Allgemeines
– Foto: Ralf Just

Oberliga Baden-Württemberg: Die Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Oberliga Baden-Württemberg.

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Oberliga Baden-Württemberg

Torhüter

Josip Barjasic (Türkischer SV Singen)

---

Defensive

Thomas Geyer (VfR Aalen)

Stefan Zimmermann (FC Nöttingen)

Lukas Hornek (TSG Backnang)

---

Mittelfeld

Nicolas Jann (FV Ravensburg)

Dean Melo (VfR Aalen)

Sasa Maksimovic (VfR Aalen)

Georgios Pintidis (FC 08 Villingen)

---

Angriff

Lennart Thum (VfR Mannheim)

Niklas Antlitz (VfR Aalen)

Maximilian Ziesche (1. Göppinger SV)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

