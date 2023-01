Oberliga: Außer dem KFC hat kein Klub mehr als 500 Gäste im Schnitt Oberliga Niederrhein: Bei den Zuschauerzahlen würden sich nahezu alle Vereine der Oberliga sicherlich etwas mehr wünschen.

Der KFC Uerdingen steht aktuell in der Tabelle der Oberliga Niederrhein mit Platz drei zwar nicht ganz da, wo der ehemalige Bundesliga-Klub sich gerne sehen würde, aber der Zug zurück in die Regionalliga West ist bei sieben Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SSVg Velbert natürlich noch nicht komplett abgefahren. Eine harte Nuss wird ein möglicher Aufstieg aber schon. Auf die Unterstützung der Fans kann sich der Klub indes verlassen.

Rund 1700 Zuschauer kamen nach der Rückkehr in die Grotenburg in dieser Saison zu den Uerdingern, lange fasste das im Umbau befindliche Stadion auch nur 2.000 Besucher, inzwischen sind es 2.500. Bei einen oder anderen Spiel wären sonst sicher noch mehr Fans gekommen, so dass der Schnitt sicher auch höher sein könnte.

Fünf Vereine haben es im bisherigen Saisonverlauf auf noch nicht einmal 200 Besucher im Schnitt gebracht. Drittletzter in der Zuschauertabelle ist der SC Union Nettetal mit 162 Gäste im Schnitt. Die Leistungen hätten hier sportlich fraglos mehr Zuschauer verdient. 148 sind es im Schnitt beim Vorletzten FC Kray, während es der TSV Meerbusch im Schnitt noch auf gerade 113 Besucher bringt. In der Tendenz ist es sicherlich kein Geheimnis, dass der Schnitt bei allen Vereinen nicht nur in der Oberliga höher wäre, wenn am Sonntag nicht die TV-Konkurrenz aus der Bundesliga eine Reihe von Gästen vom Besuch des Sportplatzes abhalten würde.