hiltrup
TuS HiltrupTuS Hiltrup
Borussia Emsdetten
Borussia EmsdettenBorussia Emsdetten
Abgesagt

Aufrufe: 025.1.2026, 12:00 Uhr
redAutor