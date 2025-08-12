Oberliga Baden-Württemberg: Welche Transfers stehen fest?

Die Saison 2025/2026 in der Oberliga Baden-Württemberg läuft. Dabei gibt es einige Transfers. Hier ist die Übersicht über alle auf FuPa eingetragenen Wechsel der Teams.
1. CfR Pforzheim
Zugänge: Yasin Raouafi (TSG Backnang), Dominik Ferdek (GSV Maichingen), Sven Altmann (FV Löchgau), Luis Miksic (FV Löchgau), Admir Osmicic (FC 08 Villingen), Cemal Durmus (SV Oberachern), Akın Ulusoy (FV Fortuna Heddesheim), Yannick Egle (SV Fellbach), Benjamin Causevic (SV Fellbach), Josip Saravanja (TuS Mechtersheim), Joao Victor Silveira Schick (1. FC Normannia Gmünd), Noah Lulic (1. Göppinger SV), Nick Schweizer (VfL Nagold), Jan Trampus (FC-Astoria Walldorf), Akın Ulusoy (FV Fortuna Heddesheim), Tim Wagner (1. CfR Pforzheim Jugend), Dominik Salz (Karlsruher SC II), Gino Andre Portella (TuS Mechtersheim), Jannis Vonier (Greifswalder FC II), Salvatore Marrone (Riccione United (Italien))
Abgänge: Tim Bäuerlein (FV Öschelbronn), Salvatore Catanzano (FC Nöttingen), Niklas Hofmeister (1. FC Normannia Gmünd), Yusuf Tirso (TSG Backnang), Wycliff Yeboah (FC-Astoria Walldorf), Sven Mende (VfR Mannheim), Yunus Emre Kahriman (VfR Aalen), Elvin Kovac (Unbekannt), Merdan Babatas (Unbekannt), Marlon Herderich (Unbekannt), Mateo Markovic (Unbekannt), Mateo Markovic (), Mustafa Bicer (Unbekannt), Rion Gashi (Unbekannt), Luca Wöhrle (1. Göppinger SV), Kenay Ferli (Unbekannt), Philipp Gellert (Unbekannt), Stefano Savarese (1. FC Bruchsal 1899 e.V.), Wycliff Yeboah (FC-Astoria Walldorf), Stefano Savarese (1. FC Bruchsal 1899 e.V.), Mateo Markovic (1. FC Bruchsal 1899 e.V.), Yves Borie (SV Oberachern), Luca Wöhrle (1. Göppinger SV), Chigaemezu Francis Ubabuike (Ziel unbekannt ), Chigaemezu Francis Ubabuike (1. Göppinger SV), Pedro Lima Coutinho (TSV Schwieberdingen), Berzan Ural (TSV Weilimdorf), Jan Trampus (GU-Türk. SV Pforzheim), Josip Saravanja (TB Jahn Zeiskam)
1. FC Normannia Gmünd
Zugänge: Kilian Reik (1. FC Normannia Gmünd), Yannick Lindhorst (1. FC Normannia Gmünd), Julian Kianpour (VfR Aalen), Walter Duschek (SV Kaisersbach), Niklas Hofmeister (1. CfR Pforzheim), Miladin Filipovic (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Veljko Milojkovic (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Levin Kundruweit (FV Ravensburg), Kelecti Nkem (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Daniel Rapp (VfR Aalen)
Abgänge: Daniel Keller (Unbekannt), Angelo Barone (SSV Ehingen-Süd), Fabijan Domic (TSG Backnang), Paul Conradi (TSV Rudersberg), Joao Victor Silveira Schick (1. CfR Pforzheim), Jermain Ibrahim (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Daniel Keller (VfR Heilbronn), Luca Damiano Molinari (SG Sonnenhof Großaspach), Joshua Kopf (KSV Hessen Kassel), Mert Hikmet Arslan (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
1. Göppinger SV
Zugänge: Marcel Schmidts (SV Stuttgarter Kickers), Gabriel Galinec (FV Ravensburg), Luca Wöhrle (1. CfR Pforzheim), Gentian Lekaj (TSG Backnang), Chigaemezu Francis Ubabuike (1. CfR Pforzheim), Antonio Babic (TSG Backnang)
Abgänge: Emmanuel McDonald (FSV Frankfurt), Tyron Profis (VFC Plauen), Leon Braun (FSV Waiblingen), Tim Schraml (Vereinslos), Janick Schramm (Vereinslos), Seedy Jarju (SV Horn), Tim Schraml (TSGV Waldstetten), Gioacchino Colletti (VfR Aalen), Yannik Wolff (FV Ravensburg), Volker Mannhardt (VfR Aalen)
FC 08 Villingen
Zugänge: Fabio Pfeifhofer (FC Holzhausen), Kevin Müller (FC Holzhausen), Matthes Glück (Hallescher FC), Gian-Luca Feißt (SC Freiburg)
Abgänge: Jonas Brändle (TSG Balingen), Karlo Kuranyi (VfB Stuttgart II), Ergi Alihoxha (Ziel unbekannt), Tim Zölle (Ziel unbekannt), Ergi Alihoxha (VfR Hausen), Eduard Heckmann (FV Illertissen), Mokhtar Boulachab (Türkischer SV Singen), Mustafa Fatiras (VfB Eichstätt), Marius Kaiser (FC Zürich II)
FC Denzlingen
Zugänge: Sandro Rautenberg (FC Waldkirch), Mert Tasim (Freiburger FC), Sebastian Weizel (Karlsruher SC II), Levin Zimmermann (Bahlinger SC), Simon Schultis (FC Waldkirch), Kristian Disch (FC Waldkirch), Neven Ivancic (Freiburger FC), Julde Riggenmann (Freiburger FC)
Abgänge: Yacine Daoudi (Freiburger FC), Simon Leopold (Freiburger FC), Kevin Bernauer (Pausiert), Alex Echner (Bahlinger SC), Eric Lickert (SV Rot-Weiss Glottertal), Bajram Mecikukic (SG Ihringen / Wasenweiler)
FC Nöttingen
Zugänge: Dennis Will (TuS 1900 Niederkirchen), Maik Gärtner (1. FC Kaiserslautern II), Salvatore Catanzano (1. CfR Pforzheim), David Zenner (TSG Balingen), Egemen Sarikaya (TSG Balingen), Marco Manduzio (vereinslos), Luca Campanile (SV Fellbach), Ugur Can Tayar (FV 1918 Brühl), Tasos Leonidis (SGV Freiberg), Rafail Savvidis (Eintracht Frankfurt), Erlind Shala (SG HD-Kirchheim)
Abgänge: Ernesto De Santis (GU-Türk. SV Pforzheim), Ante Eljuga (SGV Freiberg), Dennis Klemm (1. FC Bruchsal 1899 e.V.), Simon Kranitz (1. FC Bruchsal 1899 e.V.), Enes Olgun Tubluk (VfR Mannheim), Niklas Winter (VfB Eppingen), Jimmy Marton (1. FC Bruchsal 1899 e.V.), Marko Andric (SV Rot-Weiß Walldorf)
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Zugänge: Max Stumm (TSV Heimerdingen 1910), Angelo Di Stefano (TSV Ehningen), Marcel Javier Dußling (VfR Aalen), Andreas Üstün (SV Sandhausen), Bleart Dautaj (SV Fellbach), Onesi Kuengienda (SSV Reutlingen), Tom Kleinmann (SV Stuttgarter Kickers), Nico Albrecht (SV Stuttgarter Kickers), Patrick Scheele (SV Stuttgarter Kickers), Leif Lochbrunner (TuS Ergenzingen), Daniel Ntarok (FV Löchgau), Nabil Mouhssine (VfB Bretten), Mustafa Uslu (Türkspor Neckarsulm), Tyler Tenger (SV Stuttgarter Kickers), Pantelis Diamantidis (TV Zazenhausen II), Andre Sirianni (FC-Astoria Walldorf)
Abgänge: Tim Häußermann (TSG Backnang), Kelecti Nkem (1. FC Normannia Gmünd), Pero Mamic (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Steven Neupert (Türkspor Neckarsulm), Matthias Stüber (SG Empfingen), Moustapha Kallo (SSV Zuffenhausen), Lukas Böhm (VfR Heilbronn), Junis Al-Tayeh (MTV Stuttgart), Niklas Böhm (SpVgg Neckarelz), Nikolaos Dobros (GU-Türk. SV Pforzheim)
FSV Hollenbach
Zugänge: Jason Wink (FC-Astoria Walldorf II), Joshua Klöpfer (SG Sonnenhof Großaspach), Umut Ünlü (TS Mosbach), Inas Music (SpVgg Satteldorf)
Abgänge: Lorenz Minder (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Philipp Hörner (TSV Tauberbischofsheim), Noah Krieger (SGM Kreßberg), Boris Nzuzi (TURA Untermünkheim), Maurice Brauns (TSG Backnang), Jakob Stadtmüller (VfR Gommersdorf), Baba Mbodji (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
FV Ravensburg
Zugänge: Leon Gorgol (FV Rot-Weiß Weiler), Benjamin Rabic (FV Ravensburg), Paul Schwarz (FV Ravensburg), Enes Altay (SSV Ulm 1846 Fußball), Adam Heilig (FV Ravensburg), Luan Kukic (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Maximilian Bachmann (VfR Heilbronn), Yilmaz Daler (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Nesreddin Kenniche (VfR Aalen), Yannik Wolff (1. Göppinger SV), Roman Reinelt (inaktiv, zuletzt FC Augsburg II)
Abgänge: Ramon Castellucci (SV Stuttgarter Kickers), Levin Kundruweit (1. FC Normannia Gmünd), Daniel Schachtschneider (TSV Berg), Daniel Geiselhart (TSV Berg), Jan Zwischenbrugger (Karriereende), Jannik Fippl (TSV Landsberg), Philipp Kirsamer (FC Memmingen), Thomas Zimmermann (SG Baienfurt), Gabriel Galinec (Unbekannt ), Ümüt Sönmez (Unbekannt ), Gabriel Galinec (1. Göppinger SV), Dominik Wieland (TSV Neu-Ulm)
Karlsruher SC II
Zugänge: Philipp Sonn (Bahlinger SC), Nico Engel (SG Sonnenhof Großaspach), Tim Schunck (Karlsruher SC), Mateo Kritzer (Karlsruher SC), Houssam Arbai (Karlsruher SC), Jassin Manai (Karlsruher SC)
Abgänge: Sebastian Weizel (FC Denzlingen), Mathias Moritz (SV Spielberg), Felix Lutz (FV Fortuna Heddesheim), Dominik Salz (1. CfR Pforzheim), Silas Meier (SV Oberachern), Thomas Leng Souchard (FC Progrès Niederkorn)
SSV Reutlingen
Zugänge: Willie Till Sauerborn (VfR Aalen), Oskar Prokopchuk (1. FC Kaiserslautern II), Marlon Gangloff (SSV Vorsfelde), Tim Becker (TV Echterdingen)
Abgänge: Jannis Röhm (VfL Pfullingen), David Kemmler (VfL Pfullingen), Onesi Kuengienda (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Marco Gaiser (Young Boys Reutlingen)
SV Oberachern
Zugänge: Yves Borie (1. CfR Pforzheim), Bastian Barnick (1. FC Bruchsal 1899 e.V.), Silas Meier (Karlsruher SC II), Benny Kropp (Offenburger FV), Aaron Heuberger (Offenburger FV), Jan Burkart (1. SV Mörsch), Henri Scherer (FCSR Haguenau), Noa Bauer (FCSR Haguenau), Hans Koch (Acherner JFV), Leon Müller (TuS Mechtersheim)
Abgänge: Cemal Durmus (1. CfR Pforzheim), Kevin Giessler (SC Lahr), Benny Kropp (SV Stadelhofen), Aaron Heuberger (SV Stadelhofen)
TSG Backnang
Zugänge: Lukas Glaser (FC Esslingen), Charalambos Parharidis (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Yusuf Tirso (1. CfR Pforzheim), Fabijan Domic (1. FC Normannia Gmünd), Tim Häußermann (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Julien Birzer (SG Sonnenhof Großaspach), Maurice Brauns (FSV Hollenbach), Mark Gashi (SG Sonnenhof Großaspach), Francesco Alterino (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Marlon Suckut (SV Stuttgarter Kickers), Terry Asare (BSG Chemie Leipzig), Ayman Mouhssine (SV Spielberg)
Abgänge: Enrico Caruso (berufliche Gründe), Steffen Bönisch (Leihe ende), Yasin Raouafi (1. CfR Pforzheim), Jan Sonntag (unbekannt), Kadir Cetiner (unbekannt), Marcel Schleicher (Unbekannt ), Shaban Veselaj (VfR Mannheim), Marcel Schleicher (TSV Oberensingen), Jan Sonntag (SV Germania Bietigheim), Claudio Paterno (Spvgg Rommelshausen), Gentian Lekaj (1. Göppinger SV), Antonio Babic (1. Göppinger SV)
TSV Essingen
Zugänge: Gökalp Kilic (FV Illertissen), Tom König (1. FC Heidenheim), Leon Leuze (SV Fellbach), Benjamin Dudda (SGV Freiberg), Lirim Hoxha (ZFC Meuselwitz), Alexander Paul (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Alessandro Maurizio Maxim Brauns (TSV Essingen), Daniel Schelhorn (SpVgg Ansbach), Daniel Dambacher (VfR Aalen)
Abgänge: Dean Melo (VfR Aalen), Tim Ulrich Ruth (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Tim Seifert (VfR Mannheim), Ceyhan Dayan (Vereinslos), Lukas Rösch (Karriereende), Felix Nierichlo (TSV Michelfeld 1954)
Türkischer SV Singen
Zugänge: Gianluca Serpa (1. FC Rielasingen-Arlen), Dominik Almeida (1. FC Rielasingen-Arlen), Nedzad Plavci (ESV Südstern Singen), Mokhtar Boulachab (FC 08 Villingen), David Kercek (FC Winterthur), Fabio Krißler (FC 08 Villingen II), Oleksandr Balazh (FC 08 Villingen II), Ege Öztürk (DJK Donaueschingen), Tugay Ötztürk (DJK Donaueschingen), Batuhan Bak (FC 1932 Pfaffenweiler), Omar Bun Ceesay (SC Pfullendorf), Christian Mendes Cavalcanti (Türkischer SV Singen), Marcel Wetterer (FC Gutmadingen), Josip Barjasic (ESV Südstern Singen)
Abgänge: Christian Mendes Cavalcanti (Türkischer SV Singen), Redon Ismajli (VfR Stockach), Mike Kipka (FC Singen 04), Veysel Kayantas (ESV Südstern Singen), Luca Cantarella (unbekannt), Andrei-Alexandru Burdun (Spvgg 06 Trossingen)
Türkspor Neckarsulm
Zugänge: Tom Marmein (VfR Heilbronn), Philipp Seybold (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Jan Dietrich (VfK Diedesheim), Amir Brockman (FC Esslingen), Jonas Eichinger (FC Esslingen), André-Dennis Croitoru (SGV Freiberg), Steven Neupert (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Murat Zeyrek (VfR Heilbronn), Koray Kilic (FC Zuzenhausen), Mustafa Sungur (FSV Waiblingen), Denis Begovic (VfB Bad Rappenau), Fabio Lettieri (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Ouadie Barini (Wacker Obercastrop), Alban Kastrati (Ziel unbekannt), Rexhepi Blerian (Ziel unbekannt), Mert Ali Icmez (Ziel unbekannt), Ramazan Yurtsever (SG SC Abstatt II), Malte Moos (FC Arminia 03 Ludwigshafen), Mustafa Uslu (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Amin Yazji (VfB Eppingen), Jonathan Zinram-Kisch (TSV Weilimdorf), Matej Barisic (TSV Weilimdorf), Adrian Heinle (TSG Neustrelitz), Rexhepi Blerian (FC Union Heilbronn)
VfR Aalen
Zugänge: Dean Melo (TSV Essingen), Maximilian Otto (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Beniamino Molinari (Vereinslos), Muhadin Sulejmani (SV Stuttgarter Kickers), Tarik Schwinger (VfR Aalen), Loris Groß (VfR Aalen), Yunus Emre Kahriman (1. CfR Pforzheim), Ünal Akinci (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Giuseppe Catizone (FSV Waiblingen), Paul König (FC St. Gallen II), Thomas Geyer (SSV Ulm 1846 Fußball), Vico Meien (SV Stuttgarter Kickers), Volker Mannhardt (1. Göppinger SV), Oleksii Ohurtsov (DJK Ammerthal)
Abgänge: Sadio Dembélé (ZSKA 1948 Sofia), Baran Parlak (TSV Bad Boll), Daniel Rapp (1. FC Normannia Gmünd), Matino Schlotterbeck (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Leon Maier (SG Sonnenhof Großaspach), Mussa Fofanah (FV Illertissen), Lucas Torres Farias (SpVgg Greuther Fürth II), Willie Till Sauerborn (SSV Reutlingen), Nesreddin Kenniche (FV Ravensburg), Mario Szabo (TSV Nördlingen)
VfR Mannheim
Zugänge: Tim Seifert (TSV Essingen), Sven Mende (1. CfR Pforzheim), Enes Olgun Tubluk (FC Nöttingen), Luca Pedretti (VfR Wormatia Worms), Shaban Veselaj (TSG Backnang), Lennart Thum (TSV Schott Mainz), Leo Wemhoener (SV Waldhof Mannheim II)
Abgänge: Michel Witte (FV Illertissen), Altin Vrella (VfR Wormatia Worms), Yakup Polat (FC Arminia 03 Ludwigshafen), Andrew Wooten (TuS Mechtersheim), Manfred Osei Kwadwo (FSV Jägersburg)