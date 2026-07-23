Oberliga-Aufsteiger will nach zwei Niederlagen wieder gewinnen

Die Ausgangslage bleibt speziell. Holzhausen musste nach der dramatischen Relegation lange nachsitzen, ehe der Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg feststand. Entsprechend knapp fiel die Sommerpause aus, entsprechend schnell musste der neue Rhythmus wieder gefunden werden. Der 2:1-Sieg im ersten Test gegen den Landesliga-Vizemeister SG Empfingen war ein ordentlicher Auftakt und ein Zeichen, dass der Relegationsschwung zunächst noch trug.

Danach aber folgten Dämpfer. Gegen die TSG Tübingen verlor Holzhausen 1:3, beim VfL Nagold 0:2. Beide Gegner kommen aus der Landesliga, beide Ergebnisse zeigen, dass der Aufsteiger noch nicht dort ist, wo er zum Oberliga-Start sein muss. Im Juli sind solche Niederlagen kein Grund zur Unruhe, aber sie sind nützlich, wenn sie die richtigen Schlüsse erzwingen: mehr Stabilität gegen den Ball, klarere Abläufe im Aufbau, bessere Absicherung nach eigenen Angriffen.

Der Test beim VfB Friedrichshafen bekommt deshalb eine besondere Bedeutung. Als Verbandsligist ist der Gegner ein anderer Maßstab als die beiden Landesligisten zuvor, und für Holzhausen bietet sich die Chance, den Trend vor dem Pflichtspielauftakt wieder zu drehen. Es geht weniger um Glanz als um Ordnung. Wer eine Liga höher bestehen will, muss auch in einer kurzen Vorbereitung schnell belastbare Gewohnheiten entwickeln.