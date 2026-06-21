 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Oberliga Baden-Württemberg: Letzter Platz wird heute vergeben

Im Rückspiel gastiert der SC Lahr beim württembergischen Verbandsliga-Vizemeister.

von Timo Babic · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Trebuth

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VL Südbaden
Verbandsliga WFV 25/26
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OL Baden-Württemberg

Im finalen Rückspiel der 2. Runde in der Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg kommt es erneut zum Aufeinandertreffen des württembergischen Verbandsliga-Vizemeister FC Holzhausen und des südbadischen Vertreters SC Lahr.

Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 1. Runde

Hinspiel

SC Lahr – 1. FC Bruchsal 1899 e.V. 1:2
Schiedsrichter: Maurice Rummel (Balingen)
Tore: 0:1 Jimmy Marton (35.), 0:2 Jonas Malsam (85.), 1:2 Nico Schumacher (90.+1)

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Rückspiel

So., 07.06.2026, 17:00 Uhr
1. FC Bruchsal 1899 e.V.
1. FC Bruchsal 1899 e.V.1.FCBruchsal
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
4
n.E.
6
Abpfiff
1. FC Bruchsal 1899 e.V. – SC Lahr 4:6 n.E.
Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen) - Zuschauer: 800
Tore: 0:1 Konstantin Fries (29. Foulelfmeter), 1:1 Paulino de Tullio (69.), 1:2 Konstantin Fries (90.+1)
Gelb-Rot: Kevin Sollorz (90./1. FC Bruchsal 1899 e.V./)

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Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg - 2. Runde

Hinspiel

Sa., 13.06.2026, 15:30 Uhr
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
1
1
+Video

SC Lahr – FC Holzhausen 1:1
Zuschauer: 1200
Tore: 0:1 Tim Steinhilber (42.), 1:1 Jannis Kalt (76.)

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Rückspiel

Heute, 15:00 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
15:00live

Das Hinspiel beim SC Lahr war spielerisch kein Leckerbissen, beide Teams egalisierten sich über weite Strecken und so trennten sich die beiden verbliebenen Relegationsteilnehmer am Ende mit einem Remis. Dementsprechend ist die Grundlage für das Rückspiel geschaffen: Wer gewinnt, erhält den letzten Startplatz in der Oberliga Baden-Württemberg. Holzhausen freut sich über den Heimvorteil, wobei Lahr seine Auswärtsstärke auf den Platz bringen will.

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