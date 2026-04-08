Oberliga Baden-Württemberg: Das Restprogramm im Überblick.

Die aktuelle Saison der Oberliga Baden-Württemberg biegt langsam auf die Zielgerade ein. Dazu wirft FuPa den Blick auf das Restprogramm aller Teams.
1. VfR Aalen (Punktzahl: 58)
18. Spieltag: (A) FC Denzlingen (18.)
20. Spieltag: (A) FC Nöttingen (4.)
27. Spieltag: (A) Karlsruher SC II (10.)
28. Spieltag: (H) Türkischer SV Singen (13.)
29. Spieltag: (A) SSV Reutlingen (9.)
30. Spieltag: (H) FC 08 Villingen (7.)
31. Spieltag: (A) Türkspor Neckarsulm (16.)
32. Spieltag: (H) 1. CfR Pforzheim (8.)
33. Spieltag: (A) SV Oberachern (6.)
34. Spieltag: (H) TSG Backnang (11.)
2. VfR Mannheim (Punktzahl: 54)
20. Spieltag: (A) FV Ravensburg (5.)
27. Spieltag: (A) FSV Hollenbach (15.)
28. Spieltag: (H) Karlsruher SC II (10.)
29. Spieltag: (A) Türkischer SV Singen (13.)
30. Spieltag: (H) SSV Reutlingen (9.)
31. Spieltag: (A) FC 08 Villingen (7.)
32. Spieltag: (H) Türkspor Neckarsulm (16.)
33. Spieltag: (A) 1. CfR Pforzheim (8.)
34. Spieltag: (H) SV Oberachern (6.)
3. TSV Essingen (Punktzahl: 46)
27. Spieltag: (H) TSG Backnang (11.)
28. Spieltag: (A) FSV Hollenbach (15.)
29. Spieltag: (H) FC Denzlingen (18.)
30. Spieltag: (A) Karlsruher SC II (10.)
31. Spieltag: (H) FV Ravensburg (5.)
32. Spieltag: (A) Türkischer SV Singen (13.)
33. Spieltag: (A) FC Nöttingen (4.)
34. Spieltag: (H) SSV Reutlingen (9.)
4. FC Nöttingen (Punktzahl: 45)
20. Spieltag: (H) VfR Aalen (1.)
27. Spieltag: (A) Türkspor Neckarsulm (16.)
28. Spieltag: (H) 1. CfR Pforzheim (8.)
29. Spieltag: (A) SV Oberachern (6.)
30. Spieltag: (H) TSG Backnang (11.)
31. Spieltag: (A) FC Denzlingen (18.)
32. Spieltag: (H) FV Ravensburg (5.)
33. Spieltag: (H) TSV Essingen (3.)
34. Spieltag: (A) FSV 08 Bietigheim-Bissingen (17.)
5. FV Ravensburg (Punktzahl: 42)
20. Spieltag: (H) VfR Mannheim (2.)
27. Spieltag: (A) 1. CfR Pforzheim (8.)
28. Spieltag: (H) SV Oberachern (6.)
29. Spieltag: (A) TSG Backnang (11.)
30. Spieltag: (H) FC Denzlingen (18.)
31. Spieltag: (A) TSV Essingen (3.)
32. Spieltag: (A) FC Nöttingen (4.)
33. Spieltag: (H) FSV 08 Bietigheim-Bissingen (17.)
34. Spieltag: (A) 1. FC Normannia Gmünd (12.)
6. SV Oberachern (Punktzahl: 41)
27. Spieltag: (H) FC Denzlingen (18.)
28. Spieltag: (A) FV Ravensburg (5.)
29. Spieltag: (H) FC Nöttingen (4.)
30. Spieltag: (A) FSV 08 Bietigheim-Bissingen (17.)
31. Spieltag: (H) 1. FC Normannia Gmünd (12.)
32. Spieltag: (A) 1. Göppinger SV (14.)
33. Spieltag: (H) VfR Aalen (1.)
34. Spieltag: (A) VfR Mannheim (2.)
7. FC 08 Villingen (Punktzahl: 39)
27. Spieltag: (H) FSV 08 Bietigheim-Bissingen (17.)
28. Spieltag: (A) 1. FC Normannia Gmünd (12.)
29. Spieltag: (H) 1. Göppinger SV (14.)
30. Spieltag: (A) VfR Aalen (1.)
31. Spieltag: (H) VfR Mannheim (2.)
32. Spieltag: (A) FSV Hollenbach (15.)
33. Spieltag: (H) Karlsruher SC II (10.)
34. Spieltag: (A) Türkischer SV Singen (13.)
8. 1. CfR Pforzheim (Punktzahl: 34)
27. Spieltag: (H) FV Ravensburg (5.)
28. Spieltag: (A) FC Nöttingen (4.)
29. Spieltag: (H) FSV 08 Bietigheim-Bissingen (17.)
30. Spieltag: (A) 1. FC Normannia Gmünd (12.)
31. Spieltag: (H) 1. Göppinger SV (14.)
32. Spieltag: (A) VfR Aalen (1.)
33. Spieltag: (H) VfR Mannheim (2.)
34. Spieltag: (A) FSV Hollenbach (15.)
9. SSV Reutlingen (Punktzahl: 33)
27. Spieltag: (H) 1. FC Normannia Gmünd (12.)
28. Spieltag: (A) 1. Göppinger SV (14.)
29. Spieltag: (H) VfR Aalen (1.)
30. Spieltag: (A) VfR Mannheim (2.)
31. Spieltag: (H) FSV Hollenbach (15.)
32. Spieltag: (A) Karlsruher SC II (10.)
33. Spieltag: (H) Türkischer SV Singen (13.)
34. Spieltag: (A) TSV Essingen (3.)
10. Karlsruher SC II (Punktzahl: 33)
27. Spieltag: (H) VfR Aalen (1.)
28. Spieltag: (A) VfR Mannheim (2.)
29. Spieltag: (H) FSV Hollenbach (15.)
30. Spieltag: (H) TSV Essingen (3.)
31. Spieltag: (A) Türkischer SV Singen (13.)
32. Spieltag: (H) SSV Reutlingen (9.)
33. Spieltag: (A) FC 08 Villingen (7.)
34. Spieltag: (H) Türkspor Neckarsulm (16.)
11. TSG Backnang (Punktzahl: 33)
27. Spieltag: (A) TSV Essingen (3.)
28. Spieltag: (A) FC Denzlingen (18.)
29. Spieltag: (H) FV Ravensburg (5.)
30. Spieltag: (A) FC Nöttingen (4.)
31. Spieltag: (H) FSV 08 Bietigheim-Bissingen (17.)
32. Spieltag: (A) 1. FC Normannia Gmünd (12.)
33. Spieltag: (H) 1. Göppinger SV (14.)
34. Spieltag: (A) VfR Aalen (1.)
12. 1. FC Normannia Gmünd (Punktzahl: 30)
27. Spieltag: (A) SSV Reutlingen (9.)
28. Spieltag: (H) FC 08 Villingen (7.)
29. Spieltag: (A) Türkspor Neckarsulm (16.)
30. Spieltag: (H) 1. CfR Pforzheim (8.)
31. Spieltag: (A) SV Oberachern (6.)
32. Spieltag: (H) TSG Backnang (11.)
33. Spieltag: (A) FC Denzlingen (18.)
34. Spieltag: (H) FV Ravensburg (5.)
13. Türkischer SV Singen (Punktzahl: 30)
27. Spieltag: (H) 1. Göppinger SV (14.)
28. Spieltag: (A) VfR Aalen (1.)
29. Spieltag: (H) VfR Mannheim (2.)
30. Spieltag: (A) FSV Hollenbach (15.)
31. Spieltag: (H) Karlsruher SC II (10.)
32. Spieltag: (H) TSV Essingen (3.)
33. Spieltag: (A) SSV Reutlingen (9.)
34. Spieltag: (H) FC 08 Villingen (7.)
14. 1. Göppinger SV (Punktzahl: 27)
27. Spieltag: (A) Türkischer SV Singen (13.)
28. Spieltag: (H) SSV Reutlingen (9.)
29. Spieltag: (A) FC 08 Villingen (7.)
30. Spieltag: (H) Türkspor Neckarsulm (16.)
31. Spieltag: (A) 1. CfR Pforzheim (8.)
32. Spieltag: (H) SV Oberachern (6.)
33. Spieltag: (A) TSG Backnang (11.)
34. Spieltag: (H) FC Denzlingen (18.)
15. FSV Hollenbach (Punktzahl: 27)
27. Spieltag: (H) VfR Mannheim (2.)
28. Spieltag: (H) TSV Essingen (3.)
29. Spieltag: (A) Karlsruher SC II (10.)
30. Spieltag: (H) Türkischer SV Singen (13.)
31. Spieltag: (A) SSV Reutlingen (9.)
32. Spieltag: (H) FC 08 Villingen (7.)
33. Spieltag: (A) Türkspor Neckarsulm (16.)
34. Spieltag: (H) 1. CfR Pforzheim (8.)
16. Türkspor Neckarsulm (Punktzahl: 27)
27. Spieltag: (H) FC Nöttingen (4.)
28. Spieltag: (A) FSV 08 Bietigheim-Bissingen (17.)
29. Spieltag: (H) 1. FC Normannia Gmünd (12.)
30. Spieltag: (A) 1. Göppinger SV (14.)
31. Spieltag: (H) VfR Aalen (1.)
32. Spieltag: (A) VfR Mannheim (2.)
33. Spieltag: (H) FSV Hollenbach (15.)
34. Spieltag: (A) Karlsruher SC II (10.)
17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen (Punktzahl: 19)
27. Spieltag: (A) FC 08 Villingen (7.)
28. Spieltag: (H) Türkspor Neckarsulm (16.)
29. Spieltag: (A) 1. CfR Pforzheim (8.)
30. Spieltag: (H) SV Oberachern (6.)
31. Spieltag: (A) TSG Backnang (11.)
32. Spieltag: (H) FC Denzlingen (18.)
33. Spieltag: (A) FV Ravensburg (5.)
34. Spieltag: (H) FC Nöttingen (4.)
18. FC Denzlingen (Punktzahl: 16)
18. Spieltag: (H) VfR Aalen (1.)
27. Spieltag: (A) SV Oberachern (6.)
28. Spieltag: (H) TSG Backnang (11.)
29. Spieltag: (A) TSV Essingen (3.)
30. Spieltag: (A) FV Ravensburg (5.)
31. Spieltag: (H) FC Nöttingen (4.)
32. Spieltag: (A) FSV 08 Bietigheim-Bissingen (17.)
33. Spieltag: (H) 1. FC Normannia Gmünd (12.)
34. Spieltag: (A) 1. Göppinger SV (14.)