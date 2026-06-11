Oberliga Baden-Württemberg: Ein Teilnehmer wird noch gesucht

Nach dem Abschluss der gestrigen Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest steht nun nur noch ein Teilnehmer der Oberliga Baden-Württemberg aus. Durch den Sieg des VfR Mannheim in der Relegation hat sich Türkpor Neckarsulm retten können. Gleichzeitig wird nun in der 2. Runde der Relegation zur Oberliga der letzte Platz zwischen den beiden Verbandsliga-Vizemeistern FC Holzhausen und SC Lahr vergeben.
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1. TSG Balingen (Absteiger)
2. Bahlinger SC (Absteiger)
3. 1. FC Mühlhausen (Aufsteiger)
4. FC Teningen (Aufsteiger)
5. Young Boys Reutlingen (Aufsteiger)
6. SSV Reutlingen
7. FC Nöttingen
8. 1. CfR Pforzheim
9. FC 08 Villingen
10. 1. FC Normannia Gmünd
11. FV Ravensburg
12. TSV Essingen
13. TSG Backnang
14. SV Oberachern
15. Türkischer SV Singen
16. Karlsruher SC II
17. Türkspor Neckarsulm
18. Sieger der Aufstiegsrelegation (FC Holzhausen / SC Lahr)
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