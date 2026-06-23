 2026-06-23T10:23:26.695Z

Allgemeines

Oberliga Baden-Württemberg: Alle Testspiele im Überblick

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Verlinkte Inhalte

OL Baden-Württemberg
TSG Balingen
Bahlinger SC
Mühlhausen
Teningen

Die neue Saison steht bereits in den Startlöchern und so wirft FuPa den Blick auf alle angesetzten Testspiele der Teams aus der Oberliga Baden-Württemberg.

FC Nöttingen

keine Testspiele bekannt

1. FC Normannia Gmünd

Sa., 4. Juli, 17 Uhr - SV Fellbach (H)
Sa., 11. Juli, 14:30 Uhr - VfR Aalen (H)
Di., 14. Juli, 19:30 Uhr - SG Schorndorf (A)
Sa., 18. Juli, 15 Uhr - VfB Stuttgart II (H)

Türkspor Neckarsulm

Di., 21. Juli, 19:30 Uhr - Spfr Schwäbisch Hall (A)

FV Ravensburg

Sa., 18. Juli, 14 Uhr - FC Memmingen (A)

TSV Essingen

Sa., 4. Juli, 14:15 Uhr - FC Memmingen (A)
So., 12. Juli, 15 Uhr - SpVgg Ansbach (H)
Sa., 18. Juli, 14:30 Uhr - VfR Aalen (H)

SV Oberachern

Mi., 8. Juli, 19:30 Uhr - Kehler FV (H)
Sa., 11. Juli, 12 Uhr - SC Hofstetten (A)
Mi., 15. Juli, 18:15 Uhr - Karlsruher SC U19 (H)
So., 19. Juli, 14:45 Uhr - VfB Bühl (A)
So., 19. Juli, 16 Uhr - SV Sinzheim (A)
Fr., 24. Juli, 18 Uhr - FV Ottersdorf (A)
Sa., 1. August, 14:30 Uhr - FC Auggen (H)

1. CfR Pforzheim

So., 5. Juli, 11:30 Uhr - 1. FC Ersingen (A)

SSV Reutlingen

Sa., 11. Juli, 13:30 Uhr - VfL Nagold (A)

FC 08 Villingen

Fr., 10. Juli, 19 Uhr - VfR Stockach 09 (A)
Mi., 15. Juli, 19 Uhr - Spvgg Trossingen (A)
Sa., 18. Juli, 16 Uhr - SV Stuttgarter Kickers (A)
Sa., 25. Juli, 15 Uhr - Delay Sports Berlin (H)

Karlsruher SC II

Sa., 11. Juli, 14 Uhr - Kickers Offenbach (A)
So., 19. Juli, 14 Uhr - VfR Wormatia Worms (A)
Fr., 24. Juli, 18:30 Uhr - SC Lahr (A)

TSG Backnang

Di., 7. Juli, 19 Uhr - FC Esslingen (A)
Di., 14. Juli, 19 Uhr - TSV Weilimdorf (H)
Mi., 22. Juli, 19 Uhr - SG Schorndorf (A)
Di., 28. Juli, 19 Uhr - Spfr Schwäbisch Hall (H)

Türkischer SV Singen

So., 12. Juli, 17 Uhr - BSV 07 Schwenningen (A)
Sa., 18. Juli, 17 Uhr - FC Königsfeld (A)
Sa., 1. August, 14 Uhr - FC Singen (A)

TSG Balingen

So., 19. Juli, 14:30 Uhr - VfB Stuttgart (H)

Bahlinger SC

Mi., 8. Juli, 18:30 Uhr - SC Wyhl (A)
Do., 16. Juli, 19 Uhr - SC Freiburg U19 (H)

FC Teningen

So., 5. Juli, 16:30 Uhr - FC Wolfenweiler-Schallstadt (H)
Sa., 11. Juli, 14 Uhr - SC Wyhl (A)

1. FC Mühlhausen

keine Testspiele bekannt