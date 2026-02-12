Oberliga-Auftakt vertagt – Atlas weicht auf Testspiele aus

Der Pflichtspielstart des SV Atlas Delmenhorst ins Jahr 2026 lässt weiter auf sich warten. Wegen Unbespielbarkeit des Hauptplatzes wurde das Nachholspiel gegen den TuS Bersenbrück kurzfristig abgesetzt. Stattdessen organisiert der Oberligist drei zusätzliche Testpartien.
Eigentlich sollte am kommenden Sonntag der Punktspielbetrieb wieder aufgenommen werden. Doch die Witterung macht dem SV Atlas Delmenhorst erneut einen Strich durch die Rechnung. Das Nachholspiel in Düsternort gegen den TuS Bersenbrück wurde aufgrund der Unbespielbarkeit des Hauptplatzes abgesagt.
Die Partie wird nun am Mittwoch, 15. April, um 19:30 Uhr nachgeholt. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Für beide Mannschaften bedeutet die Verlegung eine weitere Verlängerung der ohnehin durch zahlreiche Spielausfälle geprägten Winterphase.
Bereits mehrere Testspiele in der Vorbereitung waren witterungsbedingt abgesagt worden. Nun trifft es auch den ersehnten Oberliga-Auftakt im Jahr 2026.
Ganz ohne Spielpraxis bleibt die Mannschaft von Trainer Key Riebau jedoch nicht. Kurzfristig konnten drei Testspiele angesetzt werden, um den Wettkampfrhythmus aufrechtzuerhalten:
Freitag, 13. Februar, 19:30 Uhr: Eimsbütteler TV (auswärts)
Sonntag, 15. Februar, 13:00 Uhr: SSV Jeddeloh (Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz in Ganderkesee)
Dienstag, 17. Februar, 19:30 Uhr: SV Hemelingen (auswärts)
Mit dieser zusätzlichen Spielpraxis soll die Mannschaft weiter an Form und Abstimmung arbeiten, bis der Ligabetrieb regulär fortgesetzt werden kann.
Ob die neu angesetzten Testspiele planmäßig stattfinden können, bleibt angesichts der anhaltenden Wetterlage abzuwarten. Über mögliche Änderungen will der Verein kurzfristig über seine Social-Media-Kanäle informieren.
Für den SV Atlas Delmenhorst heißt es damit weiterhin: flexibel bleiben – und die Vorbereitung unter erschwerten Bedingungen bestmöglich gestalten.