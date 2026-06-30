 2026-06-30T12:00:28.390Z

Allgemeines

Oberliga Baden-Württemberg: Alle Testspiele im Überblick

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Y. Le Madon

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OL Baden-Württemberg
TSG Balingen
Bahlinger SC
Mühlhausen
Teningen

Die neue Saison steht bereits in den Startlöchern und so wirft FuPa den Blick auf alle angesetzten Testspiele der Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg.

FC Nöttingen

Sa., 4. Juli, 14 Uhr - FK 03 Pirmasens (A)

1. FC Normannia Gmünd

Sa., 4. Juli, 17 Uhr - SV Fellbach (H)
Sa., 11. Juli, 14:30 Uhr - VfR Aalen (H)
Di., 14. Juli, 19:30 Uhr - SG Schorndorf (A)
Sa., 18. Juli, 15 Uhr - VfB Stuttgart II (H)

Türkspor Neckarsulm

Sa., 11. Juli, 15 Uhr - SSV Schwäbisch Hall (A)
Di., 21. Juli, 19:30 Uhr - Spfr Schwäbisch Hall (A)
Fr., 31. Juli, 19 Uhr - 1. FC Bruchsal 1899 e.V. (H)

FV Ravensburg

Sa., 4. Juli, 14 Uhr - SSV Ehingen-Süd (A)
Mi., 8. Juli, 19 Uhr - VfB Friedrichshafen (H)
Sa., 18. Juli, 14 Uhr - FC Memmingen (A)

TSV Essingen

Sa., 4. Juli, 14:15 Uhr - FC Memmingen (A)
So., 12. Juli, 15 Uhr - SpVgg Ansbach (H)
Mi., 15. Juli, 18:30 Uhr - DJK-SG Schwabsberg/Buch (A)
Sa., 18. Juli, 10:30 Uhr - SV Waldhausen (A)
Sa., 18. Juli, 14:30 Uhr - VfR Aalen (H)

SV Oberachern

Mi., 8. Juli, 19:30 Uhr - Kehler FV (H)
Sa., 11. Juli, 12 Uhr - SC Hofstetten (A)
Mi., 15. Juli, 18:15 Uhr - Karlsruher SC U19 (H)
So., 19. Juli, 14:45 Uhr - VfB Bühl (A)
So., 19. Juli, 16 Uhr - SV Sinzheim (A)
Fr., 24. Juli, 18 Uhr - FV Ottersdorf (A)
Sa., 1. August, 14:30 Uhr - FC Auggen (H)

1. CfR Pforzheim

So., 5. Juli, 11:30 Uhr - 1. FC Ersingen (A)

SSV Reutlingen

Sa., 11. Juli, 13:30 Uhr - VfL Nagold (A)

FC 08 Villingen

Fr., 10. Juli, 19 Uhr - VfR Stockach 09 (A)
Mi., 15. Juli, 19 Uhr - Spvgg Trossingen (A)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - SV Stuttgarter Kickers (A)
Sa., 25. Juli, 15 Uhr - Delay Sports Berlin (H)

Karlsruher SC II

Sa., 11. Juli, 14 Uhr - Kickers Offenbach (A)
Mi., 15. Juli, 19 Uhr - TuS Mechtersheim (H)
So., 19. Juli, 14 Uhr - VfR Wormatia Worms (A)
Fr., 24. Juli, 18:30 Uhr - SC Lahr (A)
Mi., 29. Juli, 19:15 Uhr - SV Bühlertal (H)
So., 2. August, 12 Uhr - FCSR Haguenau (1.Herren) Frankreich (H)

TSG Backnang

Di., 7. Juli, 19 Uhr - FC Esslingen (A)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - TSV Oberensingen (A)
So., 12. Juli, 14 Uhr - SSV Steinach-Reichenbach (A)
Di., 14. Juli, 19 Uhr - TSV Weilimdorf (H)
Sa., 18. Juli, 13 Uhr - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (A)
Mi., 22. Juli, 19 Uhr - SG Schorndorf (A)
Di., 28. Juli, 19 Uhr - Spfr Schwäbisch Hall (H)

Türkischer SV Singen

So., 12. Juli, 17 Uhr - BSV 07 Schwenningen (A)
Sa., 18. Juli, 17 Uhr - FC Königsfeld (A)
Sa., 1. August, 14 Uhr - FC Singen (A)

TSG Balingen

So., 5. Juli, 14 Uhr - FC 1911 Krauchenwies/Hausen a.A./Göggingen I (A)
So., 19. Juli, 14:30 Uhr - VfB Stuttgart (H)

Bahlinger SC

Mi., 8. Juli, 18:30 Uhr - SC Wyhl (A)
Do., 16. Juli, 19 Uhr - SC Freiburg (H)
Sa., 25. Juli, 17 Uhr - FC Denzlingen (H)
Sa., 1. August, 15 Uhr - FC Wolfenweiler-Schallstadt (H)

FC Teningen

So., 5. Juli, 16:30 Uhr - FC Wolfenweiler-Schallstadt (H)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - SC Wyhl (A)

1. FC Mühlhausen

keine Testspiele bekannt