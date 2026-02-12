Oberliga-Auftakt vertagt – Atlas weicht auf Testspiele aus Nachholspiel gegen TuS Bersenbrück abgesagt – Neuer Termin im April, drei kurzfristige Tests angesetzt. von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der Pflichtspielstart des SV Atlas Delmenhorst ins Jahr 2026 lässt weiter auf sich warten. Wegen Unbespielbarkeit des Hauptplatzes wurde das Nachholspiel gegen den TuS Bersenbrück kurzfristig abgesetzt. Stattdessen organisiert der Oberligist drei zusätzliche Testpartien.

Eigentlich sollte am kommenden Sonntag der Punktspielbetrieb wieder aufgenommen werden. Doch die Witterung macht dem SV Atlas Delmenhorst erneut einen Strich durch die Rechnung. Das Nachholspiel in Düsternort gegen den TuS Bersenbrück wurde aufgrund der Unbespielbarkeit des Hauptplatzes abgesagt. Neuer Termin im April Die Partie wird nun am Mittwoch, 15. April, um 19:30 Uhr nachgeholt. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Für beide Mannschaften bedeutet die Verlegung eine weitere Verlängerung der ohnehin durch zahlreiche Spielausfälle geprägten Winterphase.

Bereits mehrere Testspiele in der Vorbereitung waren witterungsbedingt abgesagt worden. Nun trifft es auch den ersehnten Oberliga-Auftakt im Jahr 2026. Drei Testspiele kurzfristig organisiert Ganz ohne Spielpraxis bleibt die Mannschaft von Trainer Key Riebau jedoch nicht. Kurzfristig konnten drei Testspiele angesetzt werden, um den Wettkampfrhythmus aufrechtzuerhalten: