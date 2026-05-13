Oberliga Baden-Württemberg: Das Restprogramm im Überblick

Die aktuelle Saison der Oberliga Baden-Württemberg biegt langsam auf die Zielgerade ein. Dazu wirft FuPa den Blick auf das Restprogramm aller Teams.
1. VfR Aalen (Punktzahl: 77)
32. Spieltag: (H) 1. CfR Pforzheim (7.)
33. Spieltag: (A) SV Oberachern (6.)
34. Spieltag: (H) TSG Backnang (11.)
2. VfR Mannheim (Punktzahl: 63)
32. Spieltag: (H) Türkspor Neckarsulm (14.)
33. Spieltag: (A) 1. CfR Pforzheim (7.)
34. Spieltag: (H) SV Oberachern (6.)
3. FC Nöttingen (Punktzahl: 54)
32. Spieltag: (H) FV Ravensburg (4.)
33. Spieltag: (H) TSV Essingen (5.)
34. Spieltag: (A) FSV 08 Bietigheim-Bissingen (17.)
4. FV Ravensburg (Punktzahl: 53)
32. Spieltag: (A) FC Nöttingen (3.)
33. Spieltag: (H) FSV 08 Bietigheim-Bissingen (17.)
34. Spieltag: (A) 1. FC Normannia Gmünd (12.)
5. TSV Essingen (Punktzahl: 53)
32. Spieltag: (A) Türkischer SV Singen (16.)
33. Spieltag: (A) FC Nöttingen (3.)
34. Spieltag: (H) SSV Reutlingen (9.)
6. SV Oberachern (Punktzahl: 48)
32. Spieltag: (A) 1. Göppinger SV (13.)
33. Spieltag: (H) VfR Aalen (1.)
34. Spieltag: (A) VfR Mannheim (2.)
7. 1. CfR Pforzheim (Punktzahl: 45)
32. Spieltag: (A) VfR Aalen (1.)
33. Spieltag: (H) VfR Mannheim (2.)
34. Spieltag: (A) FSV Hollenbach (15.)
8. FC 08 Villingen (Punktzahl: 44)
32. Spieltag: (A) FSV Hollenbach (15.)
33. Spieltag: (H) Karlsruher SC II (10.)
34. Spieltag: (A) Türkischer SV Singen (16.)
9. SSV Reutlingen (Punktzahl: 41)
32. Spieltag: (A) Karlsruher SC II (10.)
33. Spieltag: (H) Türkischer SV Singen (16.)
34. Spieltag: (A) TSV Essingen (5.)
10. Karlsruher SC II (Punktzahl: 40)
32. Spieltag: (H) SSV Reutlingen (9.)
33. Spieltag: (A) FC 08 Villingen (8.)
34. Spieltag: (H) Türkspor Neckarsulm (14.)
11. TSG Backnang (Punktzahl: 36)
32. Spieltag: (A) 1. FC Normannia Gmünd (12.)
33. Spieltag: (H) 1. Göppinger SV (13.)
34. Spieltag: (A) VfR Aalen (1.)
12. 1. FC Normannia Gmünd (Punktzahl: 35)
32. Spieltag: (H) TSG Backnang (11.)
33. Spieltag: (A) FC Denzlingen (18.)
34. Spieltag: (H) FV Ravensburg (4.)
13. 1. Göppinger SV (Punktzahl: 33)
32. Spieltag: (H) SV Oberachern (6.)
33. Spieltag: (A) TSG Backnang (11.)
34. Spieltag: (H) FC Denzlingen (18.)
14. Türkspor Neckarsulm (Punktzahl: 33)
32. Spieltag: (A) VfR Mannheim (2.)
33. Spieltag: (H) FSV Hollenbach (15.)
34. Spieltag: (A) Karlsruher SC II (10.)
15. FSV Hollenbach (Punktzahl: 32)
32. Spieltag: (H) FC 08 Villingen (8.)
33. Spieltag: (A) Türkspor Neckarsulm (14.)
34. Spieltag: (H) 1. CfR Pforzheim (7.)
16. Türkischer SV Singen (Punktzahl: 31)
32. Spieltag: (H) TSV Essingen (5.)
33. Spieltag: (A) SSV Reutlingen (9.)
34. Spieltag: (H) FC 08 Villingen (8.)
17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen (Punktzahl: 27)
32. Spieltag: (H) FC Denzlingen (18.)
33. Spieltag: (A) FV Ravensburg (4.)
34. Spieltag: (H) FC Nöttingen (3.)
18. FC Denzlingen (Punktzahl: 19)
32. Spieltag: (A) FSV 08 Bietigheim-Bissingen (17.)
33. Spieltag: (H) 1. FC Normannia Gmünd (12.)
34. Spieltag: (A) 1. Göppinger SV (13.)