Oberliga Baden-Württemberg: Ein Teilnehmer wird noch gesucht

von Timo Babic · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Nach dem Abschluss der gestrigen Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest steht nun nur noch ein Teilnehmer der Oberliga Baden-Württemberg aus. Durch den Sieg des VfR Mannheim in der Relegation hat sich Türkpor Neckarsulm retten können. Gleichzeitig wird nun in der 2. Runde der Relegation zur Oberliga der letzte Platz zwischen den beiden Verbandsliga-Vizemeistern FC Holzhausen und SC Lahr vergeben.

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Das sind alle Teilnehmer der Oberliga Baden-Württemberg 2026/27

1. TSG Balingen (Absteiger)

2. Bahlinger SC (Absteiger)

3. 1. FC Mühlhausen (Aufsteiger)

4. FC Teningen (Aufsteiger)

5. Young Boys Reutlingen (Aufsteiger)

6. SSV Reutlingen

7. FC Nöttingen

8. 1. CfR Pforzheim

9. FC 08 Villingen

10. 1. FC Normannia Gmünd

11. FV Ravensburg

12. TSV Essingen

13. TSG Backnang

14. SV Oberachern

15. Türkischer SV Singen

16. Karlsruher SC II

17. Türkspor Neckarsulm

18. Sieger der Aufstiegsrelegation (FC Holzhausen / SC Lahr)

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