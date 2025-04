– Foto: FC Saalfeld

Oberliga-Aufstieg als Hemmschuh? Der 1. SC 1911 Heiligenstadt spielte die stärkste Hinrunde der bisherigen Thüringenliga-Historie. Doch mit der Verkündung eines möglichen Oberliga-Aufstieges und dem bitteren Aus im Pokalhalbfinale scheint der Motor der Eichsfelder ins Stottern geraten zu sein.

Verwöhnte die Mannschaft von Andre Thüne die Fans in der bisherigen Saison und kann deshalb aktuell den Erwartungen von Außen nicht mehr gerecht werden? Der Trainer hat dazu eine klare Meinung…

In den letzten drei Pflichtspielen gab es keinen Sieg für den 1. SC 1911 bei zwei bitteren Niederlagen. Nach dem Halbfinalaus im Landespokal gegen Fahner Höhe (2:5) gab es im Topspiel gegen SCHOTT Jena ein 2:2. Mit der 1:3-Niederlage letzte Woche in Weida hat nun die Elf von André Thüne allerdings die Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand. „Das Spiel gegen Fahner Höhe war sehr deprimierend. Das war zu wenig Gegenwehr und zu einfach. Die Chance ins Finale zu kommen, haben wir hergeschenkt. Aber als Wirkungstreffer sehe ich das nicht. Gegen SCHOTT waren wir vor der Pause klar besser, verpassen aber aus vier gute Chancen ein Tor zu machen. Nach der Pause bekommen wir richtig dumme Gegentore. Nach einem 0:2 machen wir noch das 2:2 und waren klar besser. Gegen Weida hatten wir uns viel vorgenommen. Mit drei richtig dummen Gegentoren haben wir uns dort das Spiel zunichte gemacht. Zurzeit fehlt uns das Quäntchen Glück, das wir vielleicht in der Hinrunde noch hatten. Aktuell erholen wir uns nicht von den individuellen Fehler“, analysiert der Heiligenstädter Trainer die aktuelle Ergebnisflaute seiner Mannschaft. Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand

Nun ist Schützenhilfe für den 1. SC notwendig, um den ersten Landesmeistertitel in den Vitrinenschrank zu hängen. In dem Fall bekannte sich der Sportclub aus dem Gesundbrunnenstadion auch zu einem Oberliga-Aufstieg. Soweit die Ausgangslage. „Wir saßen im Winter mit der Mannschaft zusammen und haben den möglichen Oberliga-Aufstieg besprochen. Da haben sich alle dafür bekannt. Ob das jetzt bei den Spielern ein kleiner Hemmschuh ist, kann ich mir nicht vorstellen. Zurzeit ist es einfach nicht so fluffig, wie es sein sollte. Das Thema Oberliga ist es dabei nicht, was uns zu sehr beschäftigt“, sagt Thüne zu einer möglichen Kopfblockade. Insgesamt ist der Heiligenstädter Trainer aber kein 'Schwarzmaler' wie er sagt, sondern lässt sich die bisherige Saison durch die aktuelle Flaute nicht madig reden: „Ich bin mein erstes Jahr da und wir spielen eine überragende Saison. Selbst wenn wir am Ende Dritter werden, dann ist es keine Schande. Ich bin davon überzeugt, dass wir am Ende eine Medaille holen. Das wäre ein großer Erfolg nach Platz 11 letztes Jahr. Natürlich haben wir Fabian Schnellhardt dazubekommen. Aber auch Mannschaften wir Eichsfeld, SCHOTT oder Fahner Höhe haben ehemalige Profis dazwischen. Das darf man alles nicht vergessen. Aktuell spricht man zu viel über Fabian Schnellhardt. Auch andere Teams haben solche Spieler und diese Teams stehen aktuell oben.“