Oberliga Baden-Württemberg: Die Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Josip Barjasic (Türkischer SV Singen)
Thomas Geyer (VfR Aalen)
Stefan Zimmermann (FC Nöttingen)
Lukas Hornek (TSG Backnang)
Nicolas Jann (FV Ravensburg)
Dean Melo (VfR Aalen)
Sasa Maksimovic (VfR Aalen)
Georgios Pintidis (FC 08 Villingen)
Lennart Thum (VfR Mannheim)
Niklas Antlitz (VfR Aalen)
Maximilian Ziesche (1. Göppinger SV)
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
