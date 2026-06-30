Oberliga Baden-Württemberg: Alle Testspiele im Überblick

Die neue Saison steht bereits in den Startlöchern und so wirft FuPa den Blick auf alle angesetzten Testspiele der Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg.
FC Nöttingen
Sa., 4. Juli, 14 Uhr - FK 03 Pirmasens (A)
1. FC Normannia Gmünd
Sa., 4. Juli, 17 Uhr - SV Fellbach (H)
Sa., 11. Juli, 14:30 Uhr - VfR Aalen (H)
Di., 14. Juli, 19:30 Uhr - SG Schorndorf (A)
Sa., 18. Juli, 15 Uhr - VfB Stuttgart II (H)
Türkspor Neckarsulm
Sa., 11. Juli, 15 Uhr - SSV Schwäbisch Hall (A)
Di., 21. Juli, 19:30 Uhr - Spfr Schwäbisch Hall (A)
Fr., 31. Juli, 19 Uhr - 1. FC Bruchsal 1899 e.V. (H)
FV Ravensburg
Sa., 4. Juli, 14 Uhr - SSV Ehingen-Süd (A)
Mi., 8. Juli, 19 Uhr - VfB Friedrichshafen (H)
Sa., 18. Juli, 14 Uhr - FC Memmingen (A)
TSV Essingen
Sa., 4. Juli, 14:15 Uhr - FC Memmingen (A)
So., 12. Juli, 15 Uhr - SpVgg Ansbach (H)
Mi., 15. Juli, 18:30 Uhr - DJK-SG Schwabsberg/Buch (A)
Sa., 18. Juli, 10:30 Uhr - SV Waldhausen (A)
Sa., 18. Juli, 14:30 Uhr - VfR Aalen (H)
SV Oberachern
Mi., 8. Juli, 19:30 Uhr - Kehler FV (H)
Sa., 11. Juli, 12 Uhr - SC Hofstetten (A)
Mi., 15. Juli, 18:15 Uhr - Karlsruher SC U19 (H)
So., 19. Juli, 14:45 Uhr - VfB Bühl (A)
So., 19. Juli, 16 Uhr - SV Sinzheim (A)
Fr., 24. Juli, 18 Uhr - FV Ottersdorf (A)
Sa., 1. August, 14:30 Uhr - FC Auggen (H)
1. CfR Pforzheim
So., 5. Juli, 11:30 Uhr - 1. FC Ersingen (A)
SSV Reutlingen
Sa., 11. Juli, 13:30 Uhr - VfL Nagold (A)
FC 08 Villingen
Fr., 10. Juli, 19 Uhr - VfR Stockach 09 (A)
Mi., 15. Juli, 19 Uhr - Spvgg Trossingen (A)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - SV Stuttgarter Kickers (A)
Sa., 25. Juli, 15 Uhr - Delay Sports Berlin (H)
Karlsruher SC II
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - Kickers Offenbach (A)
Mi., 15. Juli, 19 Uhr - TuS Mechtersheim (H)
So., 19. Juli, 14 Uhr - VfR Wormatia Worms (A)
Fr., 24. Juli, 18:30 Uhr - SC Lahr (A)
Mi., 29. Juli, 19:15 Uhr - SV Bühlertal (H)
So., 2. August, 12 Uhr - FCSR Haguenau (1.Herren) Frankreich (H)
TSG Backnang
Di., 7. Juli, 19 Uhr - FC Esslingen (A)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - TSV Oberensingen (A)
So., 12. Juli, 14 Uhr - SSV Steinach-Reichenbach (A)
Di., 14. Juli, 19 Uhr - TSV Weilimdorf (H)
Sa., 18. Juli, 13 Uhr - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (A)
Mi., 22. Juli, 19 Uhr - SG Schorndorf (A)
Di., 28. Juli, 19 Uhr - Spfr Schwäbisch Hall (H)
Türkischer SV Singen
So., 12. Juli, 17 Uhr - BSV 07 Schwenningen (A)
Sa., 18. Juli, 17 Uhr - FC Königsfeld (A)
Sa., 1. August, 14 Uhr - FC Singen (A)
TSG Balingen
So., 5. Juli, 14 Uhr - FC 1911 Krauchenwies/Hausen a.A./Göggingen I (A)
So., 19. Juli, 14:30 Uhr - VfB Stuttgart (H)
Bahlinger SC
Mi., 8. Juli, 18:30 Uhr - SC Wyhl (A)
Do., 16. Juli, 19 Uhr - SC Freiburg (H)
Sa., 25. Juli, 17 Uhr - FC Denzlingen (H)
Sa., 1. August, 15 Uhr - FC Wolfenweiler-Schallstadt (H)
FC Teningen
So., 5. Juli, 16:30 Uhr - FC Wolfenweiler-Schallstadt (H)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - SC Wyhl (A)
1. FC Mühlhausen
keine Testspiele bekannt