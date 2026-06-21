Oberliga Baden-Württemberg: Das Teilnehmerfeld ist komplett

von Timo Babic · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Nach dem Abschluss der Relegationsrunde ist nun auch das Teilnehmerfeld der Oberliga Baden-Württemberg für die kommende Saison komplett. Neben zwei Absteiger (Bahlinger SC, TSG Balingen) aus der Regionalliga Südwest, ergänzen auch die drei Verbandsliga-Meister (FC Teningen, Young Boys Reutlingen, 1. FC Mühlhausen) und der Sieger der Aufstiegsrunde das Feld.

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Das sind alle Teilnehmer der Oberliga Baden-Württemberg 2026/27

1. TSG Balingen (Absteiger)

2. Bahlinger SC (Absteiger)

3. 1. FC Mühlhausen (Aufsteiger)

4. FC Teningen (Aufsteiger)

5. Young Boys Reutlingen (Aufsteiger)

6. SSV Reutlingen

7. FC Nöttingen

8. 1. CfR Pforzheim

9. FC 08 Villingen

10. 1. FC Normannia Gmünd

11. FV Ravensburg

12. TSV Essingen

13. TSG Backnang

14. SV Oberachern

15. Türkischer SV Singen

16. Karlsruher SC II

17. Türkspor Neckarsulm

18. FC Holzhausen (Sieger der Aufstiegsrelegation)

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