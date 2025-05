Oberliga-Aufstieg perfekt: VfL Jüchen-Garzweiler steigt auf!

Trotz aller sicherlich vorhandenen lokalen Rivalität dürfte der eine oder andere Spieler, Anhänger oder Offizielle des VfL Jüchen-Garzweiler am Samstagnachmittag der Holzheimer SG die Daumen gedrückt haben. Denn hätten die Neusser sich im direkten Duell mit dem FC Kosova Düsseldorf in der Landesliga, Gruppe 1 durchgesetzt, so hätte es für die Jüchener etwas Bayern-Feeling gegeben. Der VfL Viktoria wäre Aufsteiger auf dem Sofa gewesen. Doch nach einem 0:4-Rückstand kamen die Holzheimer vor gut 1200 Zuschauern zwar noch auf 3:4 heran, mussten den Gästen aber letztlich die Punkte überlassen, was auch dazu führt, dass anders als noch vor dem Spiel der Aufstieg aus eigener Kraft nicht mehr möglich ist ( wir berichteten hier ).

Das heißt aber nicht, dass die Victoria den Jüchener auch nur einen Zentimeter des Kunstrasens in der Mennrather "Kull" am Sonntag kampflos überlassen wird. Fünf Punkte Vorsprung haben die Jüchener dabei aktuell auf die Holzheimer, was gleichzeitig bedeutet, dass nur ein Sieg sie sicher vorzeitig in die Oberliga Niederrhein bringt, was gleichzeitig der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte wäre. Vor 20 Jahren kämpfte der VfL noch in der Kreisliga A gegen den Abstieg, wurde dann ab 2006 zu einer Institution in der Bezirksliga und schickt sich in seiner sechsten Saison in der Landesliga nun an, diesen Sprung zu schaffen.

So seht ihr das Spiel

Wenn ihr live mit dabei sein wollt, dann könnt ihr das morgen bei FuPa Niederrhein tun. Wir präsentieren Euch das Spiel am Sonntag ab 15.30 Uhr im Liveticker, bei FuPa.tv und auch im Livestream auf dem YouTube-Kanal von FuPa Niederrhein, den ihr ebenfalls bequem über den Liveticker aufrufen könnt. Berichterstattung zum Spiel gibt es danach natürlich auch, also lasst Euch das nicht entgehen.