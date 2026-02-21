 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Oberliga Baden-Württemberg: Absagenflut geht am Samstag weiter

Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 20. Spieltags

von Timo Babic · Heute, 10:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

Am 20. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg beginnt nach der Winterpause sofort wieder das große Ringen um Punkte – und um Ruhe. Allerdings gibt es weitere Spielabsagen.

---

Heute, 14:00 Uhr
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe II
14:00live

Zwei Teams, die sich in der Tabelle fast spiegeln – und deshalb umso mehr unter Spannung stehen. TSG Backnang ist 13. mit 22 Punkten (30:38 Tore), Karlsruher SC II (Aufsteiger) 12. ebenfalls mit 22 Punkten (27:34 Tore). Beide tragen defensive Baustellen mit sich, beide wissen: Ein guter Start nach der Pause kann den Frühling leichter machen, ein schlechter öffnet die Tür nach unten – bei vier Absteigern ein gefährlicher Gedanke. Das Hinspiel am 16.08.25 gewann Backnang auswärts 2:1: Karlsruhe II – Backnang 1:2. Nun kommt die Gegenprobe: Karlsruhe II will die Rechnung begleichen, Backnang den Beweis liefern, dass der Auswärtssieg kein Zufall war.

---

Heute, 14:00 Uhr
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
14:00live

Hier prallt das Ende der Tabelle auf den Wunsch nach Luft. FC Denzlingen (Aufsteiger) ist Schlusslicht: 10 Punkte aus 18 Spielen, 18:32 Tore. Jeder Spieltag fühlt sich für Denzlingen wie ein kleiner Endlauf an. FSV Hollenbach steht auf Rang 16 bei 20 Punkten (28:34 Tore) – noch nicht gerettet, aber mit deutlich mehr Boden unter den Füßen. Das Hinspiel am 16.08.25 war ein Ausrufezeichen: Hollenbach – Denzlingen 0:3. Genau diese Erinnerung macht das Rückspiel so brisant: Hollenbach weiß, wie weh dieser Gegner tun kann. Denzlingen klammert sich an den Fakt, dass es schon einmal klar gewonnen hat – und braucht genau diese Überzeugung, um den Abgrund nicht größer werden zu lassen.

---

Heute, 14:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
14:00

Ein Spiel, das für den einen nach Aufholen klingt und für den anderen nach Stabilisieren. FSV 08 Bietigheim-Bissingen ist 17. mit 17 Punkten (29:40 Tore) und steckt damit mitten im Sog der Abstiegsplätze. 1. Göppinger SV (Absteiger) steht als 9. bei 24 Punkten (33:26 Tore) deutlich ruhiger, aber nicht sorgenfrei – die Liga verzeiht keine längeren Schwächephasen. Das Hinspiel am 16.08.25 war brutal deutlich: Göppingen – Bissingen 5:0. Für Bissingen ist das eine offene Wunde und zugleich der größte Antrieb: Dieses 0:5 darf nicht das Gefühl bleiben, das die Saison prägt. Göppingen wiederum weiß, dass solche klaren Hinspielsiege trügerisch sein können – nach der Pause muss man es wieder neu beweisen.

---

Heute, 14:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
14:00

Ein Duell, in dem beide Seiten spüren, wie schnell die Tabelle kippt. Türkspor Neckarsulm (Aufsteiger) ist 11. mit 22 Punkten (27:33 Tore), FC 08 Villingen (Absteiger) steht als 7. bei 29 Punkten (38:34 Tore). Villingen hat mehr Punkte, aber auch eine Bilanz, die nach offenen Spielen klingt. Neckarsulm liegt nur wenige Schritte von der unteren Zone entfernt – und jeder Punkt nach der Pause ist doppelt wertvoll. Das Hinspiel am 16.08.25 gewann ausgerechnet Neckarsulm auswärts 2:0: Villingen – Neckarsulm 0:2. Villingen startet also mit Revanche im Kopf. Neckarsulm mit dem Mut, dass man diesen Gegner schon einmal kontrolliert hat.

---

Heute, 14:00 Uhr
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
Abgesagt


---

Heute, 14:30 Uhr
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
Türkischer SV Singen
Türkischer SV SingenTürk. Singen
Abgesagt

Das Spiel ist abgesagt. Diese Informationen teil der Heimverein dazu mit: "Das Spiel gegen Singen wurde abgesagt. Die heutige Platzbegehung mit dem Platzbeauftragten des SBFV hat leider ergeben, dass eine Austragung nicht möglich ist. Über einen Ersatztermin informieren wir euch zeitnah."

---

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
15:00live

Derby-Time: Ein Spiel, das nach Nachbarschaft im Tabellenkeller klingt, obwohl einer oben mitmischt. 1. FC Normannia Gmünd steht als 14. bei 20 Punkten (27:28 Tore) und braucht dringend Abstand nach unten. TSV Essingen ist Vierter mit 31 Punkten (31:32 Tore) – mitten in der Gruppe, die vom großen Wurf träumen darf, wenn die Top zwei mal stolpern. Das Hinspiel am 16.08.25 war knapp: Essingen – Normannia 2:1. Für Gmünd ist das die Erinnerung, dass man dran war – und jetzt zu Hause mehr braucht als „dran sein“. Für Essingen ist es das klassische Spiel, in dem man beweisen muss, dass Platz vier nicht nur eine Momentaufnahme ist.

---

Heute, 15:00 Uhr
FV Ravensburg
FV RavensburgFV Ravensb.
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
Abgesagt


---

Heute, 15:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
Abgesagt

Das Spiel wurde am Samstag abgesagt. Diese Informationen teilt der VfR Aalen dazu mit: "Das Spiel in Nöttingen wird nicht gespielt. Der Start aus der Winterpause verzögert sich weiterhin… Aufgrund des übermäßigen Regenfalls über die Nacht, wurde der Platz heute morgen von der Platzkommission als unbespielbar erklärt. Das Spiel in Nöttingen wird nicht gespielt. Wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden…"

