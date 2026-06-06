 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Oberliga Baden-Württemberg: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Oberliga Baden-Württemberg.

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Carsten Trebuth/FuPa-Grafik

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OL Baden-Württemberg
FC 08 Villingen
1. Göppinger SV
Karlsruher SC II
FC Denzlingen

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Oberliga Baden-Württemberg

Torhüter

Josip Barjasic (Türkischer SV Singen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Calvin Körner (1. FC Normannia Gmünd): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Thomas Geyer (VfR Aalen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Lukas Hornek (TSG Backnang): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Khery Hamka (FC Nöttingen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Sasa Maksimovic (VfR Aalen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Dean Melo (VfR Aalen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.

Nicolas Jann (FV Ravensburg): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Nesreddin Kenniche (FV Ravensburg): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.

Marcel Sökler (SSV Reutlingen & FC 08 Villingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

Niklas Antlitz (VfR Aalen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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