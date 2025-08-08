Oberliga-Auftakt für den SV Holthausen Biene! FC Verden 04 am Sonntag zu Gast am Biener Busch Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. FC Verden Holt. Biene

Am kommenden Sonntag um 15 Uhr ist es endlich soweit: Der SV Holthausen Biene startet in die neue Saison der Oberliga Niedersachsen mit einem Heimspiel gegen den FC Verden 04. Die Vorfreude im Verein und bei den Fans ist riesig, denn nach einer langen Pause freut man sich umso mehr, wieder gemeinsam den Ball am heimischen Biener Busch rollen zu sehen.

Am vergangenen Wochenenden konnte die Mannschaft durch einen 3:1 Auswärtssieg im Krombacher Niedersachsenpokal bei Lupo Martini Wolfsburg mit einer sehr couragierten Leistung überzeugen. Die gute Stimmung nach dem erreichen der nächsten Runde ist der Mannschaft in der laufenden Trainingswoche deutlich anzumerken und man spürt die Vorfreude auf das erste Heimspiel der neuen Saison. So., 10.08.2025, 15:00 Uhr SV Holthausen Biene Holt. Biene FC Verden 04 FC Verden 15:00 live PUSH

Die Mannschaft hat in den letzten Wochen der Vorbereitung hart trainiert, um gut in die Saison zu starten, und auch die emsländischen Fußballfans sind gespannt, was unsere Mannschaft in der neuen Spielzeit leisten wird. Das Spiel verspricht spannend zu werden, denn beide Teams wollen natürlich mit einem Sieg in die Saison starten. Mit dem FC Verden 04 ist eine Mannschaft zu Gast, die in der vergangenen Saison durch ein besseres Torverhältnis knapp den Klassenerhalt in der ersten Oberligasaison schaffen konnte. Die Qualitäten der Mannschaft liegen definitiv in der Offensive, sodass wir den Fokus auf defensive Stabilität legen werden müssen, um zu bestehen. Auch die Mannschaft von Trainer Tim Ebersbach konnte am Wochenende im Niedersachsenpokal überzeugen und überraschend den letztjährlichen Finalisten BSV Rheden mit 3:2 bezwingen.