Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Oberliga-Aufsteiger: Wunschspieler für die Defensive
SC Hemmingen-Westerfeld verpflichtet Jared Kambamba Mubamba
Der SC Hemmingen-Westerfeld treibt seine Kaderplanung für die kommende Oberliga-Saison weiter voran und hat mit Jared Kambamba Mubamba den zweiten Neuzugang verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten STK Eilvese und soll die Defensive des Aufsteigers verstärken.
Die Verantwortlichen des SCH sehen in dem vielseitig einsetzbaren Abwehrspieler eine wichtige Ergänzung für die kommende Spielzeit. Neben seiner körperlichen Präsenz bringt Mubamba auch technische Qualitäten und Flexibilität mit, die dem Spiel der Hemminger zusätzliche Stabilität verleihen sollen.
Ausbildung bei Hannover 96 und Halle
Seine fußballerische Laufbahn begann Mubamba beim JFV Calenberger Land, ehe er in den Nachwuchsleistungszentren von Hannover 96 und dem Halleschen FC ausgebildet wurde. Im Herrenbereich sammelte er anschließend Erfahrungen beim VfV Hildesheim und dem HSC Hannover.
Zuletzt gehörte der Defensivakteur bei STK Eilvese zu den Leistungsträgern einer erfolgreichen Saison und machte dort mit konstanten Leistungen auf sich aufmerksam.
Entsprechend zufrieden zeigt sich die sportliche Leitung des SC Hemmingen-Westerfeld mit der Verpflichtung. In dem 23-Jährigen sehen die Verantwortlichen ihren bevorzugten Kandidaten für die vakante Position. Besonders die bereits gesammelten Erfahrungen auf höherem Niveau sowie seine charakterlichen Eigenschaften hätten den Ausschlag gegeben.
Mit Blick auf die bevorstehenden Herausforderungen in der Oberliga soll Mubamba nicht nur die Qualität im Kader erhöhen, sondern auch perspektivisch eine wichtige Rolle in der Mannschaft übernehmen.
Vorfreude auf die neue Aufgabe
Auch der Neuzugang selbst blickt optimistisch auf das kommende Kapitel seiner Laufbahn. Beim SC Hemmingen-Westerfeld möchte er den nächsten Entwicklungsschritt gehen und gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Saison gestalten.
Für den Aufsteiger ist die Verpflichtung ein weiteres Signal, dass der Verein den Klassenerhalt in der Oberliga mit einem gezielt verstärkten Kader angehen möchte. Mit Jared Kambamba Mubamba gewinnt der SCH einen Spieler, der die Liga kennt und seine Qualitäten bereits auf Oberliga-Niveau nachgewiesen hat.