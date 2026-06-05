– Foto: Carsten Trebuth
Oberliga Baden-Württemberg: Diese Sommertransfers stehen schon fest
Auf FuPa gibt es die Übersicht.
von Timo Babic · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Aktuelle Teams der Oberliga Baden-Württemberg
1. CfR Pforzheim
Trainer: Dirk Rohde
Zugänge: keine
Abgänge: Denis Gudzevic (SSV Reutlingen), Walter Vegelin (FC Holzhausen), Berzan Ural (SV Böblingen), Tim Schwaiger (SSV Reutlingen)
1. FC Normannia Gmünd
Trainer: Zlatko Blaskic
Zugänge: Mergim Collaku (TSV Schornbach), Simeon Potsolidis (FV Spfr Neuhausen), Lenn Reinders (1. FC Normannia Gmünd), Danis Brkic (1. FC Normannia Gmünd), Nikola Gojkovic (1. FC Normannia Gmünd), Dominik Pfeifer (TSGV Waldstetten), Patrick Faber (TSG Hofherrnweiler-Unterrombach)
Abgänge: Nico Molinari (SV Stuttgarter Kickers), Zlatko Blaskic (Trennung), Walter Duschek (SV Kaisersbach)
1. Göppinger SV
Trainer: Gianni Coveli
Zugänge: Philip Udogu (vereinslos)
Abgänge: Kevin Dicklhuber (TSV Ottenbach)
FC 08 Villingen
Trainer: Matthias Uhing
Zugänge: Louis Leberer (SV Linx)
Abgänge: Christian Derflinger (TSG Balingen)
FC Denzlingen
Trainer: Marco Dufner
Zugänge: Justin Obika (FC Teningen), David Dantis (Freiburger FC), Mehmet Kaya (Freiburger FC), Ron Schweizer (Bahlinger SC), Marvin Mettenberger (VfR Hausen)
Abgänge: Oliver Gümpel (VfR Hausen), Christian Cernenchi (Bahlinger SC), Nikita Ebel (Bahlinger SC), Dimitri Siakam (SC Reute)
FC Nöttingen
Trainer: Dennis Will
Zugänge: Topaz Kronmüller (FV Fortuna Heddesheim), Thomas Bauer (SV Fellbach), Melvin Avdic (Türkspor Neckarsulm)
Abgänge: Stefan Zimmermann (SSV Reutlingen), Florian Krajinovic (Young Boys Reutlingen), Egemen Sarikaya (TSV Ehningen), Matej Mijic (FC-Astoria Walldorf), Marco Manduzio (FV Löchgau), Ugur Can Tayar (Ziel unbekannt), Moriz Weißer (Ziel unbekannt), Alex Hoffmann (Ziel unbekannt)
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
Trainer: Daniel Zmpitas
Zugänge: Marlon Radel (vereinslos), Lukas Mann (FV Löchgau), Henry Alexander Strahl (SV Fellbach), Jannik Dannhäußer (VfR Heilbronn), Ivanilson Guerra Matias (FV Löchgau), Mirhan Inan (TSG Balingen), Luis Weber (VfR Heilbronn), Ali Bozatzioglou (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Komninos Delkos (FV Löchgau)
Abgänge: Alexander Götz (FV Löchgau), Max Stumm (TSG Backnang)
FSV Hollenbach
Trainer: Reinhard Schenker
Zugänge: Julian Erhardt (SpVgg Satteldorf), Lukas Schappes (FSV Hollenbach)
Abgänge: keine
FV Ravensburg
Trainer: Rahman Soyudogru
Zugänge: Tim Konrad (SC Pfullendorf)
Abgänge: keine
Karlsruher SC II
Trainer: Dietmar Blicker
Zugänge: keine
Abgänge: Jakob Weißer (SV Oberachern)
SSV Reutlingen
Trainer: Thomas Herbst
Zugänge: Denis Gudzevic (1. CfR Pforzheim), Markus Wagner (Young Boys Reutlingen), Stefan Zimmermann (FC Nöttingen), Tim Schwaiger (1. CfR Pforzheim), Wycliff Yeboah (FC-Astoria Walldorf)
Abgänge: Moritz Kuhn (Young Boys Reutlingen), Maxim Schmalz (TSG Balingen), Marlon Gangloff (Vertrag ausgelaufen), Sladan Puseljic (Vertrag ausgelaufen), Daniel Breuninger (Young Boys Reutlingen), Dominik Hozlinger (Ziel unbekannt), Tim Wöhrle (Young Boys Reutlingen), Leander Vochatzer (FC Holzhausen)
SV Oberachern
Trainer: Fabian Himmel
Zugänge: Marvin Benefo (TB Jahn Zeiskam), Jakob Weißer (Karlsruher SC II), Jakob Distelzweig (Karlsruher SC), Noah Hampp (Karlsruher SC)
Abgänge: Nick Scott (USA), Bastian Barnick (FC Bienwald Kandel), Yves Borie (), Aleksei Carnier (USA), Eser Gümüs (), Robin Mörmann (), Marin Stefotic ()
TSG Backnang
Trainer: Mario Marinic
Zugänge: Max Stumm (FSV 08 Bietigheim-Bissingen), Luca Battista (TSG Balingen)
Abgänge: David Müller (Drita Kosova Kornwestheim), Ali Ferati (FSV Waiblingen), Thomas Doser (beendet Laufbahn), Ayman Mouhssine (Ziel unbekannt), Mark Gashi (Leihe Ende), Sebastian Gleißner (SG Weinstadt), Mika Müller (FSV Waiblingen), Patrick Tichy (FSV Waiblingen), Gianni Mollo (TB Beinstein)
TSV Essingen
Trainer: Simon Köpf
Zugänge: Simon Gruber (TSV Nördlingen)
Abgänge: Tom Österle (TSV Crailsheim), Patrick Funk (Karriereende)
Türkischer SV Singen
Trainer: Slobodan Maglov
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Türkspor Neckarsulm
Trainer: Uwe Rapolder, Julian Grupp
Zugänge: keine
Abgänge: Murat Zeyrek (TG Böckingen), Melvin Avdic (FC Nöttingen)
VfR Aalen
Trainer: Beniamino Molinari
Zugänge: Michael Kleinschrodt (SG Sonnenhof Großaspach)
Abgänge: Steffen Kienle (Sportfreunde Dorfmerkingen)
VfR Mannheim
Trainer: Marcel Abele
Zugänge: keine
Abgänge: Luca Pedretti (Wormatia Worms)