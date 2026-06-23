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Oberliga Baden-Württemberg: Diese Sommertransfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Aktuelle Teams der Oberliga Baden-Württemberg
1. CfR Pforzheim
Trainer: Pablo Gil Sarrion
Zugänge: Marvin Gnaase (1. FC Normannia Gmünd), Vincent Fitze (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Simon Guggenbühler (Karlsruher SC U19), Pius Albrecht (1. FC Normannia Gmünd), Gianluca Trianni (Türkspor Neckarsulm), Tom Kleinmann (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Dorde Smiljic (FC Esslingen), Demian Bernsee Villiers (FSV Waiblingen), Emre Yalcin (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Pedro Almeida Morais (TSG Balingen), Enrique Katsianas-Sanchez (TSG Balingen), Met Millaku (KF Dukagjini), Pablo Gil Sarrion (Real Madrid)
Abgänge: Denis Gudzevic (SSV Reutlingen), Walter Vegelin (FC Holzhausen), Berzan Ural (SV Böblingen), Tim Schwaiger (SSV Reutlingen), Dirk Rohde (Pausiert), Faruk Karadogan (unbekannt), Julian Frey (unbekannt), Kadir Cetiner (unbekannt), Karan Altuntas (unbekannt), Leon Kehrer (unbekannt), Josua Notter (unbekannt), Desmond Grubert (unbekannt), Yannick Egle (unbekannt), Altan Uludogan (unbekannt), Yannick Egle (FC Nöttingen), Leon Kehrer (SpVgg Durlach-Aue), Desmond Grubert (SV Langensteinbach)
1. FC Normannia Gmünd
Trainer: Patrick Faber
Zugänge: Simeon Potsolidis (FV Spfr Neuhausen), Lenn Reinders (1. FC Normannia Gmünd), Danis Brkic (1. FC Normannia Gmünd), Nikola Gojkovic (1. FC Normannia Gmünd), Dominik Pfeifer (TSGV Waldstetten), Patrick Faber (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach), Nill Hauser (SV Oberachern), Ben Cahani (VfR Aalen), Luigi Mignano (SV Darmstadt 98 (U21) II), Jannic Maletic (1. FC Heidenheim), Bleart Dautaj (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
Abgänge: Nico Molinari (Stuttgarter Kickers), Zlatko Blaskic (Trennung), Walter Duschek (SV Kaisersbach), Marvin Gnaase (1. CfR Pforzheim), Pius Albrecht (1. CfR Pforzheim), Alexander Aschauer (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Zlatko Blaskic (VfR Heilbronn)
1.FC Mühlhausen
Trainer: Steffen Kretz
Zugänge: Lukas Kümmerling (ASV Eppelheim)
Abgänge: Niklas Schaffer (VfR Gommersdorf), Maximilian Blatt (VfB St. Leon)
Bahlinger SC
Trainer: Marco Schneider
Zugänge: Christian Cernenchi (FC Denzlingen), Nikita Ebel (FC Denzlingen), Silas Drumm (FC Teningen), Robert Geller (FC 08 Homburg), Philipp Sonn (Karlsruher SC II), Julde Riggenmann (FC Denzlingen), Marin Stefotic (SV Oberachern)
Abgänge: Mike Manegold (Vertragsauflösung), Luca Köbele (Ziel unbekannt), Ron Schweizer (Ziel unbekannt), Karim El Abed (Ziel unbekannt), Ferdinand Scholl (Türk Gücü Friedberg), Mike Manegold (SV Oberachern), Vasco Walz (Karlsruher SC II), Erijon Shaqiri (SpVgg Bayreuth)
FC 08 Villingen
Trainer: Matthias Uhing
Zugänge: Louis Leberer (SV Linx), Dominik Emminger (Türkischer SV Singen)
Abgänge: Christian Derflinger (TSG Balingen)
FC Holzhausen
Trainer: Daniel Seemann
Zugänge: Walter Vegelin (1. CfR Pforzheim), Felix Hörmann (TuS Ergenzingen), Leander Vochatzer (SSV Reutlingen)
Abgänge: Adrian Müller (TSG Balingen), Erind Zogu (FSV 08 Bietigheim-Bissingen)
FC Nöttingen
Trainer: Dennis Will
Zugänge: Topaz Kronmüller (FV Fortuna Heddesheim), Thomas Bauer (SV Fellbach), Melvin Avdic (Türkspor Neckarsulm), Leon Leuze (TSV Essingen), David Mitrovic (Stuttgarter Kickers), Yannick Egle (1. CfR Pforzheim), David Trivunic (1. Göppinger SV), Marco Specht (FSV Hollenbach), Christian Tom Schmidt (TSV 05 Reichenbach)
Abgänge: Stefan Zimmermann (SSV Reutlingen), Florian Krajinovic (Young Boys Reutlingen), Egemen Sarikaya (TSV Ehningen), Matej Mijic (FC-Astoria Walldorf), Marco Manduzio (FV Löchgau), Ugur Can Tayar (Ziel unbekannt), Moriz Weißer (Ziel unbekannt), Alex Hoffmann (Ziel unbekannt), Tasos Leonidis (SV Sandhausen)
FC Teningen
Trainer: Rainer Hannig
Zugänge: Jonas Schmieder (SF Elzach-Yach), Dominik Vetter (FV Nimburg), Yonas Lindscheid (Bahlinger SC II), Luis Thoma (Freiburger FC), Giuliano Perrone (Bahlinger SC II), Davin Kreutz (Bahlinger SC II), Niklas Schindler (SF Elzach-Yach)
Abgänge: Silas Drumm (Bahlinger SC), Nico Beck (SG Freiamt-Ottoschwanden), Noel Hüglin (TuS Königschaffhausen), Benjamin Mandžo (unbekannt), Alberto Nouri (unbekannt), Justin Obika (FC Denzlingen)
FV Ravensburg
Trainer: Rahman Soyudogru
Zugänge: Tim Konrad (SC Pfullendorf), Luis Kronberger (FC Lauterach), Marius Mahle (Karlsruher SC II)
Abgänge: Tyler Spitzlberger (TSV Essingen), Moritz Jeggle (TSV Berg), Tim Lauenroth (unbekannt), Manuel Geiselhart (unbekannt)
Karlsruher SC II
Trainer: Dietmar Blicker
Zugänge: Sladan Puseljic (SSV Reutlingen), Vasco Walz (Bahlinger SC), Mathias Fetsch (SC Freiburg II), Kamil Günes (eigene Jugend)
Abgänge: Jakob Weißer (SV Oberachern), Noah Hampp (SV Oberachern), Jakob Distelzweig (SV Oberachern), Philipp Sonn (Bahlinger SC), Marius Mahle (FV Ravensburg), Frederik Recktenwald (TuS Herrensohr)
SSV Reutlingen
Trainer: Thomas Herbst
Zugänge: Denis Gudzevic (1. CfR Pforzheim), Markus Wagner (Young Boys Reutlingen), Stefan Zimmermann (FC Nöttingen), Tim Schwaiger (1. CfR Pforzheim), Wycliff Yeboah (FC-Astoria Walldorf)
Abgänge: Moritz Kuhn (Young Boys Reutlingen), Maxim Schmalz (TSG Balingen), Marlon Gangloff (Vertrag ausgelaufen), Sladan Puseljic (Vertrag ausgelaufen), Dominik Hozlinger (Ziel unbekannt), Tim Wöhrle (Ziel unbekannt), Leander Vochatzer (Ziel unbekannt), Leander Vochatzer (FC Holzhausen), Tim Wöhrle (Young Boys Reutlingen), Louis Seeger (SGM Dettingen/Glems ), Sladan Puseljic (Karlsruher SC II)
SV Oberachern
Trainer: Fabian Himmel
Zugänge: Marvin Benefo (TB Jahn Zeiskam), Jakob Weißer (Karlsruher SC II), Noah Hampp (Karlsruher SC II), Jakob Distelzweig (Karlsruher SC II), Mike Manegold (Bahlinger SC), Kareem Al Yahya (SV Linx)
Abgänge: Bastian Barnick (FC Bienwald Kandel), Yves Borie (), Aleksei Carnier (USA), Robin Mörmann (), Marin Stefotic (), Nill Hauser (1. FC Normannia Gmünd), Joshua Seibert (SV Stadelhofen), Marin Stefotic (Bahlinger SC), Eser Gümüs (Young Boys Reutlingen)
TSG Backnang
Trainer: Mario Marinic
Zugänge: Max Stumm (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Luca Battista (TSG Balingen), Nick Hellmann (Türkspor Neckarsulm), Lukas Böhm (VfR Heilbronn), Noel Leandro Guerriero (Sportfreunde Schwäbisch Hall), Cayan Demirköprü (SG Sonnenhof Großaspach), Sidar Demirköprü (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Ali Ferati (FSV Waiblingen), Thomas Doser (beendet Laufbahn), Ayman Mouhssine (Ziel unbekannt), Mark Gashi (Leihe Ende), Patrick Tichy (FSV Waiblingen), Mika Müller (FSV Waiblingen), Sebastian Gleißner (SG Weinstadt), Gianni Mollo (TB Beinstein), Luis Sadler (berufliche Gründe)
TSG Balingen
Trainer: Michael Schilling
Zugänge: Michael Schilling (1. FC Rielasingen-Arlen), Adrian Müller (FC Holzhausen), Henoch Grauer (TSG Tübingen), Christian Derflinger (FC 08 Villingen), Mika Stauß (SSV Reutlingen), Maxim Schmalz (SSV Reutlingen), Tom Gerlach (SV Stuttgarter Kickers), Björn Winter (1. FC Rielasingen-Arlen), Florian Barth (TSG Balingen II), Noah Braun (TSG Balingen II), Noel Feher (TSG Balingen II), Dustin Fritz (TSG Balingen II), David Haas (TSG Balingen II), Noah Neff (TSG Balingen II)
Abgänge: Murat Isik (SSV Ulm 1846 Fußball), Elvin Kovac (Ziel unbekannt), Amney Moutassime (Ziel unbekannt), Ole Deininger (Ziel unbekannt), Enrique Katsianas-Sanchez (Ziel unbekannt), Zeki Görkem Koca (Ziel unbekannt), Pedro Almeida Morais (Ziel unbekannt), Luca Battista (Ziel unbekannt), Tim Hannak (Ziel unbekannt), David Girmann (SGV Freiberg), Daniel Güney (Ziel unbekannt), Philipp Reitter (Ziel unbekannt), Jacques Adade (Ziel unbekannt), Marko Pilic (Ziel unbekannt), Mirhan Inan (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Halim Eroglu (SSV Ulm 1846 Fußball), Pedro Almeida Morais (1. CfR Pforzheim), Enrique Katsianas-Sanchez (1. CfR Pforzheim), Daniel Güney (1. Göppinger SV), Tim Hannak (FC Esslingen)
TSV Essingen
Trainer: Simon Köpf
Zugänge: Simon Gruber (TSV Nördlingen), Tarik Schwinger (VfR Aalen), Tyler Spitzlberger (FV Ravensburg), David Braig (Stuttgarter Kickers)
Abgänge: Tom Österle (TSV Crailsheim), Patrick Funk (beendet Spielerkarriere), Alessandro Abruscia (Vereinslos), Lirim Hoxha (Vereinslos), Max Neunhoeffer (Vereinslos), Steffen Lang (Unbekannt), Leon Leuze (FC Nöttingen)
Türkischer SV Singen
Trainer: Slobodan Maglov
Zugänge: keine
Abgänge: Dominik Emminger (FC 08 Villingen)
Türkspor Neckarsulm
Trainer: Hüseyin Kandazoglu
Zugänge: keine
Abgänge: Murat Zeyrek (TG Böckingen), Melvin Avdic (FC Nöttingen), Nick Hellmann (TSG Backnang), Philipp Seybold (TSG Öhringen), Gianluca Trianni (1. CfR Pforzheim), Jonas Eichinger (SV Fellbach)
Young Boys Reutlingen
Trainer: Volker Grimminger
Zugänge: Moritz Kuhn (SSV Reutlingen), Florian Krajinovic (FC Nöttingen), Tim Wöhrle (SSV Reutlingen), Alija Enilson (SSV Reutlingen), Andrija Milenkovic (SSV Reutlingen), Mika Seeger (SV Stuttgarter Kickers), Lucas Pogadl (SSV Reutlingen), Liam Asmelash (SSV Reutlingen), Eser Gümüs (SV Oberachern)
Abgänge: Markus Wagner (SSV Reutlingen), Eimen Zalloumi (TSVgg Plattenhardt), Labid Ahmed Qadeer (VfL Pfullingen)