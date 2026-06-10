Oberliga-Aufsteiger: Wunschspieler für die Defensive

Die Verantwortlichen des SCH sehen in dem vielseitig einsetzbaren Abwehrspieler eine wichtige Ergänzung für die kommende Spielzeit. Neben seiner körperlichen Präsenz bringt Mubamba auch technische Qualitäten und Flexibilität mit, die dem Spiel der Hemminger zusätzliche Stabilität verleihen sollen. Ausbildung bei Hannover 96 und Halle Seine fußballerische Laufbahn begann Mubamba beim JFV Calenberger Land, ehe er in den Nachwuchsleistungszentren von Hannover 96 und dem Halleschen FC ausgebildet wurde. Im Herrenbereich sammelte er anschließend Erfahrungen beim VfV Hildesheim und dem HSC Hannover.

Zuletzt gehörte der Defensivakteur bei STK Eilvese zu den Leistungsträgern einer erfolgreichen Saison und machte dort mit konstanten Leistungen auf sich aufmerksam. Entsprechend zufrieden zeigt sich die sportliche Leitung des SC Hemmingen-Westerfeld mit der Verpflichtung. In dem 23-Jährigen sehen die Verantwortlichen ihren bevorzugten Kandidaten für die vakante Position. Besonders die bereits gesammelten Erfahrungen auf höherem Niveau sowie seine charakterlichen Eigenschaften hätten den Ausschlag gegeben.