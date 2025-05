Oberliga-Aufstiegskampf: FC Kosova gewinnt Drama-Topspiel in Holzheim

Die Holzheimer SG hat am 32. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, den späten Ausgleich im Topspiel verpasst! Nach der klaren 4:0-Führung des FC Kosova Düsseldorf (zur Pause 2:0) wurde es zwar noch einmal richtig spannend, aber ein verschossener Elfmeter verhinderte die Aufholjagd. So übernimmt Kosova den zweiten Aufstiegsplatz und darf mehr denn je vom Aufstieg in die Oberliga träumen.

Holzheim gab sich zwischenzeitlich auf, dabei wurde es in der Schlussphase nochmal richtig spannend: Unter anderem trafen die Joker Justin Schiffer (2x) und Oguz Ayan, der in der Nachspielzeit auf 3:4 verkürzte. Der Torjäger hätte auch gut und gerne zum so wichtigen Ausgleich treffen können, doch in der 80. Minute knallte Maurice Pluntke einen Elfmeter an die Querlatte.

So zieht der FC Kosova an der Holzheimer SG vorbei und steigt mit zwei weiteren Siegen an den verbliebenen beiden Spieltagen automatisch in die Oberliga Niederrhein auf. Sowohl Holzheim als auch der FC Remscheid müssen auf Ausrutscher der Kosovaren hoffen; der VfL Jüchen-Garzweiler kann schon am Sonntag Meister werden.

Mehr folgt in Kürze.

Holzheimer SG – FC Kosova Düsseldorf 3:4

Holzheimer SG: Johannes Kultscher, Jan Schumacher, Tom Meurer, Fawad Mirzada, Maurice Pluntke, Abdelkarim Afkir, Joel Aschenbroich, Dennis Höfling, Maik Odenthal, Aram Abdelkarim, Emre-Ilhan Caraj - Trainer: Jesco Neumann

FC Kosova Düsseldorf: Robert Marabian, Bujar Idrizi, Arton Tolaj, Taira Tomita, Daniel Pfaffenroth, Astrit Hyseni, Lejs Zenuni, Oscar James Callan, Mohamed Karma, Khalid Al-Bazaz, Maximilian Stellmach - Trainer: Shiqeri Alili

Schiedsrichter: Emircan Kandemir (Duisburg ) - Zuschauer: 996

Tore: 0:1 Arton Tolaj (20.), 0:2 Maximilian Stellmach (22.), 0:3 Maximilian Stellmach (52.), 0:4 Astrit Hyseni (63.), 1:4 Justin Schiffer (74.), 2:4 Justin Schiffer (90.+1), 3:4 Oguz Ayan (90.+3)

Besondere Vorkommnisse: Maurice Pluntke (Holzheimer SG) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (80.).