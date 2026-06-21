Oberliga Baden-Württemberg: Das Teilnehmerfeld ist komplett

Nach dem Abschluss der Relegationsrunde ist nun auch das Teilnehmerfeld der Oberliga Baden-Württemberg für die kommende Saison komplett. Neben zwei Absteiger (Bahlinger SC, TSG Balingen) aus der Regionalliga Südwest, ergänzen auch die drei Verbandsliga-Meister (FC Teningen, Young Boys Reutlingen, 1. FC Mühlhausen) und der Sieger der Aufstiegsrunde das Feld.
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1. TSG Balingen (Absteiger)
2. Bahlinger SC (Absteiger)
3. 1. FC Mühlhausen (Aufsteiger)
4. FC Teningen (Aufsteiger)
5. Young Boys Reutlingen (Aufsteiger)
6. SSV Reutlingen
7. FC Nöttingen
8. 1. CfR Pforzheim
9. FC 08 Villingen
10. 1. FC Normannia Gmünd
11. FV Ravensburg
12. TSV Essingen
13. TSG Backnang
14. SV Oberachern
15. Türkischer SV Singen
16. Karlsruher SC II
17. Türkspor Neckarsulm
18. FC Holzhausen (Sieger der Aufstiegsrelegation)
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