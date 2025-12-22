 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Oberliga Baden-Württemberg: Welche Wintertransfers stehen schon fest?

Auf FuPa gibt es den Überblick.

Die Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte der Spielzeit 2025/2026 in der Oberliga Baden-Württemberg wächst. Alle Vereine planen den Kader. Dabei stehen einige Transfers fest. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel.

1. CfR Pforzheim
Trainer: Armin Redzepagic
Zugänge: Armin Redzepagic (Vereinslos)
Abgänge: Thomas Herbst (Rücktritt), Alessio Allkollari (Ausland)

1. FC Normannia Gmünd
Trainer: Zlatko Blaskic
Zugänge: keine
Abgänge: keine

1. Göppinger SV
Trainer: Gianni Coveli
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC 08 Villingen
Trainer: Steffen Breinlinger
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Denzlingen
Trainer: Marco Dufner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC Nöttingen
Trainer: Dennis Will
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Trainer: Daniel Zmpitas
Zugänge: Pantelis Diamantidis (SOCIAL MEDIA), Pantelis Diamantidis (TV Zazenhausen)
Abgänge: Nabil Mouhssine (FSV Waiblingen)

FSV Hollenbach
Trainer: Reinhard Schenker
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FV Ravensburg
Trainer: Rahman Soyudogru
Zugänge: keine
Abgänge: Roman Reinelt (vereinslos), Adam Heilig (SV Fellbach)

Karlsruher SC II
Trainer: Dietmar Blicker
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SSV Reutlingen
Trainer: Marvin Petzschner
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Oberachern
Trainer: Fabian Himmel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSG Backnang
Trainer: Mario Marinic
Zugänge: Lorenz Ender (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: keine

TSV Essingen
Trainer: Simon Köpf
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Türkischer SV Singen
Trainer: Ali Mehmet Günes
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Türkspor Neckarsulm
Trainer: Julian Grupp
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfR Aalen
Trainer: Beniamino Molinari
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfR Mannheim
Trainer: Marcel Abele
Zugänge: keine
Abgänge: Jabez Makanda (VfR Wormatia Worms)

