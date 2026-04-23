Oberliga-Aufstieg: Welcher Landesligist patzt im Titelrennen? Landesliga Hansa: Concordia Hamburg gegen HSV Barmbek-Uhlenhorst, Bramfelder SV trifft auf SC Vier- und Marschlande, SV Altengamme gefordert beim Hamm United FC. von red · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Der Bramfelder SV bleibt in Lauerstellung. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Der 28. Spieltag der Landesliga Hansa verspricht Spannung auf allen Ebenen. Tabellenführer Concordia Hamburg (55 Punkte) steht nach zuletzt schwankenden Ergebnissen unter Druck und empfängt mit dem HSV Barmbek-Uhlenhorst einen formstarken Gegner aus dem oberen Drittel. Verfolger Bramfelder SV (52 Punkte) könnte im Heimspiel gegen den SC Vier- und Marschlande nachlegen, während der SV Altengamme (49 Punkte) beim formverbesserten Hamm United FC eine unangenehme Aufgabe erwartet.

Spieltext ASV Hamburg - SC Eilbek

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr VfL Lohbrügge Lohbrügge SC Condor Hamburg SC Condor 15:00 PUSH

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