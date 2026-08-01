Oberliga Baden-Württemberg: 18 Wege zum Start

– Foto: Jens Körner

Am kommenden Freitag beginnt die neue Saison der Oberliga Baden-Württemberg. Zwei Absteiger aus der Regionalliga treffen auf etablierte Oberligisten, Rückkehrer und ambitionierte Aufsteiger. Die Chroniken der 18 Vereine erzählen von großen Höhen, schmerzhaften Rückschlägen und bemerkenswerten Wegen aus den unteren Spielklassen.

Die TSG Balingen und der Bahlinger SC kommen aus der Regionalliga Südwest. Der SSV Reutlingen bringt mehrere Spielzeiten in der 2. Bundesliga und eine weit zurückreichende Geschichte mit. Andere Vereine haben sich in wenigen Jahren aus Kreis-, Bezirks- oder Landesligen bis in die Oberliga vorgearbeitet.

Noch ist die Tabelle leer. Keine Mannschaft hat Punkte gewonnen, keine hat Boden verloren. Doch unbelastet beginnt diese Oberliga-Saison nicht. Hinter den 18 Vereinen liegen höchst unterschiedliche Wege.

Die TSG Balingen kehrt nach einer schwierigen Saison in die Oberliga Baden-Württemberg zurück. In der Spielzeit 2025/2026 belegte Balingen Platz 17 in der Regionalliga Südwest.

Am Freitag treffen damit nicht nur 18 Mannschaften aufeinander. Es begegnen sich auch unterschiedliche Erwartungen, Erinnerungen und sportliche Erfahrungen.

Ein Jahr zuvor hatte die TSG die Oberliga Baden-Württemberg auf Platz zwei abgeschlossen. Auch die Saison 2023/2024 endete für Balingen auf Platz 17 der Regionalliga Südwest.

Zuvor hatte sich der Verein mehrere Jahre in dieser Spielklasse behauptet. In der Saison 2022/2023 erreichte Balingen Platz sechs in der Regionalliga Südwest. Es folgten Platz acht 2021/2022 und Platz 15 2020/2021.

Die Spielzeit 2019/2020 beendete die TSG auf Platz 17, die Saison 2018/2019 auf Platz elf. Den Sprung in die Regionalliga hatte Balingen 2017/2018 mit Platz eins in der Oberliga Baden-Württemberg geschafft.

Davor belegte der Verein in der Oberliga Platz vier 2016/2017, Platz acht 2015/2016 und erneut Platz vier 2014/2015. Die Saison 2013/2014 endete auf Rang 13, die Spielzeit 2012/2013 auf Rang zehn.

In den weiteren Oberliga-Jahren erreichte Balingen Platz fünf 2011/2012, Platz zehn 2010/2011 und ebenfalls Platz zehn 2009/2010. In der Saison 2008/2009 kam die TSG auf Platz drei.

Den Aufstieg in die Oberliga hatte Balingen 2007/2008 als Meister der Verbandsliga Württemberg erreicht. In derselben Spielklasse wurde die Mannschaft 2006/2007 Fünfter, 2005/2006 Zweiter und 2004/2005 ebenfalls Zweiter.

Es folgten Platz sieben 2003/2004, Platz zwölf 2002/2003, Platz sieben 2001/2002 und Platz drei 2000/2001. In der Verbandsliga Württemberg stand Balingen 1999/2000 auf Platz sieben, 1998/1999 auf Platz zehn und 1997/1998 auf Platz acht.

Danach erreichte die TSG Platz elf 1996/1997 und Platz zehn 1995/1996. In der Landesliga Württemberg Staffel 4 belegte Balingen 1994/1995 Platz eins.

Die weiter zurückliegenden Daten führen in die II. Amateurliga Gruppe 4. Dort erreichte die TSG Platz sechs 1958/1959, Platz vier 1957/1958, Platz fünf 1955/1956, Platz sieben 1954/1955, Platz elf 1953/1954, Platz acht 1952/1953 und Platz neun 1951/1952.

Bahlinger SC: Nach sieben Regionalliga-Jahren zurück

Der Bahlinger SC kommt nach mehreren Jahren in der Regionalliga Südwest zurück in die Oberliga. Die Saison 2025/2026 endete für den Verein auf Platz 18.

Ein Jahr zuvor hatte Bahlingen in der Regionalliga Südwest Platz 14 belegt. In der Saison 2023/2024 wurde der BSC Dreizehnter, 2022/2023 Zehnter und 2021/2022 Neunter.

Auch die Spielzeit 2020/2021 schloss Bahlingen auf Platz neun ab. Zuvor standen Platz elf 2019/2020 und damit sieben aufeinanderfolgende Spielzeiten in der Regionalliga beziehungsweise im direkten Umfeld dieser Klasse.

Den Aufstieg hatte der Bahlinger SC 2018/2019 mit Platz eins in der Oberliga Baden-Württemberg geschafft. Ein Jahr zuvor war der Verein dort Neunter geworden. Es folgten rückblickend Platz fünf 2016/2017 und eine Regionalliga-Saison 2015/2016, die Bahlingen auf Platz 14 beendete.

In der Oberliga Baden-Württemberg erreichte der BSC 2014/2015 Platz zwei. Die Saison 2013/2014 endete auf Platz 14, die Spielzeit 2012/2013 auf Platz sechs.

Danach standen Platz elf 2011/2012, Platz 13 2010/2011 und Platz drei 2009/2010. In den Spielzeiten 2008/2009 und 2007/2008 erreichte Bahlingen die Plätze sechs und 13.

Es folgten Platz zwölf 2006/2007 und Platz zwei in der Verbandsliga Südbaden 2005/2006. In der Oberliga Baden-Württemberg wurde Bahlingen 2004/2005 Siebzehnter, 2003/2004 Fünfzehnter und 2002/2003 Vierzehnter.

Weitere Oberliga-Platzierungen waren Rang neun 2001/2002, Rang zwölf 2000/2001, Rang neun 1999/2000, Rang sechs 1998/1999 sowie jeweils Rang fünf 1997/1998 und 1996/1997.

1. FC Mühlhausen: Ein weiter Weg aus dem Heidelberger Kreis

Der 1. FC Mühlhausen geht als Meister der Verbandsliga Nordbaden in seine erste hier verzeichnete Oberliga-Saison. In der Spielzeit 2025/2026 belegte Mühlhausen Platz eins.

Ein Jahr zuvor war die Mannschaft Dritter der Verbandsliga Nordbaden geworden. Die Saison 2023/2024 endete auf Platz fünf, die Spielzeit 2022/2023 auf Platz zwei.

In der Verbandsliga belegte Mühlhausen außerdem Platz neun 2021/2022 und Platz fünf 2020/2021. Den Aufstieg in diese Klasse hatte der Verein 2019/2020 mit Platz eins in der Landesliga Rhein-Neckar geschafft.

In der Landesliga erreichte Mühlhausen zuvor Platz drei 2018/2019, Platz neun 2017/2018, Platz acht 2016/2017 und Platz zwölf 2015/2016. Es folgten Platz neun 2014/2015 und Platz elf 2013/2014.

Für die Saison 2013/2014 ist außerdem Platz sieben in der Kreisklasse C1 Heidelberg verzeichnet. In der Saison 2012/2013 wurde Mühlhausen Erster der Kreisliga Heidelberg.

Für 2011/2012 sind Platz drei in der Kreisklasse C Süd-West und Platz eins in der Kreisklasse A Heidelberg angegeben. In der Saison 2010/2011 erreichte Mühlhausen Platz neun in der Kreisklasse A Heidelberg, Platz fünf in der Kreisklasse C Süd-West und Platz elf in der Kreisliga Heidelberg.

In der Kreisklasse A Heidelberg wurde der Verein 2009/2010 Dritter. Ein Jahr zuvor belegte Mühlhausen Platz eins in der Kreisklasse B Heidelberg. Die Saison 2007/2008 endete dort auf Platz vier.

In der Kreisklasse A Heidelberg erreichte der Klub Platz 15 2006/2007 und Platz elf 2005/2006. In der Kreisliga Heidelberg wurde Mühlhausen 2004/2005 Fünfzehnter. Die Saison 2003/2004 endete mit Platz drei in der Kreisklasse A Heidelberg.

Die älteren Daten führen erneut in die Kreisliga Heidelberg. Dort belegte Mühlhausen Platz 13 1987/1988, Platz elf 1986/1987, Platz zehn 1985/1986, Platz sechs 1984/1985 und Platz elf 1983/1984.

FC Teningen: Mit dem Schwung der Meisterschaft nach oben

Der FC Teningen steigt als Meister der Verbandsliga Südbaden in die Oberliga Baden-Württemberg auf. In der Saison 2025/2026 belegte der Verein Platz eins.

In der Spielzeit 2024/2025 war Teningen Vierter geworden. Zuvor standen Platz drei 2023/2024 und Platz drei 2022/2023. Die Saison 2021/2022 endete auf Platz zehn.

In der Verbandsliga Südbaden erreichte der FC außerdem Platz 13 2020/2021 und Platz 15 2019/2020. Den Weg zurück in diese Spielklasse hatte Teningen 2018/2019 mit Platz eins in der Landesliga Südbaden Staffel 2 gefunden.

Ein Jahr zuvor war der Verein Meister der Bezirksliga Freiburg geworden. In dieser Liga hatte Teningen 2016/2017 Platz sieben und 2015/2016 Platz 13 belegt.

In der Landesliga Südbaden Staffel 2 endete die Saison 2014/2015 auf Platz 15. Danach standen Platz fünf 2013/2014, Platz zwölf 2012/2013 und Platz zehn 2011/2012.

Es folgten Platz vier 2010/2011, Platz zwei 2009/2010, Platz drei 2008/2009 und Platz acht 2007/2008.

In der Verbandsliga Südbaden wurde Teningen 2006/2007 Dreizehnter. Zuvor hatte der Klub Platz vier 2005/2006, Platz zehn 2004/2005 und Platz drei 2003/2004 erreicht.

In der Oberliga Baden-Württemberg belegte Teningen 2002/2003 Platz 16. Die Spielzeit 2000/2001 endete in derselben Liga auf Platz 18.

Karlsruher SC II: Zwischen Regionalliga und ungewöhnlichem Neubeginn

Die zweite Mannschaft des Karlsruher SC beendete die Saison 2025/2026 auf Platz zehn der Oberliga Baden-Württemberg. Ein Jahr zuvor war sie Meister der Verbandsliga Nordbaden geworden.

In den Jahren davor spielte der KSC II in deutlich niedrigeren Klassen. Die Saison 2023/2024 endete auf Platz eins der Kreisklasse B2 Karlsruhe. In derselben Liga hatte die Mannschaft 2022/2023 Platz zwei belegt.

In der Kreisklasse C1 Karlsruhe erreichte der KSC II 2021/2022 Platz eins. In der Saison 2020/2021 stand Platz eins in der Kreisklasse C3 Karlsruhe. Die Spielzeit 2019/2020 endete auf Platz sieben der Kreisklasse C1 Karlsruhe.

In der früheren Oberliga-Phase wurde Karlsruhe II 2017/2018 Fünfzehnter, 2016/2017 Zwölfter und 2015/2016 Vierter. Es folgten Platz sechs 2014/2015, Platz fünf 2013/2014 und Platz zwölf 2012/2013.

Zuvor spielte die Mannschaft mehrere Jahre in der Regionalliga Süd. Dort belegte sie Platz fünf 2011/2012, Platz zehn 2010/2011 und Platz fünf 2009/2010.

Die Spielzeiten 2008/2009 und 2007/2008 endeten jeweils auf Platz 16. Danach standen Platz 14 2006/2007 und Platz elf 2005/2006.

Den Aufstieg in die Regionalliga hatte der KSC II 2004/2005 mit Platz eins in der Oberliga Baden-Württemberg erreicht. In der Oberliga war die Mannschaft zuvor Dritter 2003/2004, Fünfzehnter 2002/2003, Elfter 2001/2002 und Achter 2000/2001 geworden.

In der Regionalliga Süd belegte Karlsruhe II Platz zwölf 1999/2000, Platz elf 1998/1999, Platz acht 1997/1998 und Platz 14 1996/1997.

In der Oberliga Baden-Württemberg wurde die Mannschaft 1995/1996 Erster und 1994/1995 Vierter. Weitere Platzierungen waren Platz 16 1992/1993, Platz drei 1991/1992, Platz acht 1990/1991 und Platz eins 1989/1990.

Es folgten Platz 16 1984/1985 und Platz 13 1983/1984. In der 1. Amateurliga Nordbaden erreichte der Karlsruher SC II 1952/1953 Platz eins.

SSV Reutlingen: Große Vergangenheit, lange Oberliga-Gegenwart

Der SSV Reutlingen beendete die Saison 2025/2026 auf Platz acht der Oberliga Baden-Württemberg. Ein Jahr zuvor war der Verein Neunter geworden.

Die Spielzeit 2023/2024 endete auf Platz 15, die Saison 2022/2023 auf Platz 14. Es folgten rückblickend Platz neun 2021/2022, Platz 13 2020/2021 und Platz 14 2019/2020.

In den weiteren Oberliga-Spielzeiten erreichte Reutlingen Platz neun 2018/2019, Platz sieben 2017/2018, Platz neun 2016/2017 und Platz elf 2015/2016.

Danach standen Platz neun 2014/2015, Platz sieben 2013/2014, Platz sieben 2012/2013 und Platz acht 2011/2012. Die Saison 2010/2011 schloss der SSV auf Platz 14 ab.

Zuvor spielte Reutlingen in der Regionalliga Süd. Dort belegte der Verein Platz 14 2009/2010, Platz zwölf 2008/2009, Platz zwölf 2007/2008 und Platz elf 2006/2007.

Den Aufstieg hatte der SSV 2005/2006 mit Platz eins in der Oberliga Baden-Württemberg erreicht. In dieser Liga standen zuvor Platz drei 2004/2005 und Platz neun 2003/2004.

In der 2. Bundesliga wurde Reutlingen 2002/2003 Sechzehnter. Die Saison 2001/2002 endete auf Platz zehn, die Spielzeit 2000/2001 auf Platz sieben.

Den Aufstieg in die 2. Bundesliga hatte der Verein 1999/2000 mit Platz eins in der Regionalliga Süd geschafft. Zuvor standen dort Platz drei 1998/1999, Platz vier 1997/1998, Platz drei 1996/1997 und Platz vier 1995/1996.

Die Saison 1994/1995 endete in der Regionalliga Süd auf Platz 14. In der Oberliga Baden-Württemberg wurde Reutlingen 1993/1994 Zweiter, 1992/1993 Dritter und 1991/1992 Erster.

Danach standen Platz drei 1990/1991, Platz zwei 1989/1990 und Platz zwei 1988/1989. Es folgten Platz sieben 1987/1988, Platz acht 1986/1987 und Platz 13 1985/1986.

In der Verbandsliga Württemberg wurde der SSV 1984/1985 Erster und 1983/1984 Siebter. In der Oberliga Baden-Württemberg folgten Platz 19 1982/1983, Platz 14 1981/1982 und Platz elf 1980/1981.

In der Verbandsliga Württemberg erreichte Reutlingen 1979/1980 Platz zwei. Die Oberliga-Saison 1978/1979 endete auf Platz 20.

In der 2. Bundesliga Süd belegte der SSV 1975/1976 Platz 20. In der Regionalliga Süd folgten Platz 17 1972/1973, Platz zehn 1971/1972, Platz 15 1970/1971 und Platz elf 1969/1970.

Danach standen Platz neun 1968/1969, Platz drei 1967/1968, Platz sechs 1966/1967, Platz acht 1965/1966, Platz zwei 1964/1965 und Platz fünf 1963/1964.

In der Oberliga Süd belegte Reutlingen Platz 14 1962/1963, Platz acht 1961/1962 und Platz fünf 1960/1961. Es folgten Platz acht 1959/1960, Platz zwölf 1958/1959 und Platz 14 1957/1958.

In der 2. Liga Süd wurde der SSV 1956/1957 Zweiter. Die Oberliga-Saison 1955/1956 endete auf Platz 15, die Spielzeit 1954/1955 auf Platz zwei.

In der 2. Liga Süd erreichte Reutlingen 1953/1954 Platz zwei und 1952/1953 Platz acht. In der Oberliga Süd wurde der Verein 1950/1951 Achtzehnter. Für die Saison 1949/1950 ist Platz zwei in der Oberliga Südwest verzeichnet.

FC Nöttingen: Eine Chronik mit großen Ausschlägen

Der FC Nöttingen beendete die Saison 2025/2026 auf Platz acht der Oberliga Baden-Württemberg. Ein Jahr zuvor war der Verein Neunter geworden.

Die Spielzeit 2023/2024 endete auf Platz 15, die Saison 2022/2023 auf Platz 14. Es folgten Platz neun 2021/2022, Platz 13 2020/2021 und Platz 14 2019/2020.

In den weiteren Oberliga-Spielzeiten erreichte Nöttingen Platz neun 2018/2019, Platz sieben 2017/2018, Platz neun 2016/2017 und Platz elf 2015/2016.

Danach standen Platz neun 2014/2015, Platz sieben 2013/2014, Platz sieben 2012/2013 und Platz acht 2011/2012. Die Saison 2010/2011 endete auf Platz 14.

In der Regionalliga Süd sind Platz 14 2009/2010, Platz zwölf 2008/2009, Platz zwölf 2007/2008 und Platz elf 2006/2007 verzeichnet.

Die Saison 2005/2006 schloss Nöttingen auf Platz eins der Oberliga Baden-Württemberg ab. Zuvor standen Platz drei 2004/2005 und Platz neun 2003/2004.

In der 2. Bundesliga erreichte der Verein Platz 16 2002/2003, Platz zehn 2001/2002 und Platz sieben 2000/2001.

In der Regionalliga Süd folgten Platz eins 1999/2000, Platz drei 1998/1999, Platz vier 1997/1998, Platz drei 1996/1997 und Platz vier 1995/1996.

Die Saison 1994/1995 endete auf Platz 14. In der Oberliga Baden-Württemberg standen anschließend Platz zwei 1993/1994, Platz drei 1992/1993 und Platz eins 1991/1992.

Es folgten Platz drei 1990/1991, Platz zwei 1989/1990 und Platz zwei 1988/1989. Danach erreichte Nöttingen Platz sieben 1987/1988, Platz acht 1986/1987 und Platz 13 1985/1986.

In der Verbandsliga Württemberg belegte der Verein Platz eins 1984/1985 und Platz sieben 1983/1984. In der Oberliga Baden-Württemberg folgten Platz 19 1982/1983, Platz 14 1981/1982 und Platz elf 1980/1981.

In der Verbandsliga Württemberg wurde Nöttingen 1979/1980 Zweiter. Die Saison 1978/1979 endete auf Platz 20 der Oberliga Baden-Württemberg.

In der 2. Bundesliga Süd ist für 1975/1976 Platz 20 angegeben. In der Regionalliga Süd folgten Platz 17 1972/1973, Platz zehn 1971/1972, Platz 15 1970/1971 und Platz elf 1969/1970.

Danach standen Platz neun 1968/1969, Platz drei 1967/1968, Platz sechs 1966/1967, Platz acht 1965/1966, Platz zwei 1964/1965 und Platz fünf 1963/1964.

In der Oberliga Süd erreichte Nöttingen Platz 14 1962/1963, Platz acht 1961/1962 und Platz fünf 1960/1961. Es folgten Platz acht 1959/1960, Platz zwölf 1958/1959 und Platz 14 1957/1958.

In der 2. Liga Süd wurde der Verein 1956/1957 Zweiter. Danach sind Platz 15 in der Oberliga Süd 1955/1956 und Platz zwei 1954/1955 verzeichnet.

In der 2. Liga Süd standen Platz zwei 1953/1954 und Platz acht 1952/1953. Die Oberliga-Saison 1950/1951 endete auf Platz 18. Für 1949/1950 ist Platz zwei in der Oberliga Südwest angegeben.

1. CfR Pforzheim: Seit Jahren in der oberen Hälfte

Der 1. CfR Pforzheim beendete die Saison 2025/2026 auf Platz sieben der Oberliga Baden-Württemberg. Ein Jahr zuvor war Pforzheim Fünfter geworden.

Die Spielzeit 2023/2024 endete auf Platz vier. Zuvor hatte der Verein 2022/2023 Platz drei erreicht. Damit stand der CfR in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren im vorderen Bereich der Tabelle.

In der Saison 2021/2022 belegte Pforzheim Platz fünf. Es folgten Platz elf 2020/2021, Platz 13 2019/2020 und Platz elf 2018/2019.

In der Oberliga Baden-Württemberg erreichte der Verein außerdem Platz 13 2017/2018, Platz acht 2016/2017 und Platz fünf 2015/2016.

Zuvor spielte Pforzheim in der Verbandsliga Nordbaden. Dort wurde die Mannschaft 2014/2015 Zweiter, 2013/2014 Siebter und 2012/2013 Vierter.

Es folgten Platz zwölf 2011/2012 und Platz sieben 2010/2011.

FC 08 Villingen: Zwischen Oberliga-Meisterschaft und Regionalliga-Abstieg

Der FC 08 Villingen beendete die Saison 2025/2026 auf Platz neun der Oberliga Baden-Württemberg. Ein Jahr zuvor hatte der Verein in der Regionalliga Südwest Platz 18 belegt.

Den Aufstieg hatte Villingen 2023/2024 mit Platz eins in der Oberliga Baden-Württemberg geschafft. In der Saison 2022/2023 war der FC Elfter geworden.

Zuvor standen Platz vier 2021/2022, Platz zehn 2020/2021 und Platz fünf 2019/2020. In der Saison 2018/2019 belegte Villingen Platz acht, ein Jahr zuvor Platz zwei.

Die Spielzeit 2016/2017 endete mit Platz eins in der Verbandsliga Südbaden. In der Oberliga Baden-Württemberg hatte Villingen zuvor Platz 16 2015/2016 und Platz 16 2014/2015 belegt.

Es folgten Platz sechs 2013/2014, Platz elf 2012/2013, Platz zwölf 2011/2012 und Platz drei 2010/2011.

Danach standen Platz 13 2009/2010, Platz zwölf 2008/2009, Platz sechs 2007/2008 und Platz vier 2006/2007.

In der Verbandsliga Südbaden wurde Villingen 2005/2006 Erster. Ein Jahr zuvor war der Klub Sechzehnter der Oberliga Baden-Württemberg geworden.

Die Saison 2003/2004 endete auf Platz eins der Verbandsliga Südbaden. In der Oberliga folgten Platz 17 2002/2003 und Platz 14 2001/2002.

Weitere Oberliga-Platzierungen waren Platz 16 1994/1995, Platz 18 1985/1986, Platz 17 1983/1984, Platz 17 1979/1980 und Platz neun 1978/1979.

In der Regionalliga Süd belegte Villingen Platz 18 1971/1972, Platz zwölf 1970/1971, Platz neun 1969/1970, Platz 13 1968/1969, Platz zehn 1967/1968 und Platz 15 1966/1967.

1. FC Normannia Gmünd: Beharrlichkeit zwischen Verband und Oberliga

Der 1. FC Normannia Gmünd beendete die Saison 2025/2026 auf Platz 13 der Oberliga Baden-Württemberg. Ein Jahr zuvor stand Platz zwölf.

Die Spielzeit 2023/2024 schloss die Normannia auf Platz sieben ab. Den Aufstieg hatte der Verein 2022/2023 mit Platz zwei in der Verbandsliga Württemberg erreicht.

In der Verbandsliga belegte Gmünd zuvor Platz vier 2021/2022, Platz sechs 2020/2021 und Platz drei 2019/2020.

Die Oberliga-Saison 2018/2019 endete auf Platz 17. In der Spielzeit 2017/2018 hatte die Normannia Platz eins in der Verbandsliga Württemberg erreicht.

Danach folgen in der Chronik Platz neun 2016/2017, Platz sieben 2015/2016, Platz vier 2014/2015 und Platz zehn 2013/2014.

In der Verbandsliga wurde Gmünd 2012/2013 Achter. In der Oberliga Baden-Württemberg standen zuvor Platz 16 2011/2012, Platz fünf 2010/2011 und Platz sieben 2009/2010.

Es folgten jeweils Platz neun 2008/2009 und 2007/2008, Platz elf 2006/2007, Platz zwölf 2005/2006 und Platz neun 2004/2005.

Den damaligen Aufstieg hatte die Normannia 2003/2004 mit Platz eins in der Verbandsliga Württemberg geschafft. Ein Jahr zuvor stand Platz fünf.

In der Bezirksliga Ostwürttemberg wurde Gmünd 1999/2000 Erster. Es folgten Platz zwei 1998/1999, Platz drei 1997/1998, Platz zwei 1996/1997 und Platz sieben 1995/1996.

Weitere Bezirksliga-Platzierungen waren Platz eins 1985/1986, Platz vier 1984/1985, Platz drei 1983/1984 und Platz zwei 1982/1983.

In der II. Amateurliga Gruppe 3 erreichte die Normannia Platz fünf 1959/1960, Platz vier 1958/1959 sowie jeweils Platz eins 1957/1958, 1956/1957 und 1955/1956.

In der I. Amateurliga Württemberg belegte Gmünd Platz 15 1954/1955, Platz 14 1953/1954, Platz 13 1952/1953 und Platz vier 1951/1952.

FV Ravensburg: Vom Abstiegskampf auf Platz vier

Der FV Ravensburg beendete die Saison 2025/2026 auf Platz vier der Oberliga Baden-Württemberg. Damit gelang dem Verein eine deutliche Verbesserung gegenüber den vorangegangenen Spielzeiten.

In der Saison 2024/2025 war Ravensburg Vierzehnter geworden. Zuvor standen Platz 13 2023/2024 und Platz 15 2022/2023.

Die Spielzeit 2021/2022 endete auf Platz acht. Auch 2020/2021 belegte der FV Rang acht. In der Saison 2019/2020 erreichte Ravensburg Platz vier.

Danach folgen Platz sechs 2018/2019, Platz sechs 2017/2018 und Platz sechs 2016/2017. In der Saison 2015/2016 wurde Ravensburg Neunter, 2014/2015 Siebter und 2013/2014 Neunter.

Den Aufstieg in die Oberliga hatte der Verein 2012/2013 mit Platz zwei in der Verbandsliga Württemberg geschafft. In dieser Liga standen zuvor Platz fünf 2011/2012, Platz zwei 2010/2011 und Platz vier 2009/2010.

Es folgten Platz acht 2008/2009, Platz 15 2007/2008, Platz drei 2006/2007 und Platz acht 2005/2006.

In der Landesliga Württemberg Staffel 4 wurde Ravensburg 2004/2005 Erster und 2003/2004 Zweiter. Die Verbandsliga-Saison 2002/2003 endete auf Platz 15.

Danach standen Platz zwölf 2001/2002 und Platz sechs 2000/2001. In der Oberliga Baden-Württemberg belegte Ravensburg Platz 14 1999/2000 und Platz zwölf 1998/1999.

In der Verbandsliga Württemberg wurde der FV 1997/1998 Erster und 1996/1997 Zweiter. Es folgten Platz elf 1995/1996, Platz zwölf 1994/1995 und Platz drei 1993/1994.

Weitere Platzierungen waren Platz fünf 1992/1993, Platz zehn 1991/1992, Platz acht 1990/1991 und Platz neun 1989/1990.

In der Landesliga Württemberg Staffel 4 wurde Ravensburg 1988/1989 Erster. Danach standen Platz sechs 1987/1988, Platz 13 1986/1987, Platz acht 1985/1986 und Platz zwölf 1984/1985.

In der Verbandsliga Württemberg belegte Ravensburg 1983/1984 Platz 20. In der Oberliga Baden-Württemberg folgten Platz 18 1982/1983, Platz 13 1981/1982, Platz acht 1980/1981, Platz zwölf 1979/1980 und Platz 14 1978/1979.

In der I. Amateurliga Württemberg wurde Ravensburg 1958/1959 Fünfzehnter, 1957/1958 Neunter und 1956/1957 ebenfalls Neunter.

In der II. Amateurliga Gruppe 5 erreichte der Verein Platz eins 1955/1956, Platz eins 1954/1955, Platz zwei 1953/1954, Platz eins 1952/1953 und Platz eins 1951/1952.

TSV Essingen: In drei Jahren in der Oberliga etabliert

Der TSV Essingen beendete die Saison 2025/2026 auf Platz fünf der Oberliga Baden-Württemberg. Ein Jahr zuvor war die Mannschaft Zehnter geworden.

Die erste der hier verzeichneten drei aufeinanderfolgenden Oberliga-Spielzeiten endete 2023/2024 auf Platz acht.

Den Aufstieg hatte Essingen 2022/2023 mit Platz eins in der Verbandsliga Württemberg erreicht. In dieser Spielklasse war der TSV 2021/2022 Fünfter geworden.

Auch für die Saison 2020/2021 ist Platz eins in der Verbandsliga Württemberg verzeichnet. Danach folgen Platz acht 2019/2020, Platz vier 2018/2019 und Platz neun 2017/2018.

In den weiteren Verbandsliga-Jahren erreichte Essingen Platz sechs 2016/2017, Platz drei 2015/2016 und Platz fünf 2014/2015.

In der Landesliga Württemberg Staffel 2 belegte der TSV 2013/2014 Platz eins. Ein Jahr zuvor stand Platz zwölf.

Die Verbandsliga-Saison 2011/2012 endete auf Platz 14. In der Landesliga Württemberg Staffel 2 wurde Essingen 2010/2011 Erster.

Danach standen Platz fünf 2009/2010 und Platz zehn 2008/2009. In der Bezirksliga Ostwürttemberg wurde der TSV 2007/2008 Erster.

Es folgten jeweils Platz zwei 2006/2007 und 2005/2006. In derselben Bezirksliga belegte Essingen Platz 16 1982/1983, Platz neun 1981/1982 und Platz acht 1980/1981.

Danach standen Platz sieben 1979/1980, Platz drei 1978/1979, Platz vier 1977/1978 und Platz sieben 1976/1977.

In der II. Amateurliga Gruppe 3 belegte Essingen Platz 14 1957/1958, Platz elf 1956/1957 und Platz zwölf 1955/1956.

TSG Backnang: Ein fester Teil der Oberliga

Die TSG Backnang beendete die Saison 2025/2026 auf Platz elf der Oberliga Baden-Württemberg. Ein Jahr zuvor erreichte die Mannschaft Platz acht.

In der Spielzeit 2023/2024 wurde Backnang Elfter, 2022/2023 Dreizehnter. Die Saison 2021/2022 endete dagegen auf Platz drei.

Es folgten Platz zwölf 2020/2021 und Platz eins in der Verbandsliga Württemberg 2019/2020. Die Oberliga-Saison 2018/2019 hatte Backnang auf Platz 15 beendet.

Ein Jahr zuvor war die TSG Zwölfter geworden. In der Verbandsliga Württemberg erreichte sie 2016/2017 Platz zwei, 2015/2016 Platz fünf und 2014/2015 Platz sieben.

Den Aufstieg in die Verbandsliga hatte Backnang 2013/2014 mit Platz eins in der Landesliga Württemberg Staffel 1 geschafft.

In der Landesliga folgten rückblickend Platz neun 2012/2013, Platz acht 2011/2012 sowie jeweils Platz fünf 2010/2011 und 2009/2010.

Danach standen Platz sechs 2008/2009, Platz sechs 2007/2008, Platz elf 2006/2007 und Platz zwei 2005/2006.

Die Saison 2004/2005 endete auf Platz elf. In der Verbandsliga Württemberg wurde Backnang 2003/2004 Vierzehnter.

In der Landesliga Württemberg Staffel 1 erreichte die TSG 2002/2003 Platz eins. Es folgten Platz fünf 2001/2002, Platz sieben 2000/2001, Platz zwei 1999/2000 und Platz sieben 1998/1999.

In der Verbandsliga Württemberg belegte Backnang Platz 15 1997/1998, Platz sechs 1996/1997 und Platz neun 1995/1996.

In der Landesliga Württemberg Staffel 1 standen Platz zwei 1993/1994 und Platz drei 1992/1993. Die Verbandsliga-Saison 1991/1992 endete auf Platz 15.

Danach erreichte Backnang Platz neun 1990/1991, Platz sechs 1989/1990, Platz sechs 1988/1989 und Platz 14 1987/1988.

Es folgten Platz 13 1986/1987, Platz sieben 1985/1986, Platz neun 1984/1985 und Platz 14 1983/1984.

In der Regionalliga Süd belegte Backnang 1967/1968 Platz 18.

Die II. Amateurliga Gruppe 2 beendete die TSG auf Platz acht 1959/1960, Platz eins 1958/1959, Platz vier 1957/1958 und Platz eins 1956/1957.

Danach standen Platz drei 1955/1956, Platz sechs 1954/1955, Platz zehn 1953/1954, Platz fünf 1952/1953 und Platz drei 1951/1952.

SV Oberachern: Oberliga-Erfahrung über viele Jahre

Der SV Oberachern beendete die Saison 2025/2026 auf Platz sechs der Oberliga Baden-Württemberg. Auch ein Jahr zuvor erreichte der Verein Rang sechs.

Die Spielzeit 2023/2024 endete auf Platz zehn. Zuvor hatte Oberachern 2022/2023 ebenfalls Platz sechs belegt.

Es folgten Platz 13 2021/2022 und Platz 17 2020/2021. In der Saison 2019/2020 erreichte der SV erneut Platz sechs.

Danach standen Platz 14 2018/2019, Platz elf 2017/2018 und Platz 13 2016/2017. Die Saison 2015/2016 endete auf Platz sieben.

Den damaligen Wiederaufstieg hatte Oberachern 2014/2015 mit Platz eins in der Verbandsliga Südbaden geschafft. Ein Jahr zuvor war der Verein Achtzehnter der Oberliga Baden-Württemberg geworden.

In der Verbandsliga Südbaden belegte Oberachern 2012/2013 Platz eins. Es folgten Platz zwei 2011/2012, Platz vier 2010/2011 und Platz neun 2009/2010.

In der Landesliga Südbaden Staffel 1 erreichte der SV Platz zwei 2008/2009, Platz zehn 2007/2008, Platz vier 2006/2007 und Platz zehn 2005/2006.

Türkspor Neckarsulm: In wenigen Jahren aus der Kreisliga nach oben

Türkspor Neckarsulm beendete die Saison 2025/2026 auf Platz 14 der Oberliga Baden-Württemberg. Ein Jahr zuvor hatte der Verein mit Platz eins in der Verbandsliga Württemberg den Aufstieg geschafft.

In der Saison 2023/2024 war Türkspor Dritter der Verbandsliga geworden. Zuvor hatte die Mannschaft 2022/2023 Platz eins in der Landesliga Württemberg Staffel 1 erreicht.

In dieser Landesliga belegte Neckarsulm Platz drei 2021/2022 und ebenfalls Platz drei 2020/2021.

Den Aufstieg dorthin hatte Türkspor 2019/2020 als Meister der Bezirksliga Unterland geschafft. In derselben Liga standen zuvor Platz fünf 2018/2019, Platz zwei 2017/2018, Platz acht 2016/2017 und Platz sechs 2015/2016.

In der Kreisliga A1 Unterland wurde Türkspor 2014/2015 Erster. Zuvor belegte der Verein dort jeweils Platz vier 2013/2014 und 2012/2013.

Die Bezirksliga-Saison 2011/2012 endete auf Platz 14. Danach stehen Platz zehn 2010/2011 und Platz acht 2009/2010.

In der Landesliga Württemberg Staffel 1 belegte Türkspor Platz 14 2008/2009 und Platz zwölf 2007/2008.

In der Bezirksliga Unterland wurde der Verein 2006/2007 Erster und 2005/2006 Zweiter. Die Landesliga-Saison 2004/2005 endete auf Platz 16.

Danach standen Platz neun 2003/2004 sowie jeweils Platz sieben 2002/2003 und 2001/2002.

Türkischer SV Singen: Ein rasanter Aufstieg vom Kreis in die Oberliga

Der Türkische SV Singen beendete seine erste hier verzeichnete Oberliga-Saison 2025/2026 auf Platz zwölf.

Den Aufstieg hatte der Verein zuvor mit Platz zwei in der Verbandsliga Südbaden 2024/2025 erreicht. Nur ein Jahr zuvor war Singen Meister der Landesliga Südbaden Staffel 3 geworden.

In der Saison 2022/2023 hatte die Mannschaft in dieser Landesliga Platz vier belegt.

Den Weg dorthin hatte der Türkische SV 2021/2022 mit Platz eins in der Bezirksliga Südbaden Bodensee gefunden. Zuvor wurde Singen in dieser Liga Zweiter 2020/2021 und ebenfalls Zweiter 2019/2020.

Die Spielzeit 2018/2019 endete auf Platz fünf. In der Kreisliga A, Staffel I, Südbaden Bodensee wurde der Verein 2017/2018 Erster.

Danach folgen Platz drei 2016/2017, Platz neun 2015/2016 und Platz fünf 2014/2015.

Young Boys Reutlingen: Vom Kreis bis zur Oberliga

Die Young Boys Reutlingen steigen als Meister der Verbandsliga Württemberg auf. Die Saison 2025/2026 beendeten sie auf Platz eins.

Ein Jahr zuvor hatte die Mannschaft in derselben Liga Platz vier erreicht. Den Aufstieg in die Verbandsliga hatte Reutlingen 2023/2024 mit Platz eins in der Landesliga Württemberg Staffel 3 geschafft.

In dieser Landesliga standen zuvor Platz drei 2022/2023, Platz zwei 2021/2022 und Platz 18 2020/2021.

In der Bezirksliga Alb wurden die Young Boys 2019/2020 Erster. Ein Jahr zuvor hatte die Mannschaft Platz drei erreicht.

Die Saison 2017/2018 endete auf Platz 13 der Landesliga Württemberg Staffel 3. Zuvor standen dort Platz neun 2016/2017, Platz zehn 2015/2016, Platz fünf 2014/2015 und Platz neun 2013/2014.

In der Bezirksliga Alb wurde Reutlingen 2012/2013 Erster und 2011/2012 Sechster.

In der Kreisliga A2 Alb erreichten die Young Boys Platz eins 2010/2011, Platz drei 2009/2010 und Platz sechs 2008/2009.

FC Holzhausen: Rückkehr nach zwei zweiten Plätzen

Der FC Holzhausen kehrt nach zwei Spielzeiten in der Verbandsliga Württemberg in die Oberliga zurück. In der Saison 2025/2026 belegte der Verein Platz zwei.

Auch ein Jahr zuvor war Holzhausen Zweiter der Verbandsliga geworden. Die Saison 2023/2024 hatte der Klub auf Platz 16 der Oberliga Baden-Württemberg beendet.

In der Spielzeit 2022/2023 erreichte Holzhausen dort Platz sieben. Den Aufstieg hatte der Verein 2021/2022 mit Platz zwei in der Verbandsliga Württemberg geschafft.

Zuvor standen Platz neun 2020/2021 und Platz eins in der Landesliga Württemberg Staffel 3 2019/2020.

In dieser Landesliga erreichte Holzhausen Platz drei 2018/2019, Platz vier 2017/2018, Platz zwei 2016/2017 und Platz acht 2015/2016.

Den Aufstieg aus der Bezirksliga Nordschwarzwald hatte der FC 2014/2015 mit Platz eins erreicht. Zuvor standen Platz drei 2013/2014, Platz zwei 2012/2013 und Platz drei 2011/2012.

Es folgten Platz zwölf 2010/2011 und Platz sieben 2009/2010. In der Kreisliga A2 Nordschwarzwald wurde Holzhausen 2008/2009 Zweiter und 2007/2008 ebenfalls Zweiter.

In der Bezirksliga Nordschwarzwald belegte der FC Platz 15 2006/2007, Platz elf 2005/2006 und Platz neun 2004/2005.

Die Wege könnten kaum unterschiedlicher sein

Die Oberliga Baden-Württemberg beginnt am Freitag mit einer Mischung, die Spannung verspricht. Balingen und Bahlingen müssen nach dem Abstieg aus der Regionalliga einen sportlichen Rückschlag verarbeiten. Für beide Vereine geht es darum, sich in einer vertrauten, aber anspruchsvollen Spielklasse neu zu sammeln.

Andere Klubs kommen mit dem Schwung eines Aufstiegs. Mühlhausen, Teningen und die Young Boys Reutlingen wurden Meister ihrer Verbandsligen. Auch Holzhausen kehrt nach zwei zweiten Plätzen zurück. Hinter diesen Erfolgen stehen teilweise lange Wege durch Landes-, Bezirks- und Kreisligen.

Der SSV Reutlingen trägt die Erinnerung an die 2. Bundesliga und viele Jahre in der Regionalliga mit sich. Villingen hat innerhalb kurzer Zeit eine Oberliga-Meisterschaft, ein Regionalliga-Jahr und die Rückkehr in die Oberliga erlebt. Ravensburg wiederum arbeitete sich nach mehreren schwierigen Spielzeiten bis auf Rang vier vor.

Türkspor Neckarsulm und der Türkische SV Singen stehen für rasante Entwicklungen aus dem Amateurfußball der Kreise und Bezirke. Der TSV Essingen hat sich in wenigen Oberliga-Jahren bis auf Platz fünf vorgearbeitet. Pforzheim hält sich seit mehreren Spielzeiten in der oberen Tabellenhälfte, während Oberachern und Backnang längst zu den erfahrenen Vereinen der Liga gehören.

Am Freitag zählt keine frühere Platzierung mehr unmittelbar. Doch jede Mannschaft bringt ihre Vergangenheit mit auf den Platz: die Erinnerung an Aufstiege, den Schmerz von Abstiegen und die Hoffnung, dass sich all die zurückgelegten Wege in der neuen Saison auszahlen.

Mit dem ersten Anpfiff beginnt die nächste Etappe.