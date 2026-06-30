Oberliga Baden-Württemberg: Alle Testspiele im Überblick

von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

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– Foto: Y. Le Madon

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Die neue Saison steht bereits in den Startlöchern und so wirft FuPa den Blick auf alle angesetzten Testspiele der Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg.

Sa., 4. Juli, 17 Uhr - SV Fellbach (H) Sa., 11. Juli, 14:30 Uhr - VfR Aalen (H) Di., 14. Juli, 19:30 Uhr - SG Schorndorf (A) Sa., 18. Juli, 15 Uhr - VfB Stuttgart II (H)

Türkspor Neckarsulm

Sa., 11. Juli, 15 Uhr - SSV Schwäbisch Hall (A)

Di., 21. Juli, 19:30 Uhr - Spfr Schwäbisch Hall (A)

Fr., 31. Juli, 19 Uhr - 1. FC Bruchsal 1899 e.V. (H)

FV Ravensburg

Sa., 4. Juli, 14 Uhr - SSV Ehingen-Süd (A)

Mi., 8. Juli, 19 Uhr - VfB Friedrichshafen (H)

Sa., 18. Juli, 14 Uhr - FC Memmingen (A)

TSV Essingen

Sa., 4. Juli, 14:15 Uhr - FC Memmingen (A)

So., 12. Juli, 15 Uhr - SpVgg Ansbach (H)

Mi., 15. Juli, 18:30 Uhr - DJK-SG Schwabsberg/Buch (A)

Sa., 18. Juli, 10:30 Uhr - SV Waldhausen (A)

Sa., 18. Juli, 14:30 Uhr - VfR Aalen (H)

SV Oberachern

Mi., 8. Juli, 19:30 Uhr - Kehler FV (H)

Sa., 11. Juli, 12 Uhr - SC Hofstetten (A)

Mi., 15. Juli, 18:15 Uhr - Karlsruher SC U19 (H)

So., 19. Juli, 14:45 Uhr - VfB Bühl (A)

So., 19. Juli, 16 Uhr - SV Sinzheim (A)

Fr., 24. Juli, 18 Uhr - FV Ottersdorf (A)

Sa., 1. August, 14:30 Uhr - FC Auggen (H)

1. CfR Pforzheim

So., 5. Juli, 11:30 Uhr - 1. FC Ersingen (A)

SSV Reutlingen

Sa., 11. Juli, 13:30 Uhr - VfL Nagold (A)

FC 08 Villingen

Fr., 10. Juli, 19 Uhr - VfR Stockach 09 (A)

Mi., 15. Juli, 19 Uhr - Spvgg Trossingen (A)

Sa., 18. Juli, 16 Uhr - SV Stuttgarter Kickers (A)

Sa., 25. Juli, 15 Uhr - Delay Sports Berlin (H)

Karlsruher SC II

Sa., 11. Juli, 14 Uhr - Kickers Offenbach (A)

Mi., 15. Juli, 19 Uhr - TuS Mechtersheim (H)

So., 19. Juli, 14 Uhr - VfR Wormatia Worms (A)

Fr., 24. Juli, 18:30 Uhr - SC Lahr (A)

Mi., 29. Juli, 19:15 Uhr - SV Bühlertal (H)

So., 2. August, 12 Uhr - FCSR Haguenau (1.Herren) Frankreich (H)

TSG Backnang

Di., 7. Juli, 19 Uhr - FC Esslingen (A)

Sa., 11. Juli, 14 Uhr - TSV Oberensingen (A)

So., 12. Juli, 14 Uhr - SSV Steinach-Reichenbach (A)

Di., 14. Juli, 19 Uhr - TSV Weilimdorf (H)

Sa., 18. Juli, 13 Uhr - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (A)

Mi., 22. Juli, 19 Uhr - SG Schorndorf (A)

Di., 28. Juli, 19 Uhr - Spfr Schwäbisch Hall (H)

Türkischer SV Singen

So., 12. Juli, 17 Uhr - BSV 07 Schwenningen (A)

Sa., 18. Juli, 17 Uhr - FC Königsfeld (A)

Sa., 1. August, 14 Uhr - FC Singen (A)

TSG Balingen

So., 5. Juli, 14 Uhr - FC 1911 Krauchenwies/Hausen a.A./Göggingen I (A)

So., 19. Juli, 14:30 Uhr - VfB Stuttgart (H)

Bahlinger SC

Mi., 8. Juli, 18:30 Uhr - SC Wyhl (A)

Do., 16. Juli, 19 Uhr - SC Freiburg (H)

Sa., 25. Juli, 17 Uhr - FC Denzlingen (H)

Sa., 1. August, 15 Uhr - FC Wolfenweiler-Schallstadt (H)

FC Teningen

So., 5. Juli, 16:30 Uhr - FC Wolfenweiler-Schallstadt (H)

Sa., 11. Juli, 14 Uhr - SC Wyhl (A)

1. FC Mühlhausen

keine Testspiele bekannt