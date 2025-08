Oberliga-Auftakt: Gau-Odernheimer setzen auf ihre „Festung"

Gau-Odernheim/Mainz. Es kribbelt. Wenn am heutigen Freitag, 19.30 Uhr, angepfiffen wird, beginnt die erste Spielminute des TSV Gau-Odernheim in der Oberliga. Und das im Rheinhessen-Duell gegen den SV Gonsenheim. Auf 400 bis 500 Zuschauer hofft Gäste-Trainer Luca Vanni, der sich seit seinen vier Jahren als TSV-Jugendtrainer am Petersberg gut auskennt. Klar ist: Im Alzeyer Land, wo zuletzt 1997 am Wartberg Oberliga-Fußball gespielt wurde, ist die Vorfreude riesig.

Klar ist auch: Anders als damals RWO bei seinem einjährigen Ausflug in die höchste Amateurspielklasse, wird der TSV nicht in akute Insolvenz-Gefahr geraten. Die Kaderplanung war ligaunabhängig, das Budget ist es ebenfalls, ins Risiko geht der Club kein bisschen. „Bei uns bleiben“ lautet das Mantra von Sportdirektor Benny Wilhelm. Das gilt auch fußballerisch. „Wir bleiben bei dem, was uns letztes Jahr stark gemacht hat“, sagt Kapitän Jakob Friedrich, „das ist unser Spielstil mit Laufbereitschaft, Herz und Engagement.“

Die vor zwölf Monaten als überaus knackig empfundene Vorbereitung war diesmal nach Auskunft des Abwehrchefs kaum weniger intensiv – nur kennen die Spieler das inzwischen von Aufstiegs-Architekt Florian Diel. Und der Kräfteverlust in der kurzen Sommerpause war gering. „Wir haben eine richtig gute Stimmung im Team und freuen uns auf die Oberliga und den Start gegen Gonsenheim“, blickt Friedrich voraus. Elf Oberligaminuten hat der 26-Jährige bislang gespielt, vor bald acht Jahren im Dress des SV Gonsenheim, von wo aus er 2019 an den Petersberg kam.

Auch Leart Rexhepi, Luca Dietrich, Noah Juricinec, Belel Meslem, Urfan Nassery, Felix Schrod und der noch verletzte Philip Kohlstadt haben ein Gonsenheimer Vergangenheit, ebenso wie Chefcoah Diel. „Der SVG zählt zu den Top-Drei der letzten Jahre in Rheinhessen“, hebt der 35-Jährige hervor. „Im Kader stehen einige Gestandene mit ganz, ganz hohem Oberliga-Format. Das ist eine sehr gute Mannschaft.“ Die allerdings aktuell Verletzungsprobleme hat und, mit 14 Neuzugängen plus hoch gezogenen Talenten, in einem gründlichen Umbruch steckt.

Die Gau-Odernheimer hatten sich diesen Auftaktgegner gewünscht. Das Timing könnte günstig sein, denn der SVG gewann in der Vorbereitung nur ein Spiel und schien beim 1:1-Test am Petersberg vor drei Wochen alles andere als unschlagbar. „Sie sind sicher am zehnten Spieltag noch viel besser als am ersten“, sagt Diel. Das gilt, gibt Vanni zurück, sicher auch für den TSV, der sich erst mal an Intensität und Tempo in der neuen Liga gewöhnen müsse. „Die steigen nicht ab“, ist sich der neue Gonsenheimer Chefcoach sicher, „gerade dort ist es immer schwer. Das wird ein 50:50-Spiel. Und wir wissen, was uns erwartet.“

Dass der Ebersheimer nun das erste Spiel seiner Trainerkarriere im Aktiven-Bereich gegen seinen guten Freund Florian Diel am Petersberg bestreiten kann, ist für ihn ein besonderer Moment. „Ich bin Flo dankbar, dass er mich in der Anfangszeit dieses Aufbruchs beim TSV an diesen Ort geführt hat“, sagt Vanni. Ein Aufbruch, der neben dem historischen Aufstieg auch zu einer absurd guten Heimbilanz geführt hat.

Breite Brust dank Freundschaftsspiel-Bilanz

Im Oktober 2023, noch unter Christoph Hartmüller, ging letztmals eine Heimpartie verloren, 1:3 gegen Pirmasens II. Seither hat der TSV daheim eine Festung errichtet, ob auf Natur- oder dem in dieser Spielklasse nicht zugelassenen Kunstrasen. Auch Oberliga-Meister Schott Mainz brauchte vorigen Herbst die Verlängerung zu seinem 2:0-Sieg. Apropos, in der dritten Runde steigt der TSV bei Hassia Bingen in den Verbandspokal ein, voraussichtlich in anderthalb Wochen. Aber daran denkt am Freitagabend unter Flutlicht noch niemand.

Friedrich verspürt Rückenwind aus einer Vorbereitung ohne Niederlage, mit einigen starken Spielen – und guter Torausbeute. Die Hoffnung ist nun, dass die Lücke, die 50-Tore-Mann Fabio Moreno Fell hinterlassen hat, auch in der Liga im Offensiv-Kollektiv geschlossen wird. Ja, die Oberliga ist Neuland, gibt der Abwehrchef zu. Aber zumindest den Auftaktgegner kennt man ja schon, und auch die Freundschaftsspiel-Bilanz macht die Brust breiter.

Vanni nötigen die Körperlichkeit und Standard-Stärke der Gau-Odernheimer („darin sind sie Liga-Spitze“) sowie ihre Konterstärke Respekt ab. Und die Heimbilanz. „Wir sind sehr gewillt und trauen uns zu, diese Serie zu beenden“, kündigt der SVG-Trainer an. Auf ein „sehr cooles Spiel zum Auftakt“ freut sich Friedrich – natürlich mit ganz anderem Resultat.