 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Oberliga-Aufstieg: Welcher Landesligist patzt im Titelrennen?

Landesliga Hansa: Concordia Hamburg gegen HSV Barmbek-Uhlenhorst, Bramfelder SV trifft auf SC Vier- und Marschlande, SV Altengamme gefordert beim Hamm United FC.

von red · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Der Bramfelder SV bleibt in Lauerstellung.
Der Bramfelder SV bleibt in Lauerstellung. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

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Der 28. Spieltag der Landesliga Hansa verspricht Spannung auf allen Ebenen. Tabellenführer Concordia Hamburg (55 Punkte) steht nach zuletzt schwankenden Ergebnissen unter Druck und empfängt mit dem HSV Barmbek-Uhlenhorst einen formstarken Gegner aus dem oberen Drittel. Verfolger Bramfelder SV (52 Punkte) könnte im Heimspiel gegen den SC Vier- und Marschlande nachlegen, während der SV Altengamme (49 Punkte) beim formverbesserten Hamm United FC eine unangenehme Aufgabe erwartet.

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Besonders im Fokus steht auch der SC Condor Hamburg (47 Punkte), der beim VfL Lohbrügge antreten muss. Condor zählt aktuell zu den stabilsten Teams der Liga und kann mit einem Auswärtssieg weiter Druck auf das Spitzentrio ausüben. Parallel dazu will der FC Voran Ohe beim Barsbütteler SV seine Position im oberen Tabellendrittel festigen.

Im Mittelfeld kommt es zu richtungsweisenden Duellen: Der Oststeinbeker SV empfängt den USC Paloma II, während der ASV Hamburg gegen den Sport-Club Eilbek antritt. Beide Partien haben direkten Einfluss auf die enge Tabellenregion zwischen Rang sieben und zwölf.

Auch im Tabellenkeller bleibt es brisant. Der Hamm United FC hat sich zuletzt herangekämpft und könnte mit einem Erfolg gegen Altengamme weiter Boden gutmachen. Schlusslicht Ahrensburger TSV steht gegen den Rahlstedter SC vor der nächsten schweren Aufgabe.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Morgen, 18:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
18:30
Spieltext Hamm United - Altengamme

Morgen, 19:00 Uhr
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
19:00
Spieltext Bramfeld - SCVM

Morgen, 19:00 Uhr
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
19:00
Spieltext Concordia - HSV BU

Morgen, 19:30 Uhr
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
19:30
Spieltext Oststeinbek - USC Paloma II

Morgen, 20:00 Uhr
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
20:00
Spieltext Barsbüttel - Voran Ohe

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag

Sa., 25.04.2026, 13:00 Uhr
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
13:00
Spieltext ASV Hamburg - SC Eilbek

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
15:00
Spieltext Lohbrügge - SC Condor

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Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
15:00
Spieltext TSV Ahrensb. - Rahlstedt

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Do., 30.04.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - Hamm United FC
Do., 30.04.26 20:00 Uhr Rahlstedter SC - VfL Lohbrügge
Sa., 02.05.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - Oststeinbeker SV
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SV Altengamme - USC Paloma II
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Ahrensburger TSV
Sa., 02.05.26 18:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - Bramfelder SV
So., 03.05.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Concordia Hamburg
So., 03.05.26 13:00 Uhr SC Condor Hamburg - Barsbütteler SV

19. Spieltag
Fr., 08.05.26 18:30 Uhr Hamm United FC - ASV Hamburg
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Barsbütteler SV
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - VfL Lohbrügge
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SV Altengamme
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - Ahrensburger TSV
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Rahlstedter SC
Sa., 09.05.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - USC Paloma II
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - FC Voran Ohe

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