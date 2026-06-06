Oberliga Baden-Württemberg: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Josip Barjasic (Türkischer SV Singen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Calvin Körner (1. FC Normannia Gmünd): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Thomas Geyer (VfR Aalen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Lukas Hornek (TSG Backnang): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Khery Hamka (FC Nöttingen): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Sasa Maksimovic (VfR Aalen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Dean Melo (VfR Aalen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Nicolas Jann (FV Ravensburg): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Nesreddin Kenniche (FV Ravensburg): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Marcel Sökler (SSV Reutlingen & FC 08 Villingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Niklas Antlitz (VfR Aalen): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
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